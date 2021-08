Phòng khám An Khang “lập lờ” khám chữa bệnh: Liên tục sai phạm... “nhờn” luật?

Thu hồi giấy phép, xử lý triệt để

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý xung quanh sự việc trên, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, những người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, người lao động tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đeo biển tên khi thực hiện nhiệm vụ. Do đó, việc bác sĩ và nhân viên y tế của phòng khám An Khang không đeo biển tên đã vi phạm quy định pháp luật về trang phục y tế trong hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Với hành vi vi phạm này phòng khám An Khang còn có thể chịu các chế tài xử phạt theo quy định.

Trường hợp của phòng khám An Khang, nếu có bất cứ hành vi nào vi phạm quy định như giấy phép hoạt động được cấp không đúng thẩm quyền; không bảo đảm các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế để hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo nội dung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp phép cần phải xử lý nghiêm, triệt để.

“Căn cứ vào những hành vi thực tế, nếu phòng khám An Khang có những sai phạm như báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh trong 2 bài viết vừa qua, thì Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cần ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động theo quy định tại Điều 45, Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009”, luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh.