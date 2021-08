Phòng khám An Khang có “lập lờ” trong khám chữa bệnh?

Một số bác sĩ ở phòng khám An Khang dù không thấy có mặt tại thời điểm thực hiện dịch vụ siêu âm, xét nghiệm cho người bệnh nhưng vẫn thấy ký tên trên giấy trả kết quả?

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, việc nhiều danh mục kỹ thuật, nhân sự tại phòng khám An Khang (Hà Nội) bị nghi ngờ không nằm trong hồ sơ đăng ký với cơ quan chức năng chuyên ngành (Sở Y tế Hà Nội), nhưng vẫn ngang nhiên khám chữa cho người bệnh để thu lợi đang gây xôn xao dư luận.



Nhằm đa chiều và khách quan các thông tin liên quan, ngày 23/7/2021, PV đã đến liên hệ và đặt lịch làm việc với Sở Y tế Hà Nội. Tuy nhiên, PV vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía cơ quan này. Ngày 2/8/2021, PV đã liên lạc trực tiếp với bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhưng vị này chưa thấy hồi âm.

Nữ bác sĩ tên Lan là người trực tiếp siêu âm đầu dò cho bệnh nhân. Tuy nhiên, ký tên trên giấy tờ kết quả lại là bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình Phùng Thống Nhất.

Những dịch vụ tại phòng khám An Khang theo ghi nhận thực tế của PV trong lần thâm nhập hồi tháng 7/2021 cho thấy, phòng khám này không thấy có bảng niêm yết giá. Hóa đơn thanh toán của người bệnh không ghi nhận giá đã bao gồm thuế VAT hay chưa? Mặc khác, giống như để giữ chân “con bệnh”, vị Bác Sỹ (Bs) được giới thiệu là BSCKII sản phụ khoa đã nghỉ hưu Lê Hữu Liêm còn lấy lý do “chưa vào sổ khám bệnh”? Khi thấy PV cố gắng thuyết phục, vị này mới trả lại sổ khám. PV còn nhận được những tờ phiếu kết quả xét nghiệm, kết quả siêu âm đầu dò âm đạo với chẩn đoán ứ dịch loa vòi trứng trái KT 5.62mm và túi cùng Douglas có ít dịch. Người ký tên trên kết quả là Bs Phùng Thống Nhất nhưng thời điểm thực hiện siêu âm cho PV bác sĩ Nhất không có mặt, người siêu âm trực tiếp là nữ Bs giới thiệu tên Lan. Câu hỏi đặt ra: Bs Lan là ai, có trình độ chuyên môn thế nào? Bs Lan có phải Bs chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh tại phòng khám An Khang? Bs Phùng Thống Nhất là ai, có phải Bs Nhất ký tên của chính mình trên phiếu siêu âm khi mà vị này không thực hiện việc siêu âm cho người bệnh? Phiếu chỉ định xét nghiệm tế bào ung thư cổ tử chỉ có đóng dấu chức danh chuyên khoa phụ sản BSCKII Lê Hữu Liêm được khắc sẵn mà không hề có chữ ký của vị này.

Bên cạnh đó, tại sổ bệnh án, BSCKII Lê Hữu Liêm đã chỉ định hạng mục chích nang cho PV nhưng vị này lại để cho hai người phụ nữ khác với vai trò của Bs sản khoa thực hiện. Thậm chí, tại phiếu chỉ định xét nghiệm tế bào ung thư cổ tử cung mà PV nhận được chỉ có đóng dấu chức danh chuyên khoa phụ sản BSCKII Lê Hữu Liêm được khắc sẵn mà không hề có chữ ký của vị này. Còn Bs xét nghiệm ký tên, đóng dấu là Thạc sỹ, Bs Nguyễn Văn An.

Như vậy, liệu tính chính xác trong chuyên môn và an toàn tính mạng của người bệnh mà BSCKII Lê Hữu Liêm giao phó cho người khác có phải đang “tự tung tự tác”? Bs Nguyễn Văn An là ai, vị này có được làm các xét nghiệm tế bào tại phòng khám An Khang hay không?

Nam BSCKII Lê Hữu Liêmvà nữ bác sĩ không đeo biển tên được giới thiệu tên Lan. (Ảnh cắt từ video).

Ngoài ra, các kết quả người xét nghiệm mà PV nhận được, có tờ ký tên CN Chu Thị Chợ, tờ thì “quên”.

Người bệnh được tiêm truyền tại Phòng khám An Khang. Trong khi, những chiếc giường bệnh được kê sát nhau liệu có đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19? (Ảnh cắt từ video).

Mặc dù phải thanh toán tổng hóa đơn dịch vụ tại phòng khám An Khang hơn 2.000.000 đồng, nhưng PV không hề nhận được một đơn thuốc điều trị nào. Các phiếu thu tiền cũng mập mờ không có địa chỉ cụ thể trả cho người bệnh.

Trong khi đó, địa chỉ của phòng khám An Khang khi được tư vấn đến là số 96 phố Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội), nhưng trên các phiếu kết quả của phòng khám lại ghi địa chỉ số 67 Ô Chợ Dừa.

Địa chỉ của phòng khám An Khang ghi rõ số 96 Ô Chợ Dừa.

Trước sự việc trên, dư luận đang mong chờ sự vào cuộc từ phía các cơ quan chức năng liên quan của Hà Nội.