Khối tài sản của 2 gia tộc giàu có và lâu đời nhất Sài thành

Lý Quí - Gia tộc giàu có bậc nhất Sài thành

Lý Quí là một gia tộc giàu có nổi tiếng ở Sài Gòn. Thành công của họ được ghi dấu trong lĩnh vực ẩm thực và đồ nội thất với số lượng các cơ sở vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Gia tộc Lý Quí sở hữu chuỗi nhà hàng, quán cà phê nổi tiếng mà bất cứ người Sài Gòn lâu năm nào cũng biết như Ciao, Terrace, Ibox, Goody, Paris Deli, Fly Cupcake Garden, Maxim's Nam An, An, An Viên, Thanh Niên, Gloria Jean's, Breadtalk, Runam hay đại trung tâm nội thất Nhà Xinh...

Gia tộc Lý Quí nổi tiếng bậc nhất Sài thành. Ảnh: FBNV

Người gây dựng sự nghiệp cho gia tộc này là nhà báo Chánh Trinh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Tuy nhiên, phải đến đời doanh nhân Lý Quí Trung (thế hệ thứ 2), cơ ngơi nhà Lý Quí mới thực sự bành trướng rộng rãi. Bằng tài trí của mình, ông đã lập nên hàng loạt các thương hiệu nổi danh trong và ngoài nước.

Trong đó, phải kể đến chuỗi cửa hàng "ông Hoàng Phở", cái tên góp phần đưa món ăn đặc trưng của Việt Nam quảng bá rộng rãi hơn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Từ đó đến nay, gia tộc Lí Quí liên tiếp xây dựng nhiều thương hiệu khác nhau, giá trị lên đến hàng tỷ USD.

Sự giàu có, tài giỏi tiếp tục được truyền tới đời con của ông Lý Quí Trung. Lớn lên trong một gia đình quyền quý bậc nhất Việt Nam nhưng Lý Quí Khánh vẫn tự tay làm nên sự nghiệp bằng tài năng của mình.

Lý Quí Khánh sở hữu căn penthouse triệu đô. Ảnh: FBNV

Lý Quí Khánh đang làm chủ showroom thời trang lớn ở Sài Gòn. Ngoài kinh doanh thời trang và hoa nhập khẩu, Lý Quí Khánh cũng mở nhà hàng riêng để theo nghiệp kinh doanh của gia đình.

Lý Quí Khánh được cho là đang sở hữu căn penthouse triệu đô nằm ở vị trí đắc địa Sài Gòn.

Bên cạnh đó, nhà thiết kế Lý Quý Khánh cũng thường xuyên di chuyển bằng máy bay hạng thượng gia, ở khách sạn sang trọng bậc nhất và luôn dùng hàng hiệu đẳng cấp.

Gia tộc họ Trương kín tiếng

Gia tộc họ Trương là chủ sở hữu hàng loạt bất động sản lớn nhỏ, nổi tiếng như khách sạn Thương mại An Đông, cao ốc Sherwood Residence và đặc biệt nhất tòa nhà 40 tầng Times Square - dự án từng được ví như “viên ngọc” của TP HCM.

Đế chế kinh doanh của gia tộc họ Trương gắn liền với tên tuổi Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là một trong những công ty tư nhân quyền lực và cũng kín tiếng bậc nhất hiện nay.

Vợ của nhạc sĩ Thanh Bùi cũng là một thành viên thuộc gia tộc họ Trương. Ảnh: FBNV

Vạn Thịnh Phát ra đời năm 1992 và là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn và kín tiếng nhất ở Việt Nam. Vạn Thịnh Phát dẫn đầu bởi bà Trương Mỹ Lan. Ban đầu, công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng – khách sạn, sau đó mở rộng sang kinh doanh bất động sản.

Một thành viên khác trong gia tộc họ Trương được chú ý là Trương Huệ Vân - cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, cũng là vợ nhạc sĩ Thanh Bùi.

Trương Huệ Vân là một doanh nhân thành đạt, nắm trong tay nhiều tài sản có giá trị. Ảnh: FBNV

Trương Huệ Vân thuộc thế hệ thứ tư của gia tộc họ Trương. Cô tốt nghiệp Đại học RMIT. Không chỉ đảm đương vị trí Tổng giám đốc trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ở lĩnh vực bất động sản, Trương Huệ Vân còn làm Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư và phát triển VIVA quy mô 6.000 tỷ đồng cùng các công ty Windsor, Redwood Holdings, Sài Gòn Kỷ Nguyên Vàng.

Số công ty thuộc sự điều hành của doanh nhân Trương Huệ Vân đã lên đến con số 20 với nhiều lĩnh vực khác nhau và tổng quy mô vốn lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.