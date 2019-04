Thịt gà “thối” Halo Food vào bếp TH Chu Văn An: Phụ huynh sục sôi, lo lắng

(Kiến Thức) - Thông tin 35kg thịt gà thối Halo Food bị “tuồn” vào trường tiểu học Chu Văn An khiến các phụ huynh hoang mang, lo lắng, lên án An Việt và Halo Foods – những doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm chất lượng thực phẩm khi cung cấp cho trường học.

Ngày 3/4, đoàn kiểm tra thực phẩm trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) tiến hành kiểm tra thực phẩm, bếp ăn thì phát hiện 35kg thịt gà đông lạnh có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi nồng nặc. Thông tin này đã ngay lập tức khiến dư luận rung động. Bởi nếu không phát hiện kịp thời thì các em học sinh tại đây đã phải sử dụng thực phẩm này và không biết hậu quả sẽ đi đến đâu.



Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra vụ việc. Theo đó, số thịt gà trên do công ty CP Sản xuất và thương mại An Việt cung cấp cho trường. Doanh nghiệp này xác nhận, thực phẩm được An Việt nhập của Công ty Halo Foods Việt Nam, trụ sở tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội. "Đại diện nhà sản xuất báo cáo có thể do hai túi thịt gà đặt lên nhau, một túi sản xuất trước và sản xuất sau, phần tiếp xúc nhệt độ lạnh không vào được và gây ra mùi", lãnh đạo An Việt cho biết.

Dư luận đang sục sôi vì sự cố thịt gà bẩn Halo Foods bị tuồn vào trường học Chu Văn An. Ảnh: VnReview.

Tuy nhiên, lời giải thích này không đủ sức thuyết phục cũng như làm lắng dịu sự bức xúc, giận dữ của dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Không ít người đã lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng phải sớm vào cuộc để tìm ra doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cho sự cố này. Chị Thanh Huyền ở Vĩnh Tuy – Hà Nội nói: “Không thể nói đơn giản là do sự cố vận chuyển như đại diện An Việt nói được. Bởi việc cung cấp thực phẩm cho người tiêu dùng, đặc biệt là cho các em học sinh đòi hỏi đơn vị cung cấp phải rất kỹ càng, khắt khe trong việc kiểm tra từng công đoạn. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đe dọa sức khỏe, thậm chí tính mạng của hàng trăm học sinh. Đã là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực này, tại sao An Việt và Halo Foods lại để ra sự cố nghiêm trọng như vậy? Nếu thịt gà thối Halo Foods không được phát hiện kịp thời thì sức khỏe của hàng trăm em học sinh sẽ ra sao? Cơ quan chức năng phải làm rõ sự cố do đâu, ai chịu trách nhiệm để giải đáp cho dư luận, đồng thời phải có hình phạt thích đáng cho doanh nghiệp đã để xảy ra sự cố này”.

Cũng như chị Huyền, anh Nam ở Cầu Giấy bức xúc: “Không thể để doanh nghiệp đổ lỗi cho nhau như thế được. Nhất định phải xử lý nghiêm để sự cố này không xảy ra lần nữa. Còn biết bao trường mầm non, tiểu học… cần được cung cấp thực phẩm. Nhưng nếu không kiểm soát được chất lượng thì sức khỏe của các em học sinh sẽ bị ảnh hưởng ra sao?”.

Bên cạnh việc bức xúc lên án An Việt tuồn thực phẩm bẩn Halo Foods vào trường học, không ít phụ huynh đang thực sự lo lắng cho sức khỏe, sự an toàn của con em mình nếu sử dụng phải sản phẩm của những doanh nghiệp này. Chị Quỳnh Anh ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, chị đang rất hoang mang khi được biết Công ty An Việt, Halo Foods không chỉ cung cấp thực phẩm cho mỗi trường Chu Văn An mà còn nhiều trường học khác trên địa bàn Hà Nội. Chị Quỳnh Anh cũng vừa nghe thông tin cho rằng trường mầm non nơi con chị đang theo học cũng nằm trong danh sách phục vụ của các doanh nghiệp này. “Không biết rằng con tôi và các bé khác tại trường con tôi theo học đã từng phải sử dụng thực phẩm kém chất lượng lần nào chưa? Tuy rất may là bé chưa gặp phải vấn đề gì đáng ngại về sức khỏe nhưng tôi vẫn lo lắng và muốn “tẩy chay” sản phẩm của An Việt cũng như Halo Foods thời gian này”, chị Quỳnh Anh nói. Theo chị Quỳnh Anh thì rất nhiều phụ huynh khác cũng bày tỏ quan điểm muốn nhà trường dừng nhận thực phẩm của hai doanh nghiệp này và chọn nhà cung cấp khác có tâm hơn, đồng thời kiểm soát chất lượng sản phẩm kỹ càng hơn.

Khác với chị Quỳnh Anh, chị Thu Hiền ở Lĩnh Nam, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã “mạnh tay” cắt suất ăn của con mình tại trường mầm non con chị đang học. Chị Hiền cho biết: “Thời điểm này, tôi không đủ niềm tin để cho con mình dùng khẩu phần ăn tại trường. Dù có thể nhà trường đã kiểm soát kỹ nhưng nếu doanh nghiệp không có trách nhiệm thì họ vẫn để sự cố xảy ra. Đấy là chưa kể việc có những doanh nghiệp vì lợi nhuận mà sẵn sàng tiêu thụ thực phẩm kém chất lượng. Vì vậy, cho đến khi cơ quan chức năng điều tra rõ ràng và có hình phạt thích đáng để răn đe doanh nghiệp thì tôi sẽ tự bảo vệ sức khỏe con mình”. Chị Hiền tâm sự, hiện chị chuẩn bị sẵn đồ ăn cho con mang đến lớp. Tại trường, con chị chỉ ăn sữa và hoa quả.

Nhiều bà mẹ khác cũng hoang mang, lo lắng về vấn đề kiểm soát chất lượng thực phẩm tại trường con mình. Chị Thu Hương ở quận Hai Bà Trưng khẳng định, chị sẽ nhờ ban phụ huynh nhà trường vào cuộc kiểm tra chất lượng thực phẩm cung cấp cho các con hàng ngày để “mắt thấy, tai nghe” và yên tâm hơn về chất lượng thực phẩm con em mình dùng hàng ngày tại trường học.

Tuy nhiên, hầu hết ý kiến đều cho rằng đây chỉ là những biện pháp tạm thời và không thể thực hiện lâu dài. Bởi vậy, để xóa tận gốc tình trạng thực phẩm bẩn tuồn vào trường học, rất cần sự điều tra, kết luận của cơ quan chức năng. Cần làm rõ An Việt, Halo Foods đang có mặt tại những trường học nào, đã từng xảy ra sự cố nào chưa? Và quan trọng hết là hình thức xử phạt những doanh nghiệp này ra sao để những vi phạm nghiêm trọng này không xảy ra nữa. Có như thế thì dư luận và các bậc phụ huynh mới bớt hoang mang, bức xúc.