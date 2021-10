Bamboo Capital lãi lớn, tham vọng thâu tóm Bảo hiểm AAA

Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, Bamboo Capital đạt 1.448 tỷ đồng doanh thu, tăng 59,6% so với cùng kỳ 2020 và hơn 478 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng cao gấp 18 lần cùng kỳ năm 2020.

Mới đây, Hội đồng quản trị của CTCP Bamboo Capital (BCG) thông qua việc nhận chuyển nhượng 71% cổ phần của CTCP Bảo hiểm AAA.

Bảo hiểm AAA có vốn điều lệ gần 1.123 tỷ đồng. 71% cổ phần của Bảo hiểm AAA sẽ tương đương với giá trị góp vốn của Bamboo Capital theo mệnh giá là 797 tỷ đồng.

Bamboo Capital là doanh nghiệp đa ngành tập trung vào 4 mảng chính gồm sản xuất và nông nghiệp, xây dựng và thương mại, cơ sở hạ tầng và bất động sản, năng lượng tái tạo. Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 8, lãnh đạo doanh nghiệp tiết lộ sẽ tham gia vào lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm nhằm hỗ trợ việc huy động vốn và tài trợ dự án.

Nhà máy điện mặt trời VNECO Vĩnh Long của Bamboo Capital. Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị

Về tình hình kinh doanh của Bamboo Capital, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021, doanh thu thuần của công ty đạt 814 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp 302,513 tỷ đồng, tăng 322% so với cùng kỳ 2020.

Doanh thu đột biến từ mức 197 tỷ tăng lên hơn 713,5 tỷ đồng. Trong đó, Bamboo Capital ghi nhận khoản lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu tăng mạnh với hơn 320 tỷ, lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư cũng nhảy vọt lên 386 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ đạt 75 tỷ).

Theo BCG, lợi nhuận hợp nhất đột biến chủ yếu đến từ các công ty con. Trong đó, nổi bật là việc hoàn tất bàn giao và chuyển nhượng một số dự án; doanh thu từ hoạt động thi công, xây lắp; đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo đã đóng điện thời điểm cuối năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Bamboo Capital đạt 1.448 tỷ đồng, tăng 59,6% so với cùng kỳ 2020. Doanh thu tài chính đạt 1.026 tỷ đồng, tăng gần 311% so với 249,7 tỷ đồng của nửa đầu năm 2020. Khấu trừ chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, BCG lãi ròng 478,2 tỷ đồng gấp gần 18 lần so với cùng kỳ 2020.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Bamboo Capital đạt hơn 35.797 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn là hơn 9.545 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm.

So với kế hoạch 5.375 tỷ doanh thu và hơn 806 tỷ lợi nhuận sau thuế, nửa đầu năm BCG đã lần lượt thực hiện được 27% chỉ tiêu doanh thu và hơn 59% chỉ tiêu lợi nhuận.

Bamboo Capital đang vận hành 4 nhà máy điện mặt trời, với tổng công suất khoảng 502,4 MWp; đang thi công 3 nhà máy điện mặt trời trên biển ở miền Tây, có 1 dự án điện mặt trời ở Gia Lai đã được phê duyệt và 3 dự án điện mặt trời khác đang trong thời gian chờ phê duyệt.