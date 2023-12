Thay TGĐ trước thềm lên UPCoM, tài chính BCG Land ra sao?

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP BCG Land mới đây đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật đối với bà Nguyễn Châu Diệu Ân (sinh năm 1983) theo nguyện vọng cá nhân. Bà Ân đã đảm nhiệm chức vụ này từ tháng 10/2022.



Thay nhân sự cấp cao, bị cưỡng chế thuế

Cụ thể, người được bổ nhiệm thay thế chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của BCG Land là ông Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1978). Ông Nguyễn Thanh Hùng tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Cử nhân Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế TPHCM.

Thông tin giới thiệu tại website: bcgland.com.vn, ông Hùng là một trong những người đồng sáng lập công ty mẹ của BCG Land là Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (mã: BCG), đồng thời đang là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Bamboo Capital. Ngoài ra, ông Hùng cũng đang là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã: TCD), đơn vị trong hệ sinh thái Bamboo Capital.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, tân Tổng Giám đốc của BCG Land. Ảnh: Bamboo Capital.

Không chỉ thay nhân sự cấp cao, BCG Land hiện có lịch niêm yết trên sàn UPCoM. Trước đó, ngày 1/12/2023, theo quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo, 460 triệu cổ phiếu BCR của Công ty CP BCG Land sẽ chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM vào ngày 8/12. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.000 đồng/cp. Với mức giá tham chiếu này, giá trị vốn hóa BCG Land đạt 5.520 tỷ đồng.

Trước khi lên sàn UPCoM, BCG Land đã gia hạn thành công lô trái phiếu trị giá 2.500 tỷ đồng mang mã BCLCH2124001. Lô trái phiếu trên được BCG Land phát hành ngày 31/3/2021, kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn là ngày 31/3/2024. Sau khi gia hạn thành công, kỳ hạn trái phiếu đã được điều chỉnh thành 60 tháng, như vậy ngày đáo hạn mới của lô trái phiếu này sẽ là ngày 31/3/2026.

Trong một diễn biến liên quan, gần nhất, ngày 18/10/2023, Cục Thuế TPHCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP BCG Land do đã có hành vi vi phạm khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp với tổng số tiền bị xử phạt là hơn 614 triệu đồng. Ngoài ra, BCG Land còn bị truy thu thuế hơn 3 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền BCG Land bị xử phạt, chậm nộp thuế và truy thu là hơn 3,6 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/9/2023, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TPHCM) đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty CP BCG Land. Theo quyết định này, lý do doanh nghiệp bị cưỡng chế là có tiền thuế nợ quá 90 ngày, với tổng số tiền thuế bị cưỡng chế gần 32 tỷ đồng.

Giải trình về vấn đề này, theo thông báo ngày 25/9/2023, BCG Land cho hay do tình hình thị trường bất động sản khó khăn thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến BCG Land và các doanh nghiệp cùng ngành. Do đó, BCG Land đã phải cân đối nguồn lực tài chính để vừa thực hiện việc đóng thuế vừa thi công dự án như cam kết với khách hàng, đảm bảo việc làm cho người lao động.

Về vấn đề nợ thuế, BCG Land cho hay đã thanh toán hơn 3 tỷ đồng nhằm giảm số tiền thuế chậm nộp xuống còn khoảng 28 tỷ đồng vào ngày 18/9. Đồng thời, doanh nghiệp đang làm thủ tục xin cơ quan thuế cho giãn thời hạn thanh toán thuế nhằm cân đối tài chính và đảm bảo các mục tiêu kinh doanh và vẫn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong năm 2023.

Trong trường hợp gia hạn thành công, BCG Land dự kiến việc thanh toán thuế sẽ được thực hiện chia làm ba đợt, đợt thứ nhất vào tháng 10/2023 với số tiền nộp là 10 tỷ đồng vào ngân sách, đợt hai là tháng 11/2023 cũng với số tiền 10 tỷ đồng và đợt cuối là 8,7 tỷ đồng vào tháng 12/2023.

Hệ sinh thái Bamboo Capital, tiềm lực thế nào?

Tìm hiểu được biết, Công ty CP BCG Land được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ ban đầu 600 tỷ đồng, là thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Bamboo Capital. BCG Land hoạt động chính trong lĩnh vực phát triển kinh doanh các dự án bất động sản, tập trung các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp; bất động sản nhà ở và khu đô thị cao cấp; bất động sản khu công nghiệp. Các dự án nổi bật của BCG Land như: Resort Casa Marina tại Bình Định, Khu biệt thự và chung cư kết hợp thương mại King Crown Village tại Thảo Điền (TPHCM), Khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An (Quảng Nam)...

