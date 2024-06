Khối tài sản đồ sộ của gia tộc giàu có bậc nhất Sài thành

Lý Quí là gia tộc giàu có và nổi tiếng bậc nhất ở TP HCM. Khối tài sản khổng lồ của gia tộc Lý Quí đến từ tập đoàn ẩm thực gia đình với những chuỗi nhà hàng, quán café nổi tiếng ở TP HCM như Ciao, Terrace, Ibox, Goody, Paris Deli, Fly Cupcake Garden, Maxim's Nam An, An, An Viên, Thanh Niên, Gloria Jean's, Breadtalk, Runam...

Gây dựng sự nghiệp bằng tri thức

Điều đặc biệt nhất là gia tộc Lý Quí xây dựng sự nghiệp trên nền tảng tri thức, bắt đầu từ thế hệ nhà báo Chánh Trinh và vợ là bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga với nhà hàng Thanh Niên ở trung tâm quận 1 (TP HCM).

Tuy nhiên, phải đến đời doanh nhân Lý Quí Trung (thuộc thế hệ thứ 2), cơ ngơi của gia tộc Lý Quí mới thực sự bành trướng.

Gia tộc Lý Quí giàu có, nổi tiếng bậc nhất Sài thành. Ảnh: FBNV

Doanh nhân Lý Quí Trung từng có quãng thời gian vất vả. Năm 1985, sau khi thi trượt đại học, ông xin vào làm nhân viên phục vụ bàn tại một khách sạn ở TP HCM. Trong thời gian đó, ông làm từ những việc nhỏ nhất như lau nhà, dọn vệ sinh toilet, phục vụ bàn rồi đến trực tổng đài điện thoại, sau đó làm lễ tân cả ngày lẫn đêm.

Cơ duyên đến khi ông được một vị khách nước ngoài là khách quen của khách sạn nâng đỡ, hỗ trợ bảo lãnh sang Úc du học năm 1990. Ông sang Úc theo học ngành Quản trị nhà hàng, khách sạn tại đại học Western Sydney và tốt nghiệp 3 năm sau đó.

Ông học thêm bằng Thạc sĩ du lịch tại trường Đại học Griffith và lấy thêm bằng Tiến sĩ quản trị kinh doanh ở Mỹ. Năm 2009, Lý Quí Trung được phong hàm Giáo sư tại ĐH Griffith, trở thành người châu Á đầu tiên và trẻ nhất được nhận danh hiệu tại ngôi trường này. Năm 2016 ông tiếp tục được trường đại học Western Sydney University phong hàm Giáo sư Danh dự.

Doanh nhân Lý Quí Trung từng được mệnh danh là "ông hoàng phở". Ảnh: Facebook

Với tất cả kiến thức, kinh nghiệm góp nhặt được trong suốt những năm học tập hăng say ở nước ngoài, Lý Quí Trung quyết định về Việt Nam làm việc trong các công ty kinh doanh thực phẩm và khách sạn vào năm 1995. Ông gom vốn thành lập tập đoàn An Nam Group và bắt đầu giấc mộng kinh doanh ẩm thực. Năm 2003, doanh nghiệp đầu tiên do ông Trung tự thành lập chính là chuỗi cửa hàng Phở 24, làm nên danh hiệu “ông Hoàng Phở”.

Năm 2011, việc kinh doanh Phở 24 sa sút, ông bán lại thương hiệu với giá 20 triệu đô. Sau đó, ông chuyển về Úc định cư và mở 2 nhà hàng ẩm thực Việt cao cấp tại Sydney.

Doanh nhân Lý Quí Trung từng sáng lập thương hiệu nội thất Nhà Xinh trực thuộc Tập đoàn AKA Furniture Group. Hiện thương hiệu này có hơn 20 showroom trưng bày và bán lẻ trên khắp cả nước.

Dưới sự lãnh đạo của Lý Quí Trung và các thành viên khác, công việc kinh doanh cùng gia tộc Lý Quí phát triển rực rỡ. Gia tộc này có mặt trong nhiều lĩnh vực dịch vụ như ẩm thực, nghỉ dưỡng, thời trang và bất động sản. Giá trị của tập đoàn tư nhân của gia tộc Lý Quí được định giá lên tới hàng tỷ USD.

Cuộc sống giàu có nhưng kín tiếng

Sự giàu có, tài giỏi tiếp tục được truyền tới đời con của ông Lý Quí Trung. Người nổi tiếng nhất thế hệ thứ ba của gia tộc Lý Quí là Lý Quí Khánh - nhà tạo mẫu, thiết kế thời trang, con trai của ông Lý Quí Trung.

Lớn lên trong một gia đình quyền quý bậc nhất Việt Nam song Lý Quí Khánh vẫn tự tay làm nên sự nghiệp nhờ tài năng của mình. Hiện, Lý Quí Khánh đang làm chủ showroom thời trang lớn ở Sài Gòn. Ngoài ra, Lý Quí Khánh còn mở nhà hàng riêng để theo nghiệp kinh doanh của gia đình.

NTK Lý Quí Khánh. Ảnh: FBNV

Gia tộc Lý Quí được cho là sở hữu nhiều bất động sản sang trọng, đắt đỏ ở trung tâm thành phố, mỗi thành viên trong gia đình đều sống ở những căn penthouses, biệt thự bề thế.

Căn nhà bà nội Lý Quí Khánh thường xuyên ở được cho là một biệt phủ siêu rộng ở Bình Dương và vô cùng kín đáo. Nó rộng đến mức muốn đi từ cổng vào đến cửa nhà phải chạy xe vài cây số.

Khung cảnh bên trong biệt phủ của gia tộc. Ảnh: Facebook

Bản thân Lý Quý Khánh sở hữu không ít bất động sản đắt đỏ và có cuộc sống nhung lụa thượng lưu khiến bao người mơ ước. Một trong số đó là căn penthouse 2 tầng có giá trị lên tới hàng triệu đô, tọa lạc ngay giữa trung tâm TP HCM. Anh cũng sở hữu một căn nhà nhỏ giữa thảo nguyên đầy hoa tại Đà Lạt.