Giá xe Honda Accord chạm đáy với mức giảm kỷ lục 220 triệu đồng

Honda Accord đang giảm giá 200-220 triệu đồng tại một số đại lý ở TP HCM. Xe hiện có giá đề xuất 1,319 tỷ đồng, sau khi áp dụng ưu đãi giảm tiền mặt, giá bán thực tế còn 1,099-1,119 tỷ đồng. Số lượng xe không nhiều, chủ yếu là màu trắng, sản xuất năm 2022. Trước đó, các đại lý đưa ra chính sách giảm 250 triệu đồng cho Honda Accord, nhưng chỉ áp dụng cho đối tác của Honda (gồm nhân viên đại lý, chủ đại lý HEAD, cửa hàng trưởng, quản lý hoặc một số đối tác ngân hàng). Đây là lần đầu tiên, đại lý áp dụng mức giảm thấp kỷ lục và không giới hạn đối tượng khách hàng. Với mức giá 1,099-1,119 tỷ đồng, Honda Accord có thể cạnh tranh tốt với Toyota Camry bản tiêu chuẩn hiện có giá 1,105 tỷ đồng, nhưng không thể tạo lợi thế khi đứng cạnh Mazda6 (779-914 triệu đồng), KIA K5 (859-999 triệu đồng). Mẫu xe sedan cỡ D - Honda Accord ra mắt thị trường Việt đã lâu nhưng vẫn chưa phát huy được sức hấp dẫn. Doanh số thấp nên mẫu sedan cỡ D của Honda thường xuyên lọt Top 10 xe bán chậm. Doanh số Honda Accord cộng dồn 10 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 41 xe. Thấp hơn rất nhiều so với con số 2.051 xe bán ra của Toyota Camry và càng không đủ sức cạnh tranh với hai mẫu xe top sau như Mazda6 (921 xe) và Kia K5 (827 xe). Những chiếc xe sản xuất năm 2022 không có sự khác biệt về thiết kế, trang bị so với Honda Accord 2023. Điểm nổi bật trên chiếc xe chính là gói công nghệ an toàn nâng cao Honda Sensing với các tính năng như: hỗ trợ phanh tự động, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng khoảng cách, giảm thiểu chệch làn đường và đèn pha thích ứng. Trang bị ngoại thất của xe gồm hệ thống đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED dạng boomerang đặc trưng, mâm 5 chấu đơn 18 inch. Khoang nội thất được trang bị đồng hồ kỹ thuật số. Chính giữa là màn hình 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Xe tích hợp ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh 4 hướng. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Ngoài ra, Honda Accord còn tích hợp khá nhiều trang bị nổi bật như hệ thống khởi động xe từ xa, cửa sổ trời và phanh tay điện tử,... Nếu so về trang bị thì Accord có phần lép vế khi đứng cạnh Camry. Xe sử dụng động cơ tăng áp 1.5L, cho công suất tối đa 188 mã lực, mô-men xoắn 260 Nm. Khối động cơ trên kết hợp với hợp số vô cấp CVT. Ngoài gói Honda Sensing, Accord còn có thêm tính năng hỗ trợ quan sát điểm mù là Lanewatch... Các hệ thống an toàn cơ bản như hỗ trợ phanh, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến va chạm sau và góc trước, camera lùi và 6 túi khí. Honda Accord hiện tại đã bước sang thế hệ thứ 11, ra mắt thế giới lần đầu vào tháng 11/2022. Còn tại Việt Nam, Honda Accord mới chỉ dừng lại ở thế hệ thứ 10. Video: Đánh giá Honda Accord 2020 tại Việt Nam.

