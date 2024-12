Đắk Lắk: “Lộ diện” nhà thầu trúng gói chỉnh trang đô thị huyện Buôn Đôn

Trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm “tượng trưng”

Ngày 9/12/2024, ông Cao Ngọc Duy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn ký Quyết định số 274/QĐ-BQLDA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chỉnh trang đô thị trung tâm huyện Buôn Đôn.

Quyết định số 274/QĐ-BQLDA do ông Cao Ngọc Duy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn ký phê duyệt. Nguồn MSC

Theo quyết định, Công ty TNHH Hòa Bình Ban Mê - Công ty TNHH Xây dựng Nam Sơn là nhà thầu trúng thầu với giá 6.880.787.000 đồng (giá gói thầu 6.903.145.000 đồng, tiết kiệm 22,3 triệu đồng, tương đương 0,32%); nguồn vốn: Ngân sách tỉnh; hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày…

Gói thầu nêu trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn làm chủ đầu tư (Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Cao Nguyên Xanh mời thầu), được đấu thầu rộng rãi; phương thức lựa chọn nhà thầu "Một giai đoạn một túi hồ sơ"; gói thầu được công bố ngày 24/10/2024, hoàn thành mở thầu ngày 02/11/2024.

Theo Biên bản mở thầu, duy nhất Công ty TNHH Hòa Bình Ban Mê - Công ty TNHH Xây dựng Nam Sơn tham gia dự thầu với giá 6.880.787.523 đồng.

Biên bản mở gói thầu xây dựng, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chỉnh trang đô thị trung tâm huyện Buôn Đôn. Nguồn MSC

Dự án Chỉnh trang đô thị trung tâm huyện Buôn Đôn, có tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng, nhằm điều hòa khí hậu cho khu vực trung tâm huyện lỵ huyện Buôn Đôn; từng bước chỉnh trang đô thị Buôn Đôn; Góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng cho khu vực trung tâm huyện, đảm bảo lộ trình xây dựng khu trung tâm huyện thành thị trấn; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - xã hội của Nhân dân.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Hòa Bình Ban Mê (địa chỉ tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) thành lập ngày 20/5/2011; ông Mai Xuân Hòa là người đại diện pháp luật.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 14/4/2017; đã tham gia 52 gói thầu, trong đó trúng 44 gói, trượt 6 gói, 1 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) khoảng 333 tỷ đồng; trong đó, với vai trò độc lập khoảng 120 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 212 tỷ đồng.

Tại tỉnh Đắk Lắk, công ty tham gia và trúng 42/50 gói thầu; tổng giá trị trúng thầu khoảng 330 tỷ đồng (trong đó trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 212 tỷ đồng).

Công ty là khách hàng của nhiều đối tác, như:

Đã tham gia và trúng 5/7 gói thầu, do Công ty Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 14 tỷ đồng; 7/7 gói thầu, do Công ty CP Đấu thầu Cửu Long Đắk Lắk mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 63,8 tỷ đồng; 4/5 gói thầu, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình huyện M'Drắk mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 40,2 tỷ đồng; 4/4 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 17,7 tỷ đồng; 3/3 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Bông mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 46,3 tỷ đồng…

Từ đầu năm đến nay, công ty tham gia và trúng 14/14 gói thầu (trong vai trò độc lập và liên danh), tổng giá trị trúng thầu hơn 124 tỷ đồng. Trong đó, riêng từ đầu tháng 12/2024 đến nay, công ty đã trúng 6/6 gói thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tổng giá trị trúng thầu hơn 21 tỷ đồng (bao gồm cả liên danh).

Công ty TNHH Xây dựng Nam Sơn (theo thông tin từ cổng thông tin đấu thầu quốc gia, nhà thầu có trụ sở tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thành lập năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực chính là xây lắp; ông Trần Xuân Quảng là người đại diện pháp luật.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 27/3/2017; đã tham gia 66 gói thầu, trong đó trúng 60 gói, trượt 5 gói, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) khoảng 619 tỷ đồng; trong đó, với vai trò độc lập khoảng 155 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 464 tỷ đồng.

Tại tỉnh Đắk Lắk, công ty tham gia và trúng 57/63 gói thầu; tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) khoảng 611 tỷ đồng.

Công ty là khách hàng của một số bên mời thầu, như:

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn; Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk …

Tử đầu năm đến nay, công ty tham gia và trúng 6/8 gói thầu; tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) khoảng 92 tỷ đồng…