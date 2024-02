Viconship thâu tóm thêm HAH sau Cảng Nam Hải Đình Vũ

Viconship thông báo đã mua thêm 2,15 triệu cổ phiếu HAH để nâng sở hữu từ 3,12 triệu cổ phiếu (2,96% vốn điều lệ), lên 5,28 triệu cổ phiếu (5% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện ngày 30/1.



Với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/1 của cổ phiếu HAH là 38.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Viconship đã bỏ ra thêm khoảng 82 tỷ đồng để mua thêm hơn 2,15 triệu cổ phiếu và chính thức trở thành cổ đông lớn tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An.