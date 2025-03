Sóc Trăng: Năng lực Cty Thuận Hòa Hưng trúng liền 2 gói thầu hơn 10 tỷ

Ngày 10/3/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) - Nguyễn Văn Hái đã ký quyết định KQ2500014915_2503100949 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án “Nâng cấp, mở rộng Đường D3-N6, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú”. Theo đó, liên danh Thuận Hòa Hưng - Trung Vỉnh đã vượt qua các đối thủ để thực hiện thi công với giá trúng thầu 5,741 tỷ đồng.

Gói thầu số 03 được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, với tổng giá trị dự toán là 5,889 tỷ đồng. Quá trình mở thầu diễn ra vào ngày 23/1/2025 với sự tham gia của 4 nhà thầu, bao gồm: Liên danh Thuận Hòa Hưng - Trung Vỉnh có giá dự thầu 5,741 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu có giá dự thầu giảm giá 7% còn 5,475 tỷ đồng, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 926 có giá dự thầu 5,8 tỷ đồng; Liên danh gói thầu IB2500014915 với giá dự thầu 4,567 tỷ đồng.

Theo Báo cáo E-HSDT, Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu bị loại do không đạt tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Đơn vị này đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời có vi phạm liên quan đến việc làm giả hoặc sai lệch hồ sơ đấu thầu. Liên danh gói thầu IB2500014915 không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Một số nhân sự chủ chốt không có kinh nghiệm tương đương với quy mô dự án, trong khi thiết bị thi công không đáp ứng yêu cầu kiểm định an toàn theo quy định. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 926 dù đáp ứng các tiêu chí nhưng có mức xếp hạng thấp hơn so với nhà thầu trúng thầu.

Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, liên danh Thuận Hòa Hưng - Trung Vỉnh được xác định là nhà thầu trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật và tài chính. Liên danh Thuận Hòa Hưng - Trung Vỉnh bao gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận Hòa Hưng và Công ty TNHH Trung Vỉnh.

Trước đó, UBND huyện Mỹ Tú đã phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng Đường D3-N6, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú tại Quyết định số 6068/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 với tổng mức đầu tư hơn 7,1 tỷ đồng, nguồn vốn từ phân cấp ngân sách huyện. Dự án nhằm cải thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Tú được giao là chủ đầu tư và trực tiếp mời thầu. Được biết, tổng chiều dài tuyến đường quy định là 675m, vận tốc thiết kế 30km/h, trọng tải thiết kế 100KN (tương đương trục xe 10 tấn), kết cấu áo đường mềm, mặt đường cấp cao A2 (mặt đường đá dăm láng nhựa).

Ở một diễn biến khác, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận Hòa Hưng cũng được Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng - Châu Ngọc Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Xây dựng đường D1 (đoạn từ đường Phan Văn Chiêu đến Km0+750m), phường 1, thành phố Sóc Trăng tại quyết định KQ2500038838_2503031631 ngày 03/03, giá trúng thầu là 5,358 tỷ đồng (giá gói thầu 5,476 tỷ đồng), thời gian thực hiện trong 210 ngày.

Gói thầu 01 có 3 nhà thầu tham gia dự thầu, Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu bị loại do không đáp ứng các tiêu chí về "Nhân sự chủ chốt" và "Thiết bị huy động" theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công trình Thiên Phúc không đáp ứng yêu cầu về "Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự" và "Nhân sự chủ chốt".

Công ty TNHH Thuận Hòa Hưng (Công ty Thuận Hòa Hưng) có địa chỉ tại Mỹ Tú, Sóc Trăng. Doanh nghiệp được thành lập vào ngày 13/03/2013 do ông Lâm Bình Như (SN 1975) là người đại diện pháp luật. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 2 ngày 02/11/2022, Công ty Thuận Hòa Hưng có vốn điều lệ 6 tỷ đồng do ông Lâm Bình Như góp 50% vốn; còn lại 50% vốn là bà Đặng Thị Thúy Liễu.

Theo thống kê chưa đầy đủ của PV, tính đến 12/03/2025, doanh nghiệp này đã tham gia 94 gói thầu, trúng được 73 gói, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Sóc Trăng, tổng giá trị trúng thầu cả độc lập và liên danh hơn 333 tỷ đồng. Nhà thầu hoạt động đấu thầu sôi nổi trong giai đoạn 2021-2024 với các gói trúng thầu gần như áp đảo, như năm 2021 trúng 14/15 gói, năm 2022 trúng 13/14 gói, năm 2023 trúng tuyệt đối 14/14 gói,…

Công ty Thuận Hòa Hưng được xem là “đứa con cưng” của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Tú với tỷ lệ trúng thầu đến 26/30 gói, tổng giá trị trúng thầu riêng tại Ban này cũng sắp chạm mốc hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng tham gia nhiều gói thầu tại Ban Quản lý dự án 1 Sóc Trăng; Ban Quản lý Dự án các Công trình Xây dựng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng…