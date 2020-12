“Soi" hồ sơ ông lớn Bamboo Capital đứng sau dự án King Crown Infinity

Siêu dự án King Crown Infinity động thổ trở lại



Mới đây, thị trường bất động sản phía Nam không khỏi xôn xao trước thông tin dự án Khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp King Crown Infinity (tọa lạc số 218 đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) được động thổ (ngày 21/11) sau nhiều năm im hơi lặng tiếng.

Lễ động thổ dự án King Crown Infinity. (Ảnh: bamboocap.com.vn).

King Crown Infinity được xây dựng trên khu đất 12.652 m2, với mật độ xây dựng 60%. Dự án được giới thiệu có quy mô cao 30 tầng và 5 tầng hầm. Dự kiến sau khi hoàn thành sẽ cung ứng ra thị trường 729 căn hộ, với diện tích dao động từ 55m2 - 220m2. Ngoài ra dự án còn có 90 căn officetel và 27 shophouse tại tầng đế chung cư.

Dự án này do Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang làm chủ đầu tư, được phát triển bởi Công ty cổ phần BCG Land và được Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) triển khai xây dựng.

Đáng chú ý là các doanh nghiệp kể trên đều là Công ty thành viên của Công ty cổ phần Bamboo Capital (HOSE: BCG).

Khu đất thực hiện dự án King Crown Infinity. (Ảnh: Tuổi trẻ và Pháp luật).

Nói về Bamboo Capital, tiền thân là Công ty cổ phần Thủ Phủ Tre, thành lập ngày 7/11/2011. Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital là ông Nguyễn Hồ Nam.

Tính đến ngày 30/9/2020 vốn điều lệ của doanh nghiệp là hơn 1.360 tỷ đồng.

Bamboo Capital hoạt động trong 4 lĩnh vực gồm: Sản xuất & nông nghiệp, phát triển hạ tầng & bất động sản, xây dựng & thương mại, năng lượng tái tạo.

Dù mới gia nhập lĩnh vực bất động sản từ năm 2018, nhưng Bamboo Capital đã gây ấn tượng mạnh trên thị trường bất động sản khi sở hữu hàng loạt dự án có quy mô như: Khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển Malibu Hội An (Quảng Nam), khu nghỉ dưỡng Casa Marina (Bình Định), Tổ hợp villa ven sông King Crown Village (Thảo Điền, TP.HCM),….

Ngoài ra, doanh nghiệp còn là chủ đầu tư một loạt dự án năng lượng tái tạo tại tỉnh Long An như: Dự án RedSun tại tỉnh Long An (công suất 50 MW - diện tích 126 ha), Nhà máy điện mặt trời BCG-CME Long An 1 (40 MW - 50,2 ha), Nhà máy điện mặt trời BCG - CME Long An 2 (100 MW – 125 ha),…. Bên cạnh đó, còn phải kể đến Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ (330 MW, Bình Định).

Ông lớn Bamboo Capital kinh doanh lỗ lãi ra sao?

Theo Tạp chí Nhà đầu tư, báo cáo tài chính quý 3/2020 của Bamboo Capital cho thấy, luỹ kế doanh thu 9 tháng đầu năm 2020 doanh nghiệp này đạt 1.688 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế 103 tỷ đồng, giảm 19,5%.

So với kế hoạch kinh doanh cả năm, doanh nghiệp này đã hoàn thành được 88% chỉ tiêu về doanh thu, nhưng chỉ mới hoàn thành được 56% chỉ tiêu về lợi nhuận.

Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital. (Ảnh: bamboocap.com.vn).

Tính đến hết quý 3/2020, tổng tài sản của Bamboo Capital đạt 16.230 tỷ đồng, tăng tới 2,2 lần so với số đầu năm. Trong đó, chiếm đến 66,7% là các khoản phải thu ngắn/dài hạn (hơn 10.832 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/9/2020 tăng gần 39,6% lên 2.268 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp cho số tăng này đến từ việc phát hành 28 triệu cổ phiếu riêng lẻ để thực hiện chuyển đổi trái phiếu riêng lẻ thành cổ phiếu cho nhà đầu tư (tăng 280 tỷ lên 1.360 tỷ đồng).

Báo cáo tài chính quý 3/2020 còn cho thấy, tổng nợ phải trả đến cuối kỳ của doanh nghiệp đã tăng tới 2,5 lần lên 13.961 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu vào cuối kỳ là hơn 6 lần. Trong đó, nợ dài hạn (8.611 tỷ) tăng gấp 3,43 lần, chủ yếu đến từ phải trả dài hạn khác (5.318 tỷ). Riêng vay và nợ thuê tài chính của Bamboo Capital là 2.987 tỷ đồng, chiếm hơn 1/5 tổng nợ phải trả. Hai trong số các chủ nợ lớn của Bamboo Capital là TPBank và VPBank.

Tháng 10/2020, HĐQT Bamboo Capital đã thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng hơn 68 triệu cổ phần. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng giá trị thu về hơn 680 tỷ đồng. Thời gian thực hiện vào quý 4/2020, sau khi được UNCKNN chấp thuận. Vốn điều lệ BCG sau phát hành sẽ đạt hơn 2.040 tỷ.