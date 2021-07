Hà Nội: Phòng khám An Khang bị tố nhiều sai phạm?

Nhiều danh mục kỹ thuật, nhân sự tại Phòng khám An Khang (Hà Nội) bị nghi ngờ không nằm trong hồ sơ đăng ký với cơ quan chức năng chuyên ngành, nhưng vẫn ngang nhiên tư vấn, khám chữa cho người bệnh để thu lợi.

Thời gian qua, đường dây nóng của Báo Tri thức và Cuộc sống nhận được nhiều thông tin phản ánh về việc Phòng khám An Khang thuộc Công ty TNHH Y học Hồng Phúc, có địa chỉ tại số 96 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, TP Hà Nội hoạt động khám, chữa bệnh có nhiều danh mục kỹ thuật, nhân sự bị nghi ngờ không nằm trong hồ sơ đăng ký với Sở Y tế Hà Nội?



Ngoài ra, nhiều dịch vụ chữa bệnh tại Phòng khám An Khang có giá cả không hợp lý, giá cao, tư vấn khám không rõ ràng, nhất là lĩnh vực nam khoa và phụ khoa.

Phòng khám An Khang.

Nhiều “bác sĩ” hành nghề không có biển tên

Sau nhiều lần tìm hiểu, một ngày tháng 7/2021 nhập vai người bệnh, PV đã thâm nhập vào Phòng khám An Khang để “mục sở thị” hoạt động của cơ sở này.

Thời điểm thâm nhập tại Phòng khám An Khang có nhiều người bệnh đến thăm khám. Sau khi được một nữ y tá chào đón, PV nhanh chóng được đưa vào một phòng khám có 3 người mặc áo blouse trắng chờ sẵn (2 nữ và 1 nam). Trong số 3 người này, duy nhất một bác sĩ nam đeo biển tên là Lê Hữu Liêm (được nữ y tá chào đón giới thiệu từng công tác tại bệnh viện Phụ sản nay đã về hưu - PV), hai người nữ còn lại không có biển tên, một trong hai được giới thiệu “mồm” tên là bác sĩ Lan.

Nam bác sĩ Liêm và nữ bác sĩ không đeo biển tên được giới thiệu tên Lan. (Ảnh cắt từ video).

Tất cả 3 bác sĩ nói trên đều giới thiệu sẽ thăm khám ban đầu và tư vấn về các bước kiểm tra bệnh lý cho người bệnh như: Xét nghiệm, kiểm tra soi cổ tử cung, siêu âm, tầm soát ung thư cổ tử cung…

Với dịch vụ xét nghiệm tế bào cổ tử cung (Pap smear), phòng khám đưa ra giá 500 nghìn đồng, sau khi chiết khấu 30% giá còn lại là 350 nghìn đồng.

Trong quá trình khám và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ Lan là người trực tiếp siêu âm đầu dò cho bệnh nhân. Tuy nhiên, đóng dấu được khắc sẵn ký trên giấy tờ kết quả lại là bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh tên Phùng Thống Nhất. Tại thời điểm đó, vị bác sĩ Nhất này không có mặt tại phòng khám.

Nữ bác sĩ Lan là người trực tiếp siêu âm đầu dò cho bệnh nhân. Tuy nhiên, ký tên trên giấy tờ kết quả lại là bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh tên Phùng Thống Nhất.

Khi người bệnh thực hiện các xét nghiệm khác, PV ghi nhận tại phòng xét nghiệm chỉ có một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, không đeo biển tên lấy máu và xét nghiệm. Kết quả trên giấy xét nghiệm sau đó được đóng dấu khắc sẵn CN Chu Thị Chợ và không hề có chữ ký của người này.

Người lấy máu và xét nghiệm không đeo biển tên. Kết quả trên giấy xét nghiệm đóng dấu khắc sẵn người thực hiện là CN Chu Thị Chợ và không hề có chữ ký của người này.

PV còn ghi nhận tại cơ sở này có một số bệnh nhân đến để tiêm truyền trong một căn phòng bố trí 4 giường bệnh.

Nhiều người bệnh (cả nam và nữ) được tiêm truyền tại Phòng khám An Khang. (Ảnh cắt từ video).

“Nổ” rầm rộ nhiều dịch vụ khám nam khoa và phụ khoa

Tại hai địa chỉ website https://uytin.suckhoeankhang.net/ và https://pk.suckhoeankhang.net/, đều quảng cáo rầm rộ và tư vấn chi tiết về các dịch vụ khám nam khoa, phụ khoa ở Phòng khám An Khang.

Cụ thể, các dịch vụ tại phòng khám gồm: Bệnh viêm phụ khoa, viêm vùng chậu, viêm âm đạo, ngứa âm hộ, viêm cổ tử cung, u nang cổ tử cung, rối loạn nội tiết, phá thai không đau, bao quy đầu, viêm bao quy đầu, rồi loạn cương dương, bệnh tuyến tiền liệt, bệnh xã hội, sùi mào gà, bệnh phụ khoa.

Một số dịch vụ được quảng cáo khám, chữa tại Phòng khám An Khang.(Ảnh chụp màn hình).

Thôn tin giới thiệu khẳng định: “Phòng khám phụ khoa An Khang quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi, nhiều kinh nghiệm tiến hành đốt viêm cổ tử cung một cách chính xác, an toàn, đảm bảo không đau hay gây ra bất cứ viêm nhiễm, tổ thương nào”. Hay “An Khang là địa chỉ phá thai to uy tín”.

Thông tin quảng cáo dịch vụ phá thai to tại Phòng khám An Khang. (Ảnh chụp màn hình).

Quảng cáo còn nhấn mạnh, Phòng khám An Khang thực hiện các phương pháp chữa viêm lộ tuyến bằng các công nghệ Ladez, công nghệ siêu cao tầng, công nghệ dao Leep của Mỹ?

Cả hai website nói trên đều công khai số điện thoại để tư vấn cho khách hàng và đăng tải nhiều hình ảnh hoạt động của Phòng khám An Khang. Ngoài ra, thông tin quảng cáo về các dịch vụ ở Phòng khám An Khang còn được “nổ” rầm rộ trên Zalo và Facebook để “mồi chài” khách hàng.

Nội dung quảng cáo giới thiệu công nghệ dao Leep của Mỹ để chữ viêm lộ tuyến tại Phòng khám An Khang. (Ảnh chụp màn hình).

Để tìm hiểu và làm rõ việc bác sĩ Lê Hữu Liêm, bác sĩ Lan có thuộc danh sách các bác sĩ được khám chữa bệnh tại Phòng khám An Khang hay không? Người ký đóng dấu trên phiếu siêu âm là bác sĩ Phùng Thống Nhất nhưng người phụ nữ trực tiếp siêu âm cho bệnh nhân lại là người khác, bác sĩ Nhất đi đâu mà không thực hiện thăm khám? Nhiều bác sĩ hành nghề tại phòng khám không đeo biển tên, CN Chu Thị Chợ có được thực hiện xét nghiệm toàn bộ các hạng mục tại phòng khám? Danh mục kỹ thuật mà phòng khám được thực hiện ra sao, quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thế nào? Ngày 23/7 PV đã liên hệ và đặt lịch làm việc với Sở Y tế Hà Nội.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin.