Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, mã: VSC) vừa công bố nghị quyết thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của ông Cáp Trọng Cường (sinh năm 1978) kể từ ngày 28/2/2024. Ông Cường có nguyện vọng thôi chức Tổng Giám đốc với lý do cá nhân.



Đồng thời, HĐQT Viconship cũng bổ nhiệm ông Tạ Công Thông, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Marketing làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 28/2/2024. Ông Thông cũng được thông qua miễn nhiệm vị trí Giám đốc Marketing.

Theo Viconship, ông Tạ Công Thông sinh năm 1985, có trình độ cử nhân kinh tế ngoại thương. Trước khi trở thành tân Tổng Giám đốc Viconship , ông Thông đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT từ tháng 3/2021 và Giám đốc Marketing từ tháng 6/2022. Hiện, ông không nắm giữ cổ phiếu VSC nào.

Ngoài ra, ông Thông cũng đang nắm giữ chức vụ ở các tổ chức khác như: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cảng Xanh VIP (mã: VGR); Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ; thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

Soi lợi nhuận Viconship trước khi thay Tổng giám đốc (ảnh minh họa: Internet).

Tìm hiểu được biết, Viconship hiện là nhà khai thác cảng, kho, bãi, vận tải, logistics đứng đầu tại Hải Phòng với quy mô công suất xếp dỡ đạt 1,5 triệu TEU/năm.

Nhìn lại kết quả kinh doanh của Viconship, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, doanh thu thuần của doanh nghiệp trong quý ghi nhận đạt 625 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, toàn bộ đến từ doanh thu cung cấp dịch vụ. Lãi gộp đạt 190 tỷ đồng, tăng 25% so với quý IV/2022.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng mạnh lên 45 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 4,4 tỷ đồng do gánh nặng chi phí lãi vay đột biến từ 1,1 tỷ đồng lên 44 tỷ đồng. Cùng đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng khiến công ty báo lãi sau thuế 74 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với quý IV/2022 và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) giảm 16%, xuống 44 tỷ đồng.

Nợ vay phình to, bào mòn lợi nhuận

Tính chung cả năm 2023, Viconship ghi nhận doanh thu thuần tăng 9% so với cùng kỳ, lên gần 2.181 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 201 tỷ đồng, giảm 48%. Đáng chú ý, lãi ròng chỉ đạt 126 tỷ đồng, giảm 60% so với năm 2022 và là mức lãi thấp nhất trong 15 năm qua của doanh nghiệp kể từ năm 2009. Nguyên nhân lợi nhuận giảm chủ yếu do chi phí lãi vay tăng đột biến từ 1,1 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Viconship đạt 5.186 tỷ đồng, giảm 19% so với hồi đầu năm. Khoản tiền, tiền gửi ngân hàng khoảng 795 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất (28%) trong cơ cấu tài sản của Viconship là khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết với hơn 1.470 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với đầu năm. Theo thuyết minh, trong đó giá trị đầu tư lớn nhất là Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ (998 tỷ đồng), tiếp đến là Công ty CP Cảng VIMC Đình Vũ (357 tỷ đồng), Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (93,4 tỷ đồng)…

Từ không vay nợ, bắt đầu từ quý IV/2022, Viconship bắt đầu tăng mạnh nợ vay tài trợ cho hoạt động đầu tư. Tại thời điểm cuối năm 2023, Viconship ghi nhận khoản nợ phải trả 1.889 tỷ đồng, tăng mạnh 62% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay tài chính của Viconship khoảng gần 1.565 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn với 1.446 tỷ đồng. Công ty vay nợ để mua Cảng Nam Hải Đình Vũ từ Công ty CP Gemadept (mã: GMD) và đầu tư dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng.

Tại cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Viconship đạt 3.296 tỷ đồng, bao gồm gần 1.334 tỷ đồng vốn điều lệ và 622 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trong một diễn biến khác, vào đầu tháng 1/2024, HĐQT Viconship đã thông qua việc triển khai chào bán hơn 133 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ thực hiện 1:1) với giá 10.000 đồng/cp. Thông qua đợt chào bán này, Viconship kỳ vọng sẽ huy động được gần 1.334 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Viconship dự kiến chi 1.320 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng thêm tối đa 44% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ từ các thành viên góp vốn hiện hữu tại Cảng Nam Hải Đình Vũ. Thương vụ nếu thành công sẽ đưa đơn vị sở hữu Cảng Nam Hải Đình Vũ trở thành công ty con của Viconship. Khoảng 14 tỷ đồng còn lại sẽ được Viconship dùng để bổ sung vốn lưu động.