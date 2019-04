Thực phẩm bẩn của Halo Foods vào trường học: Những DN nào từng dính phốt?

(Kiến Thức) - Trước khi vụ việc Công ty An Việt "tuồn" thịt gà bốc mùi của Halo Foods vào trường học bị vỡ lở, từng có nhiều doanh nghiệp cũng bị dư luận lên án vì cung cấp thực phẩm bẩn cho các em học sinh.

Công ty An Việt và Halo Foods cung cấp thịt gà bốc mùi

Vừa qua, dư luận vô cùng bức xúc trước thông tin thịt gà có mùi "lạ" được cung cấp cho bếp ăn trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội).

Đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường Tiểu học Chu Văn An là Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt. Công ty An Việt có địa địa chỉ tại số nhà 5, ngõ 58/3/22 đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.



Thịt gà có mùi ôi thiu nồng nặc đã bị phụ huynh giám sát, phát hiện. Ảnh: Infonet.

Công ty An Việt đã lập biên bản về sự việc với công ty Halo Foods - đơn vị cung cấp thịt gà cho công ty An Việt. Sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã yêu cầu đơn vị cung cấp thực phẩm đổi lại số thịt gà bị hư hỏng.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Giám đốc công ty Halo Foods khẳng định, thịt gà giao cho bếp ăn nhà trường sáng 3/4 là hàng sản xuất trong ngày. Nguyên nhân của mùi lạ trong thịt gà có thể do hai túi hàng xếp chồng lên nhau trong quá trình bảo quản và vận chuyển, nhiệt độ phần tiếp xúc không đủ lạnh nên gây ra mùi lạ.

Hiện vụ việc vẫn đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Rúng động Công ty Hương Thành "tuồn" thịt lợn có sán

Trước vụ việc thịt gà thối của Halo Foods vào trường học , tháng 2/2019, dư luận đã rúng động khi phát hiện ra thịt lợn có sán trong khẩu phần ăn của các bé tại Trường mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh).

Công ty TNHH đầu tư tài chính Hương Thành cung cấp thực phẩm cho Trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh). Ảnh: Tiền phong.

Đơn vị cung cấp thực phẩm cho Trường mầm non Thanh Khương là Công ty TNHH đầu tư tài chính Hương Thành có trụ sở chính tại số 57 đường Lê Chân, khu 2, phường Ðại Phúc , TP Bắc Ninh.



Theo nguồn tin trên báo Tiền phong, Công ty có vốn điều lệ đăng ký kinh doanh 1,9 tỷ đồng. Hai thành viên góp vốn của Công ty gồm bà Nguyễn Thị Lan Hương và ông Ðoàn Duy Phương. Trong đó bà Nguyễn Thị Lan Hương làm giám đốc.

Công ty Hương Thành cũng là đơn vị cung cấp thực phẩm cho 19/19 trường học trên địa bàn.

Vụ việc đã khiến rất nhiều phụ huynh tại Bắc Ninh lo lắng đưa con em mình đến bệnh viện để xét nghiệm xem có bị nhiễm sán lợn sau khi dùng thịt lợn của Công ty Hương Thành hay không. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc này.

Công ty TNHH thiết bị giáo dục Vĩnh Phúc chở thực phẩm không rõ nguồn gốc vào trường tiểu học

Nguồn tin trên báo Nhân dân cho biết, ngày 13/9/2017, UBND huyện Vĩnh Tường đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra vụ việc người dân phát hiện xe chở thực phẩm hôi thối, không rõ nguồn gốc vào bếp ăn của Trường Tiểu học Lý Nhân, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Rau củ có dấu hiệu thối, hỏng bị người dân phát hiện "tuồn" vào Trường Tiểu học Lý Nhân (Vĩnh Phúc). Ảnh: Nhandan.

Theo phản ánh, chiều 12/9, một phụ huynh đi đón con ở Trường Tiểu học Lý Nhân thấy xe chở thực phẩm, rau củ vào bếp ăn của nhà trường nên đã tò mò đến xem. Khi mở xe chở đồ ra, phụ huynh này tá hỏa khi nhận thấy hầu hết số thực phẩm, rau củ quả trong xe đều ở trong tình trạng ôi, thối, dập nát, thậm chí có thứ còn đang phân hủy vì có dòi bò ra…



Thực phẩm cho bếp ăn của trường hằng ngày do Công ty TNHH thiết bị giáo dục Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Thôn Phù Lập, xã Tam Phúc, Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) cung cấp.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, đại diện Công ty TNHH giáo dục và thiết bị Vĩnh Phúc, đã công khai xin lỗi phụ huynh học sinh trường Tiểu học Lý Nhân.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, công ty không xuất trình được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tại bếp ăn tập thể trường Tiểu học Lý Nhân. Công ty không xuất trình được Giấy xác nhận kiến thức ATTP, giấy khám sức khỏe của 1 nhân viên thuộc Công ty.

Theo Phapluatplus, công ty bị đề xuất phạt gần 30 triệu đồng.