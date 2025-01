Thanh toán hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu, HAGL lấy tiền ở đâu?

Báo Vienamnet dẫn thông báo từ Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HoSE: HAG) cho biết, chỉ trong vài ngày cuối năm 2024, doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) làm Chủ tịch vừa có hai lần thanh toán tiền gốc trái phiếu cho Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Tính đến nay, HAGL của Bầu Đức đã thanh toán được phần lớn trong tổng cộng 6.596 tỷ đồng lô trái phiếu do BIDV là trái chủ, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026. Số tiền còn lại chỉ khoảng 766 tỷ đồng. Hoàng Anh Gia Lai dự kiến sẽ thanh toán nốt vào quý II/2025 và đạt mục tiêu “hết nợ” trái phiếu như Bầu Đức đã tuyên bố trước đó.

Về hơn 1.000 tỷ đồng thanh toán trái phiếu, chia sẻ với báo chí, ông Đoàn Nguyên Đức cho hay đó là từ Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng AnhGia Lai (HAGL Agrico - HNG) chuyển trả để HAG thanh toán cho BIDV.

Trước đó, HAGL, HAGL Agrico và BIDV đã ký thỏa thuận 3 bên cam kết thanh toán khoản tiền này trong năm 2024. HAGL Agrico (HNG) vốn là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hoàng Anh Gia Lai, sau đó được chuyển nhượng và hiện thuộc hệ sinh thái Thaco của tỷ phú USD Trần Bá Dương. Tuy nhiên, HAG vẫn có cổ phần tại đây. HNG vừa bị hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ 3 năm liên tiếp.

Cuối tháng 9/2024, HAGL công bố chậm trả hơn 4.500 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu do chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của HAGL Agrico và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi. Tình hình giờ đây đã tích cực hơn khi HAGL thu được khoản tiền từ HNG để thanh toán phần lớn các khoản nợ.

quý III/2024, HAGL ghi nhận doanh thu thuần 1.432 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thuần từ trái cây là nguồn thu chính với 880 tỷ, giảm 12% so với cùng kỳ. Doanh thu từ bán heo đạt 234 tỷ, giảm 52% so với cùng kỳ.

Doanh thu giảm nhưng giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp vẫn tăng 17% lên 609 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cải thiện từ 27,45% trong quý 3/2023 lên 42,56% trong quý 3/2024. Trong đó, biên lợi nhuận gộp mảng trái cây của HAGL tốt nhất với khoảng 52%.

Trừ đi các chi phí, HAGL báo lợi nhuận sau thuế gần 351 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 332 tỷ đồng, tăng gần 4%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.194 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 851 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Xét về kết quả kinh doanh,