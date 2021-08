Sau phản ánh “lập lờ” khám chữa bệnh, PK An Khang đột ngột dừng hoạt động?

Liên quan đến sự việc nhiều danh mục kỹ thuật, nhân sự tại phòng khám An Khang (thuộc Công ty TNHH Y học Hồng Phúc, Hà Nội) bị nghi ngờ không nằm trong hồ sơ đăng ký với cơ quan chức năng chuyên ngành nhưng vẫn ngang nhiên khám chữa cho người bệnh để thu lợi, sáng ngày 18/8/2021, PV đã liên hệ và có cuộc trao đổi với ông Tô Tử Anh - Phó phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân của Sở Y tế Hà Nội.

Ông Tô Tử Anh cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã nhận được thông tin phản ánh chỗ phòng khám An Khang. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên Sở Y tế Hà Nội chưa làm việc được với chủ cơ sở. Hơn nữa, Công ty TNHH Y học Hồng Phúc đã làm đơn gửi tới Sở xin tạm dừng hoạt động phòng khám An Khang.

Đơn xin tạm dừng hoạt động được phòng khám An Khang gửi lên Sở Y tế Hà Nội, chỉ cách 3 ngày khi báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh thông tin "lập lờ" khám chữa bệnh tại cơ sở này.

Theo nội dung đơn xin tạm dừng hoạt động phòng khám An Khang mà Sở Y tế Hà Nội cung cấp cho PV, thì ngày 29/7/2021, bà Ngô Thị Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH Y học Hồng Phúc đưa ra lý do phần mái tầng 6 của phòng khám An Khang có dấu hiệu xuống cấp nên xin tạm dừng hoạt động để tiến hành sửa chữa, nâng cấp. Thời gian tạm dừng khoảng 15 ngày, kể từ 30/7/2021.

Điều đáng nói, thời gian Giám đốc Công ty TNHH Y học Hồng Phúc làm đơn xin tạm dừng hoạt động phòng khám An Khang, chỉ cách 3 ngày khi báo Tri thức và Cuộc sống đăng tải bài phản ánh đầu tiên về sự “lập lờ” trong quá trình khám chữa bệnh tại An Khang (bài viết đăng tải ngày 27/7/2021 - PV). Thông báo lý do tạm dừng hoạt động được phòng khám An Khang dán trước cửa khác lý do nêu trong đơn gửi lên Sở Y tế Hà Nội. Trong khi, phía trước cửa phòng khám An Khang có dán một tờ thông báo tạm dừng hoạt động nhưng lại nêu lý do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, chứ không phải sửa chữa, nâng cấp cơ sở như đã đề cập đến trong đơn được gửi lên Sở Y tế Hà Nội.



Câu hỏi mà dư luận quan tâm: Tại sao phòng khám An Khang phải “lập lờ” lý do tạm dừng hoạt động, khi gửi đơn lên Sở Y tế Hà Nội nói một đằng dán thông báo ở cửa nêu một nẻo? Có hay không phòng khám An Khang viện lý do nhằm “lẩn tránh” khi bị phát hiện thông tin sai phạm?

Dư luận đang chờ sự vào cuộc từ phía Sở Y tế Hà Nội trước những "lập lờ" khám chữa bệnh tại phòng khám An Khang.

Trước đó, những dịch vụ tại phòng khám An Khang theo ghi nhận thực tế của PV trong lần thâm nhập hồi tháng 7/2021 cho thấy, phòng khám này không thấy có bảng niêm yết giá. Hóa đơn thanh toán của người bệnh không ghi nhận giá đã bao gồm thuế VAT hay chưa? Các phiếu thu tiền cũng mập mờ không có địa chỉ cụ thể trả cho người bệnh.

Một số bác sĩ ở phòng khám An Khang dù không đeo biển tên, không thấy có mặt tại thời điểm thực hiện dịch vụ siêu âm, xét nghiệm cho người bệnh nhưng vẫn thấy ký tên trên giấy trả kết quả. Thậm chí, tại phòng khám này còn thực hiện việc tiêm truyền cho người bệnh.

Trước sự việc trên, dư luận đang mong chờ sự vào cuộc từ phía các cơ quan chức năng liên quan của Hà Nội, nhất là trách nhiệm của Sở Y tế Hà Nội.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin.