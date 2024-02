Đào mộ chôn mẹ, lão nông bất ngờ phát hiện “mộ trong mộ”

Ông tên là Lưu Quảng Kiến sống ở huyện Phong, thuộc địa cấp thị Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã quyết định đào mộ chôn cất mẹ ở khu mộ của tổ tiên sau khi bà qua đời. Theo đó, ông vô tình phát hiện “mộ trong mộ” hiếm gặp. Ảnh: Kknews Cụ thể, ông Lưu đã nhờ họ hàng, hàng xóm cùng giúp đào mộ, chuẩn bị nơi an nghỉ cho người mẹ quá cố. Khi mới đào được hơn 1m, họ bất ngờ khi thấy đất bất ngờ ập xuống và xuất hiện một hố sâu. Ảnh: Kknews Sau đó, mọi người tới kiểm tra thì phát hiện ra một cỗ quan tài nằm bên dưới hố sâu. Theo quan niệm của người Trung Quốc, đào mộ huyệt mà gặp trúng ngôi mộ khác là chuyện không may mắn. Vì vậy, ông Lưu và mọi người tạm dừng công việc để quay về chọn địa điểm khác an táng người mẹ quá cố. Ảnh: Kknews. Tin tức ông Lưu đào trúng một ngôi mộ cổ nhanh chóng lan rộng. Một số người cho rằng bên dưới mộ cổ đó có nhiều đồ tùy táng giá trị nên đề nghị mua lại khu mộ cổ của gia đình với giá cao. Tuy nhiên, ông Lưu nhất quyết từ chối những lời đề nghị hấp dẫn đó. Ông quyết định thông báo sự việc với cơ quan chức năng, bao gồm Cục Di tích Văn Hóa tỉnh Giang Tô. Ảnh: Kknews. Vì vậy, các chuyên gia khảo cổ đã tới hiện trường, kiểm tra và tiến hành cuộc khai quật. Họ liên hệ với cảnh sát địa phương nhằm bảo vệ mộ cổ. Ảnh minh họa. Nhờ đó, các chuyên gia thuận lợi khai quật được nhiều đồ tùy táng giá trị bao gồm cặp tóc và hoa tai bằng vàng, hơn 20 kg tiền xu cổ, 40 miếng ngọc bích và một tấm gương đồng có khắc dòng chữ "Ngũ tử đăng khoa". Ảnh minh họa. Gương đồng là món đồ khá phổ biến vào thời nhà Minh và Thanh. Ban đầu nó là một phần thưởng được vua ban cho những gia đình có 5 anh em đều đỗ đạt. Sau này nó trở thành tiêu chuẩn để các gia đình giáo dục con cái về học hành, thi cử. Ảnh minh họa. Căn cứ vào Hán Thư, Từ Châu thời phong kiến được cai trị dưới thời của 13 vị Sở Vương. Theo ước tính, ít nhất 18 vị vương hầu được an táng tại đây. Vậy nên, Từ Châu có nhiều mộ thuộc niên đại này. Ảnh minh họa. Ngoài ra, gia tộc của Lưu Quảng Kiến không phải người gốc ở huyện Phong. Tổ tiên của ông chuyển tới đây sinh sống được khoảng hơn 100 năm. Họ vô tình chọn trúng khu vực có mộ cổ của triều đại xưa để làm khu mộ của gia đình. Điều này vô tình dẫn tới việc phát hiện mộ trong mộ. Ảnh minh họa. Về sau, chính quyền địa phương cấp một mảnh đất khác và hỗ trợ ông Lưu di dời phần mộ của tổ tiên để tiếp tục cuộc khai quật và bảo vệ ngôi mộ cổ. Những hiện vật tìm thấy trong mộ cổ này được xếp loại di tích văn hóa cấp 2 của Trung Quốc và trưng bày tại Bảo tàng Từ Châu. Ảnh minh họa. Mời độc giả xem video: Thứ duy nhất trong mộ cổ mà đạo chích cũng không dám động tay vào.

