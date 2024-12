Đồng Nai: Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thi công nâng cấp hạ tầng hơn 41 tỷ

Vào tháng 10/2017, UBND huyện Long Thành đã tổ chức khởi công Dự án nâng cấp hạ tầng khu hành chính huyện.

Tại thời điểm đó, dự án có giá trị xây lắp 162 tỷ đồng, gồm: nâng cấp, mở rộng 13 tuyến đường dài tổng cộng 8,3km, cùng với hệ thống thoát nước, lắp đèn chiếu sáng, làm vỉa hè và trồng cây xanh. Theo UBND huyện Long Thành, trong giai đoạn 1 sẽ có 5 trục đường được thi công với thời gian dự kiến 285 ngày.

Việc nâng cấp hạ tầng khu hành chính huyện nhằm giúp cho các phương tiện lưu thông thuận lợi, tạo cảnh quan “sáng, xanh, sạch, đẹp”, đồng thời đáp ứng với tiêu chuẩn đô thị loại IV mà huyện Long Thành đang và sẽ phấn đấu thực hiện đạt vào năm 2020.

Tới ngày 04/04/2024, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp hạ tầng Khu trung tâm hành chính huyện Long Thành tại Quyết định số 888/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư hơn 490,640 tỷ đồng, trong đó chi phi xây lắp hơn 175,88 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác hơn 9,606 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 286,02 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 19,133 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 - 2024.

Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 04/04/2024 phê duyệt điều chỉnh một số khoản của Điều 1 Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 16/04/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án Nâng cấp hạ tầng Khu trung tâm hành chính huyện Long Thành. Kèm theo đó có 4 hạng mục cần điều chỉnh. Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Hợp Phát lập điều chỉnh dự án và khảo sát xây dựng; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Quỳnh Anh thẩm tra điều chỉnh dự án.

Quyết định số 402/QĐ-BQL của Ban Quản lý dự án huyện Long Thành. Nguồn MSC

Ngày 26/9/2024 UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2829/QĐ-UBND với 11 gói thầu liên kết, trong đó có Gói thầu số 35 (xây dựng): Thi công xây dựng các tuyến đường giai đoạn 3. Gói thầu được Ban QLDA huyện Long Thành phê duyệt E-HSMT số 329/QĐ-BQL ngày 30/9/2024 với hình thức Đấu thầu rộng rãi; phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ; nguồn vốn thực hiện được trích từ Ngân sách tỉnh đầu tư phần xây lắp, phần còn lại ngân sách huyện.

Gói thầu có giá 41,918 tỷ đồng, hoàn thành mở thầu ngày 21/10/2024 với 4 nhà thầu tham dự trong đó: Công ty TNHH xây dựng - giao thông Tùng Đạt dự thầu với giá 41,877 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư Trường Thịnh số 368 dự thầu với giá 41,898 tỷ đồng; Liên danh Chu Văn An dự thầu với giá 41,038 tỷ đồng; Liên danh Công ty CP Công trình giao thông Công Chánh và Công ty TNHH Trường Toản dự thầu với giá 41,868 tỷ đồng (sau đó điều chỉnh giảm 3% còn 40,612 tỷ đồng).

Ngày 04/12/2024, Ban QLDA huyện Long Thành đã phê duyệt Quyết định số 402/QĐ-BQL, công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu cho Liên danh Chu Văn An (Công ty CP tập đoàn Quang Phúc, Công ty TNHH xây dựng thương mại Tấn Duy Dương và Công ty CP xây dựng hạ tầng T&D) trúng thầu với giá 41,038 tỷ đồng, thực hiện 180 ngày (giá gói thầu 41,918 tỷ đồng).

Tại gói thầu này Liên danh Công ty CP Công trình giao thông Công Chánh và Công ty TNHH Trường Toản trượt thầu do không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm; Công ty CP đầu tư Trường Thịnh số 368 trượt thầu do nhà thầu không đáp ứng tính hợp lệ E-HSDT; Công ty TNHH xây dựng - giao thông Tùng Đạt trượt thầu do không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm.

Công ty CP tập đoàn Quang Phúc có địa chỉ tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM; thành lập năm 2008 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Nguyễn Phi Dần.

Theo tìm hiểu từ tháng 5/2018, đến nay nhà thầu tham gia và trúng 24/30 gói thầu trượt 5 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 4.529 tỷ đồng trong đó với vai trò độc lập hơn 321 tỷ đồng với vai trò liên danh hơn 4.208 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay nhà thầu tham gia 4 gói, trượt 2 gói đều trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trước khi trúng Gói thầu số 35 (xây dựng): Thi công xây dựng các tuyến đường giai đoạn 3. Vào ngày 21/11/2024, nhà thầu được Ban quản lý dự án huyện Thống Nhất phê duyệt trúng Gói thầu số 08 (xây dựng): Đường giao thông + Cây xanh + Hào kỹ thuật, hố ga, Thoát nước, cống ngang thuộc dự án Đường bên hông chợ đầu mối (giai đoạn 2) với giá 87,566 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 88,015 tỷ đồng) trong vai trò nhà thầu độc lập.

Công ty TNHH xây dựng- thương mại Tấn Duy Dương có địa chỉ tại phường 5, quận 8, TP HCM; thành lập năm 2005 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Đặng Văn Tấn.

Từ năm 2017 đến nay đã tham gia và trúng 46/51 gói thầu, trượt 4 gói, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu gần 326 tỷ đồng (với hơn 4,251 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 149 tỷ đồng, với vai trò liên danh gần 177 tỷ đồng.

Nhà thầu chủ yếu tham gia dự thầu và trúng trên địa bàn TP HCM.

Từ đầu năm tới nay, nhà thầu tham gia 11 gói, trúng 7 gói. Trước khi trúng Gói thầu số 35 (xây dựng): Thi công xây dựng các tuyến đường giai đoạn 3 nêu trên. Nhà thầu cũng được Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức phê duyệt trúng Gói số 4: Xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông và dự phòng phí) thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đường số 32 và hẻm 5 đường số 30, khu phố 7, phường Linh Đông với giá 5,508 tỷ đồng với vai trò nhà thầu độc lập

Gói thầu số 4: Xây lắp (bao gồm chi phí Đảm bảo an toàn giao thông và dự phòng phí) thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt mới hệ thống thoát nước đường số 5, hẻm 56 đường số 5 và một phần đường số 13, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh với giá 8,239 tỷ đồng...

Công ty CP xây dựng hạ tầng T&D có địa chỉ tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh; thành lập năm 2010 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Đoàn Tiến Dũng.

Theo thông kê chưa đầy đủ của pv, từ năm 2018 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 23/31 gói, trượt 6 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 1.848 tỷ đồng trong đó với vai trò độc lập hơn 133 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 1.715 tỷ đồng.

Gói thầu số 35 (xây dựng): Thi công xây dựng các tuyến đường giai đoạn 3 là gói thầu đầu tiên nhà thầu tham gia và trúng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.