Phòng khám An Khang bị tố sai phạm: "Giật mình" danh sách nhân sự

Ông Tô Tử Anh - Phó phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) đã gửi danh sách nhân sự phòng khám An Khang cho PV báo Tri thức và Cuộc sống . Tuy nhiên điều mà dư luận quan tâm nhất là danh mục kỹ thuật đã cấp phép cho An Khang, về thông tin này vẫn chưa được Sở Y tế Hà Nội “tiết lộ”.

Giật mình danh sách nhân sự



Liên quan đến sự việc nhiều danh mục kỹ thuật, nhân sự tại phòng khám An Khang bị nghi ngờ không nằm trong hồ sơ đăng ký với cơ quan chức năng chuyên ngành nhưng vẫn ngang nhiên khám chữa cho người bệnh để thu lợi, dù Báo Tri thức và Cuộc sống đã đăng tải nhiều bài viết phản ánh, tuy nhiên đến nay PV vẫn chỉ nhận được thông tin từ ông Tô Tử Anh - Phó phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) rằng: “Sở Y tế Hà Nội sẽ bố trí lịch” kiểm tra phòng khám An Khang.

Ngoài ra, ông Tô Tử Anh còn chỉ đạo cấp dưới gửi trước cho PV danh sách 24 nhân sự đang hành nghề tại phòng khám An Khang.

Danh sách 24 nhân sự đang hành nghề tại phòng khám An Khang mà ông Tô Tử Anh chỉ đạo thuộc cấp gửi cho PV.

Thế nhưng khi nhìn vào danh sách nhân sự phòng khám An Khang, PV nhận thấy nổi bật lên nhiều vấn đề như trước đó đã phản ánh qua các bài viết. Điển hình như: Bác sĩ ghi sổ khám cho bệnh nhân là Lê Hữu Liêm nhưng người khám lại là nữ; bác sĩ Chu Thị Chợ xét nghiệm cho bệnh nhân nhưng thực tế, bác sĩ này có được xét nghiệm dịch không vẫn là một dấu hỏi?

Cùng với đó, Ths.Hà ký kết quả xét nghiệm ung thư cổ tử cung và ký tên nhưng lại không hề có trong danh sách nhân sự đăng ký tại phòng khám An Khang…

Đáng nói, theo phản ánh của bạn đọc, ngày 20/11/2020, Thanh Tra Sở Y tế TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 295/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với phòng khám An Khang.

Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội tước chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh phòng khám này trong thời hạn 9 tháng, bắt đầu từ ngày 20/11/2020. Nhân sự bị tước chứng chỉ bị nghi ngờ là bác sĩ Nguyễn Thị Hưng, chuyên khoa xét nghiệm. Trong khi đó, 24/12/2020 bác sĩ Chu Thị Chợ mới đăng ký. Như vậy, đồng nghĩa với việc hơn 1 tháng, phòng khám An Khang không có bác sĩ chuyên khoa xét nghiệm toàn thời gian,

Đối chiếu các quy định hiện hành, cơ cấu phòng khám chuyên khoa phải có chuyên khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Như vậy, nếu đã thu hồi chứng chỉ hành nghề của bác sĩ xét nghiệm Nguyễn Thị Hưng thì đồng nghĩa với việc phòng khám An Khang bị thu hồi giấy phép.

Tuy nhiên, nhằm đa chiều, khách quan các thông tin phản ánh, theo hướng dẫn của ông Tô Tử Anh, sáng ngày 12/10/2021, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã đến Thanh tra Sở Y tế Hà Nội để liên hệ tìm hiểu Quyết định số 295/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng khám An Khang ngày 20/11/2020 của Thanh Tra Sở Y tế Hà Nội.

Tại đây Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết, do quá thời hạn trong quy định nên Thanh tra Sở không được công bố quyết định này.

Đơn xin tạm dừng hoạt động và gia hạn tạm dừng hoạt động mà phòng khám An Khang gửi lên Sở Y tế Hà Nội.

Phòng khám An Khang "tự nguyện" đóng cửa?

Cũng trong buổi làm việc ngày 12/10/2021 tại Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội chia sẻ rằng, Sở Y tế cũng nhận được đơn thư phản ánh về phòng khám An Khang nhưng thời điểm tháng 7 phòng khám An Khang xin tạm dừng hoạt động nên Sở không thể kiểm tra được.

Tuy nhiên, vị này cũng tiết lộ nguồn tin rằng đến hết tháng 10/2021 phòng khám An Khang sẽ đóng cửa hoàn toàn, theo hình thức tự nguyện viết đơn đóng cửa. Đồng thời, ông Cường hứa khi nào An Khang chính thức trả lại giấy phép hoạt động sẽ thông tin cho báo chí.

Thông báo trước cửa phòng khám An Khang.

Câu hỏi mà dư luận đang quan tâm là: Phòng khám An Khang tự nguyện viết đơn đóng cửa khác hoàn toàn với việc nếu có vi phạm như báo chí phản ánh, kiểm tra và xử phạt buộc phải đóng cửa, rút giấy phép. Việc đóng cửa sẽ vì nhiều lý do, nhưng đến thời điểm xin phép mở cửa trở lại, thì hồ sơ hoàn toàn “sạch”, trong khi đó, Sở Y tế kiểm tra và xử phạt, hồ sơ sẽ hoàn toàn lưu vết. Không hiểu có yếu tố “bao che” hay ai đã “tư vấn” sự việc này?

“Sở Y tế Hà Nội phải kiểm tra và làm rõ những thông tin mà báo chí đã phản ánh về phòng khám An Khang, đó là để bảo vệ quyền lợi cho người dân nói chung và những bệnh nhân đến khám nói riêng. Một mặt khác, nếu đúng có sai phạm, đó cũng là một bài học cho Sở Y tế Hà Nội trong công tác quản lý được chặt chẽ hơn, phát triển ngành y phục vụ nhân dân, tránh những nghi ngờ và tai tiếng không đáng có”, độc giả của Báo Tri thức và Cuộc sống nhấn mạnh.

Trước đó, dù đang trong thời hạn “xin” đóng cửa để sửa chữa, nhưng trong ngày 22 - 23/9/2021, PV ghi nhận tại địa chỉ của phòng khám An Khang ở phố Ô Chợ Dừa, thấy phòng khám An Khang có dấu hiệu mở cửa hoạt động trở lại. Tuy nhiên sau khi thông báo cho ông Tô Tử Anh và có bài viết tiếp theo phản ánh các dấu hiệu sai phạm của phòng khám này, ông Tô Tử Anh đã phản hồi lại cho PV là An Khang đã hoàn toàn đóng cửa (kèm theo ảnh chụp), và như vậy, Sở Y tế Hà Nội vẫn chưa thể tiến hành kiểm tra?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.