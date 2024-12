Hồ sơ Cty Golf Trường An xây “chui” nhiều hạng mục, bị phạt 330 triệu

Theo TTXVN, mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 330 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần đầu tư Golf Trường An do có nhiều vi phạm trong xây dựng dự án sân golf Việt Yên.

Theo VOV đưa tin, Công ty Cổ phần đầu tư Golf Trường An bị UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt hành chính do thực hiện các hành vi: Vi phạm quy định về trật tự xây dựng, cụ thể: t ổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (chủ đầu tư đang xây dựng các hạng mục công trình nhà bảo vệ (02 nhà bảo vệ ở cổng vào; kích thước 4,4mx4,4m); khu bãi để xe (08 nhà xe kết cấu cột thép, lợp mái tôn; tổng diện tích khoảng 1477 m2); nhà sấy cát- nhà để xe (kích thước thông thủy: 7,5mx33,5m); nhà bơm (nhà bơm PCCC của nhà bảo trì; kích thước: 3,86mx6,9m) mà không có giấy phép xây dựng được cấp ).

Hơn 500 hộ gia đình, cá nhân... bị thu hồi đất để thực hiện dự án sân Golf Việt Yên. (Ảnh: Đại Đoàn Kết).

Hành vi thứ hai: Vi phạm quy định về trật tự xây dựng, cụ thể: tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (chủ đầu tư đang xây dựng các hạng mục công trình: nhà Club house (đang xây dựng đến tầng mái, diện tích tầng mái thực tế là khoảng 837m2 , lớn hơn 437m2 so với GPXD được cấp), tuyến xe điện (một số vị trí trên tuyến xe điện số 1 và số 4,… có bề rộng thực tế là 3,04m-3,09m; lớn hơn khoảng 0,5m so với GPXD được cấp), hầm chui xe điện số 1 (đang thi công hoàn thiện, chiều cao thông thuỷ thực tế là khoảng 2,97m thấp hơn 0,51m so với GPXD được cấp).

Hành vi thứ ba: Vi phạm quy định về nghiệm thu công trình xây dựng, cụ thể: đưa bộ phận công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định (chủ đầu tư đã đưa các bộ phận công trình xây dựng: các đường golf (thuộc giai đoạn 1); tầng 1, 2 của nhà Club house;... vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định).

Đối với biện pháp khắc phục yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Golf Trường An dừng thi công xây dựng công trình. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, công ty phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và có giấy phép xây dựng.