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất thay đổi lần thứ 11, trải qua 4 đợt tăng vốn, hiện tại vốn điều lệ của BCG Land đạt 4.600 tỷ đồng. Theo bản cáo bạch thông tin, cơ cấu cổ đông của BCG Land tại ngày 27/7/2023 cho thấy, Bamboo Capital và Tracodi là hai cổ đông lớn duy nhất của BCG Land, với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 62,1% và 9,43% vốn điều lệ. Cùng đó, BCG Land có tổng cộng 356 cổ đông (toàn bộ là trong nước), trong đó có 5 tổ chức nắm giữ 337,26 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 73,32%) và 351 cá nhân nắm giữ 122,73 triệu cổ phiếu (tương đương 26,68%).

Dự án Casa Marina Premium có diện tích 12ha, với quy mô 160 căn biệt thự đồi hướng biển tại Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định do BCG Land phát triển. Ảnh: BCG Land.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, doanh thu thuần của BCG Land đạt gần 230 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động chuyển nhượng bất động sản và hợp đồng mua bán bất động sản chiếm phần lớn doanh thu với hơn 219 tỷ đồng. Doanh thu giảm nhưng giá vốn hàng bán tăng khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm sâu 40%, từ hơn 91 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022 xuống còn hơn 55 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của BCG Land tăng 36%, lên mức 169 tỷ đồng. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt tăng 16% và 233%, tương ứng gần 145 tỷ đồng và 37 tỷ đồng; riêng chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 20%, từ hơn 20 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái xuống còn hơn 16 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí, BCG Land báo lãi sau thuế ghi nhận ở mức 11,7 tỷ đồng, giảm 64,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu bàn giao các dự án bất động sản giảm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho công ty mẹ chỉ đạt vỏn vẹn gần 3 tỷ đồng, giảm mạnh 84% so với mức gần 17 tỷ đồng đạt được trong cùng kỳ 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, BCG Land mang về 583 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 135 tỷ đồng, giảm lần lượt 32% và 76% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (lãi ròng) đạt 100 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ. Năm 2023, BCG Land đặt kế hoạch doanh thu thuần ở mức 3.583 tỷ đồng và lãi sau thuế 685 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp bất động sản này chỉ mới thực hiện được 16% doanh thu và 19% kế hoạch lợi nhuận đặt ra trong năm 2023.

Tính đến cuối quý III/2023, tổng tài sản của BCG Land đạt 12.537 tỷ đồng, tăng 980 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương ứng tăng 8,4%. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đạt 6.457 tỷ đồng, tập trung chủ yếu là các khoản phải thu dài hạn khác từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với giá trị 4.797 tỷ đồng. Nổi bật nhất trong các khoản phải thu từ BCC của BCG Land là: Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Orchid (1.278 tỷ đồng), Công ty CP White Magnolia (830 tỷ đồng), Công ty TNHH Phoenix Mountain (606 tỷ đồng), Công ty CP Plus Investment (hơn 441 tỷ đồng), Công ty CP biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê (hơn 337 tỷ đồng), Công ty CP thương mại Vũ Tuân (gần 226 tỷ đồng) và công ty mẹ Bamboo Capital (420 tỷ đồng)…

Đáng nói, theo bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, BCG Land cho hay, các khoản phải thu từ BCC trên nhằm mục đích phát triển các dự án bất động sản tại TPHCM, Bình Định, Quảng Nam, Quãng Ngãi và Đăk Nông, tuy nhiên không có thông tin chi tiết về các dự án này.

Tại thời điểm 30/9/2023, hàng tồn kho của BCG Land ở mức 3.505 tỷ đồng, tăng 35% so với hồi đầu năm, chủ yếu bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Malibu Hội An (2.154 tỷ đồng), dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (1.054 tỷ đồng), dự án Casa Marina Resort (136,7 tỷ đồng)… Được biết, vào tháng 3/2023, BCG Land đã chi 42 tỷ đồng mua 2% vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên mức 50,10% vốn điều lệ, từ công ty liên doanh liên kết thành công ty con của BCG Land.

Về phía nguồn vốn, tính đến cuối quý III/2023, nợ phải trả của BCG Land đạt 6.621 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính là hơn 3.172 tỷ đồng, chiếm 48% tổng nợ phải trả. Đáng chú ý, số dư người mua trả tiền trước ngắn hạn của BCG Land tăng 69% so với đầu năm lên mức 1.553 đồng. Khoản tiền này sẽ được ghi nhận là doanh thu khi công ty hoàn thành và bàn giao các bất động sản cho khách hàng.

Mặt khác, tại thời điểm cuối tháng 9/2023, vốn chủ sở hữu của BCG Land đạt 5.915 tỷ đồng, trong đó công ty còn khoản lợi nhuận chưa phân phối 329 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm xuống mức 1,11 lần…