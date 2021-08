Lùm xùm "thổi" giá máy thở gấp đôi: Biết gì về Cty Y tế An Sinh?

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Y tế An Sinh đóng trụ sở chính tại Thanh Hóa do ông Nguyễn Tăng Hòa làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có chi nhánh đặt tại Hà Nội và TP.HCM.

Sự việc Bộ Y tế có văn bản đề nghị làm rõ thông tin báo giá máy thở của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Y tế An Sinh (gọi tắt là Công ty An Sinh) đang gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, dư luận không khỏi tò mò về những thông tin liên quan đến Công ty An Sinh.

Hé lộ ông chủ

Theo tìm hiểu của PV, Công ty An Sinh thành lập năm 2010, có trụ sở chính tại số 296 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Tăng Hòa.

Ngoài ra, Công ty An Sinh còn có chi nhánh đặt tại tầng 7, số 105 Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM và tại số 16/176 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Y tế An Sinh. (Ảnh:ansinhmed.com).

Trên website ansinhmed.com giới thiệu, Công ty An Sinh nhập khẩu trực tiếp và đại diện tại Việt nam cho hơn 30 hãng sản xuất thiết bị y tế trên thế giới với hơn 400 loại sản phẩn khác nhau.

Trong đó, độc quyền phân phối của nhiều nhà sản xuất, điển hình có một số thương hiệu lớn như: Mek-ics Hàn Quốc - các thiết bị ICU: máy thở, monitor, SpO2 và và hệ thống ICU Systems; Rayto Trung Quốc - các thiết bị IVD: máy sinh hóa, huyết học, miễn dịch và đông máu; Medel Ý - các thiết bị Homecare: máy huyết áp, khí dung, nhiệt kế.

Các sản phẩm của An Sinh đăng tải trên website ansinhmed.com. (Ảnh: chụp màn hình).

“Riêng tại thị trường Thanh Hóa, nơi An Sinh ra đời gần 100% các cơ sở Y tế từ tư nhân tới công lập đã mua hoặc sử dụng dịch vụ kỹ thuật thiết thị y tế của chúng tôi”, Công ty An Sinh giới thiệu trên website. Sản phẩm máy thở xâm lấn cao tầng cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn Mek-ics MV2000 EVO5 của An Sinh. (Ảnh chụp màn hình ansinhmed.com).

Trúng hàng loạt gói thầu Theo thông tin trên DauThau.info, Công ty An Sinh đã tham gia 48 gói thầu, trong đó trúng 36 gói, trượt 9 gói, 3 chưa có kết quả. Trong đó, tại Nghệ An Công ty An Sinh đã trúng nhiều gói thầu thiết bị y tế. Cụ thể, thông tin trên Pháp luật và Xã hội cho biết, tại quyết định số 246/QĐ-SYT Nghệ An về việc “Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao (gói thầu số 7, số 8, số 9, số 11) cho các đơn vị khám, chữa bệnh tỉnh Nghệ An năm 2021-2022, thì Công ty An Sinh đã trúng một phần gói thầu số 7, với trị giá gần 7 tỷ đồng. Cũng ở quyết định này, ở gói thầu số 8, Liên danh nhà thầu An Sinh - med đã trúng mục 8.23 với trị giá gần 60 tỷ đồng. Công ty An Sinh trúng hàng loạt gói thầu mua sắm thiết bị y tế ở Nghệ An. (Ảnh: Pháp luật và Xã hội). Ngoài ra, ở gói thầu số 9, Cung ứng các vật tư y tế tiêu hao thuộc nhóm: Vậy tư y tế sử dụng tại một số chuyên khoa: Tim mạch và X- Quang can thiệp: Lọc máu, lọc màng bụng; mắt, tai mũi họng, Răng hàm mặt; Tiêu hóa; Tiết liệu; Chấn thương chỉnh hình và vật liệu thay thế, vật liệu cấp phép nhân tạo và gói thầu số 10, số 11 về cung ứng các mặt hàng hóa chất, Công ty An Sinh đã trúng hàng loạt các hạng mục lên tới trên 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty An Sinh cũng đã trúng một loạt các gói thầu tại nhiều tỉnh thành, như: Mua sắm Cloramin B 25% tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh); Mua vật tư y tế, sinh phẩm y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và Mua bộ nội soi tiêu hóa tại Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa). Một số gói thầu mà Công ty An Sinh bị trượt.

Trước đó, Bộ Y tế đã có văn bản số 6546/BYT-TB-CT gửi Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Y tế An Sinh đề nghị làm rõ việc chênh lệch giá gấp đôi đối với máy thở.

Công văn của Bộ Y tế cho biết, trong ngày 11/8, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế nhận được thông tin phản ánh máy thở (model MV2000 EVO5, hãng sản xuất: Mekics Co., Ltd., Hàn Quốc) được Công ty An Sinh công khai giá trên cổng thông tin điện tử https://congkhaiyte.moh.gov.vn là 960,5 triệu đồng/1 máy.

Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, tại cùng thời điểm báo giá (cùng loại, cùng hãng, model máy thở trên) do phía Công ty cung cấp cho các đơn vị là 455 triệu đồng/1 máy.