Ông tên là Lưu Quảng Kiến sống ở huyện Phong, thuộc địa cấp thị Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã quyết định đào mộ chôn cất mẹ ở khu mộ của tổ tiên sau khi bà qua đời. Theo đó, ông vô tình phát hiện “mộ trong mộ” hiếm gặp. Ảnh: Kknews Cụ thể, ông Lưu đã nhờ họ hàng, hàng xóm cùng giúp đào mộ, chuẩn bị nơi an nghỉ cho người mẹ quá cố. Khi mới đào được hơn 1m, họ bất ngờ khi thấy đất bất ngờ ập xuống và xuất hiện một hố sâu. Ảnh: Kknews Sau đó, mọi người tới kiểm tra thì phát hiện ra một cỗ quan tài nằm bên dưới hố sâu. Theo quan niệm của người Trung Quốc, đào mộ huyệt mà gặp trúng ngôi mộ khác là chuyện không may mắn. Vì vậy, ông Lưu và mọi người tạm dừng công việc để quay về chọn địa điểm khác an táng người mẹ quá cố. Ảnh: Kknews. Tin tức ông Lưu đào trúng một ngôi mộ cổ nhanh chóng lan rộng. Một số người cho rằng bên dưới mộ cổ đó có nhiều đồ tùy táng giá trị nên đề nghị mua lại khu mộ cổ của gia đình với giá cao. Tuy nhiên, ông Lưu nhất quyết từ chối những lời đề nghị hấp dẫn đó. Ông quyết định thông báo sự việc với cơ quan chức năng, bao gồm Cục Di tích Văn Hóa tỉnh Giang Tô. Ảnh: Kknews. Vì vậy, các chuyên gia khảo cổ đã tới hiện trường, kiểm tra và tiến hành cuộc khai quật. Họ liên hệ với cảnh sát địa phương nhằm bảo vệ mộ cổ. Ảnh minh họa. Nhờ đó, các chuyên gia thuận lợi khai quật được nhiều đồ tùy táng giá trị bao gồm cặp tóc và hoa tai bằng vàng, hơn 20 kg tiền xu cổ, 40 miếng ngọc bích và một tấm gương đồng có khắc dòng chữ "Ngũ tử đăng khoa". Ảnh minh họa. Gương đồng là món đồ khá phổ biến vào thời nhà Minh và Thanh. Ban đầu nó là một phần thưởng được vua ban cho những gia đình có 5 anh em đều đỗ đạt. Sau này nó trở thành tiêu chuẩn để các gia đình giáo dục con cái về học hành, thi cử. Ảnh minh họa. Căn cứ vào Hán Thư, Từ Châu thời phong kiến được cai trị dưới thời của 13 vị Sở Vương. Theo ước tính, ít nhất 18 vị vương hầu được an táng tại đây. Vậy nên, Từ Châu có nhiều mộ thuộc niên đại này. Ảnh minh họa. Ngoài ra, gia tộc của Lưu Quảng Kiến không phải người gốc ở huyện Phong. Tổ tiên của ông chuyển tới đây sinh sống được khoảng hơn 100 năm. Họ vô tình chọn trúng khu vực có mộ cổ của triều đại xưa để làm khu mộ của gia đình. Điều này vô tình dẫn tới việc phát hiện mộ trong mộ. Ảnh minh họa. Về sau, chính quyền địa phương cấp một mảnh đất khác và hỗ trợ ông Lưu di dời phần mộ của tổ tiên để tiếp tục cuộc khai quật và bảo vệ ngôi mộ cổ. Những hiện vật tìm thấy trong mộ cổ này được xếp loại di tích văn hóa cấp 2 của Trung Quốc và trưng bày tại Bảo tàng Từ Châu. Ảnh minh họa. Mời độc giả xem video: Thứ duy nhất trong mộ cổ mà đạo chích cũng không dám động tay vào.