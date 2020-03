Loạt khách sạn sang trọng ở Đà Nẵng, Huế... là nơi cách ly Covid-19

Thông tin Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã thống nhất trưng dụng khách sạn Hội An Beach Resort (số 1 Cửa Đại, TP Hội An) làm khu cách ly, lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài từng tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 đang đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận.



Việc làm này nhằm tạo thuận lợi cho công tác theo dõi, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Quảng Nam sẽ phối hợp với đại diện doanh nghiệp hoàn thành việc tiếp quản cơ sở và đưa vào thực hiện bố trí cách ly vào ngày 16/3.

Theo tìm hiểu của PV, khách sạn Hội An Beach Resort là khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, nằm cách phố cổ Hội An khoảng 4m, với tổng cộng 121 phòng.

Bên trong khách sạn Hội An Beach Resort được trưng dụng làm khu cách ly, lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài từng tiếp xúc với người nhiễm Covid-19.

Ngoài khách sạn trên, tại TP Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố này cũng quyết định chọn khách sạn Samgrand (số 7 đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà) để làm khu vực cách ly tập trung cho khách nước ngoài thuộc diện cách ly.

Được biết, Samgrand là khách sạn 3 sao, với tổng cộng 150 giường. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, những người nước ngoài này sẽ được cách ly 14 ngày và được kiểm tra, theo dõi sức khỏe theo quy định. Hiện tại, đã có 3 người nước ngoài đang được cách ly tại đây.

Samgrand là khách sạn 3 sao, với tổng cộng 150 giường.

Trước đó, Đà Nẵng cũng đã cách ly tạm thời 39 người nước ngoài (quốc tịch Mỹ, Đức, Hồng Kông, Đài Loan) tại khách sạn Vanda (số 3 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu), từng là nơi lưu trú của 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19 phát hiện trước đó, để kiểm soát dịch.

Trước đó, ngày 12/3, khu nghỉ dưỡng Sun And Sea Resort (tên cũ là Abalone Resort and Spa; thuộc Tập đoàn EG) tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã đồng ý để tỉnh này lựa chọn khách sạn này làm nơi cách ly Covid-19 đối với 14 du khách.

Thông tin về hành động cao đẹp trên được ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẻ hành động cao đẹp của chủ khách sạn Sun And Sea Resort trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, sự việc diễn ra vào chiều ngày 9/3, khi Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế lên phương án đưa 14 người ở khách sạn Moonlight (đường Phạm Ngũ Lão, TP Huế) về khu cách ly, do 14 người này tiếp xúc gần, ở trong khách sạn Moonlight - nơi nữ du khách 66 tuổi quốc tịch Anh nhiễm Covid-19 (ca nhiễm thứ 30) đã gọi cho ông chủ của Sun And Sea Resort và nhận được sự đồng tình.

Vị Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế viết: “Những ngày dịch Covid-19 đang tràn qua. Ứng xử cách ly với khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh và nghi nhiễm bệnh là câu chuyện vô cùng phức tạp, nhạy cảm. Cầu cạnh, tìm kiếm một nơi đủ điều kiện kinh doanh du lịch chấp nhận làm nơi cách ly là điều vô cùng khó. Không chủ doanh nghiệp nào muốn cơ sở của mình trở thành nơi như thế.

Ông chủ của Sun And Sea Resort - anh Trịnh Quang là một trong số rất ít người đã chấp thuận ngay đề nghị của lãnh đạo tỉnh qua điện thoại trong vòng một nốt nhạc, không cần đắn đo suy nghĩ”.

Theo ông Định, đối với những người tiếp xúc gần này, lãnh đạo tỉnh cũng đau đầu, bàn bạc kỹ địa điểm.