Rắn dát vàng trăm triệu đổ bộ thị trường Tết Ất Tỵ

Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, nhiều cơ sở sản xuất đã tung ra thị trường linh vật rắn dát vàng 24K với những đường nét tinh xảo. Ảnh: Suckhoedoisong Rắn được coi là linh vật năm Ất Tỵ 2025, mang ý nghĩa cầu mong một năm mới thành công. Ảnh: Tiền phong Đáng chú ý, tượng huyền vũ dát vàng 24K kích thước lớn (60x35x69 cm) được cơ sở rao bán với giá 150 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong Theo chủ một cơ sở dát vàng ở Hà Nội, việc tạo hình linh vật ngoài chi tiết trên thân đảm bảo thẩm mỹ thì cần chú trọng tới biểu cảm và thần thái. Ảnh: Người đưa tin Với rắn của năm Ất Tỵ, đôi mắt và miệng phải tạo được cảm giác lành, đầu hướng lên trên và không có răng nanh. Ảnh: Suckhoedoisong Các đường nét chạm khảm tinh xảo góp phần giúp tượng rắn trở nên nổi bật hơn. Ảnh: Tiền phong Rắn vàng nhả ngọc tượng trưng cho may mắn và bình an, có giá 5 triệu đồng. Ảnh: Golden Gift Rắn vàng an nhiên mang nhiều ý nghĩa phong thuỷ tốt lành giá 6,5 triệu đồng. Ảnh: Golden Gift Tượng rắn vàng tài lộc với dáng ngồi vững chãi, đầu ngẩng cao hiên ngang, phần thân uốn lượn mềm mại quấn quanh thỏi vàng, có giá 8 triệu đồng. Ảnh: Golden Gift Các chi tiết dát vàng cầu kỳ và tinh xảo. Ảnh: Suckhoedoisong

