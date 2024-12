Cơ ngơi nghìn mét vuông trồng cây nuôi gà của ca sĩ Mỹ Tâm

Trên cá nhân, ca sĩ Mỹ Tâm vừa chia sẻ hình ảnh khu vườn đầy màu sắc của mình cùng lời bày tỏ: "Báo hiệu một mùa xuân rộn ràng sắp đến..." Ảnh: FB My Tam Có thể thấy, nhà vườn của Mỹ Tâm gây ấn tượng bởi sự gần gũi, bình yên cùng cây trái trĩu quả. Ảnh: FB My Tam Nữ ca sĩ dành tình yêu đặc biệt cho việc làm vườn. Trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông ở Củ Chi (TP HCM), Mỹ Tâm trồng nhiều loại cây ăn trái, biến nơi đây thành khu vườn xanh mát, tràn đầy sức sống. Ảnh: FB My Tam Muôn hoa khoe sắc báo hiệu một mùa xuân sắp đến. Ảnh: FB My Tam Trong một lần phỏng vấn, Mỹ Tâm cho biết thường thu hoạch rau quả để sử dụng và thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Ảnh: FB My Tam Nữ ca sĩ phân chia từng khu vực trồng rau, hoa và cây ăn trái. Ảnh: FB My Tam Mỹ Tâm đầu tư hệ thống tưới nước tự động cho từng loại cây. Ảnh: FB My Tam Cây bưởi tốt um và cho quả to. Ảnh: FB My Tam Ngoài trồng cây, Mỹ Tâm còn nuôi gà trong nhà vườn. Ảnh: FB My Tam Từ gà trống, gà mái đến gà con. Ảnh: FB My Tam Mỗi khi về với khu vườn, nữ ca sĩ được hít thở hương thơm của cỏ cây, cho tinh thần thoải mái. Ảnh: FB My TamBiệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

