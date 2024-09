Hà Tĩnh: Nuôi ong “du mục” thu cả trăm triệu/năm

"Nghề này theo đàn ong di chuyển khắp các tỉnh, rất ít khi ở nhà. Tôi theo nghề này hơn 10 năm, công việc tuy vất vả nhưng cũng cố gắng làm để kiếm thêm thu nhập. Ra đây từ tháng 4 đến tháng 10, mỗi mùa hoa sẽ thu về khoảng vài chục tấn mật. Mật khi thu hoạch xong công ty sẽ về mua tại nơi. Năm nay thời tiết thuận lợi nên mật đạt chất lượng cao", ông Thuận phấn khởi nói.

Theo những người nuôi ong lâu năm, từ tháng 4 hàng năm, họ bắt đầu đưa ong ra vùng miền Trung, miền Bắc. Thời điểm này nhiều loài hoa nở, ong ăn để làm mật. Đến cuối tháng 10 (dl), khi hết mùa hoa, trời chuyển lạnh, đàn ong lại được họ di chuyển vào Tây Nguyên để nuôi, phòng tránh thiệt hại do mưa bão thường xảy ra ở Hà Tĩnh.

Còn anh Trần Đăng Phong, quê ở tỉnh Hà Nam, đã theo bố di chuyển những đàn ong đến tại vườn keo tràm ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên. Anh Phong cho hay: "Gia đình có truyền thống làm nghề nuôi ong chạy vườn, khi học xong trung học phổ thông anh liền theo bố nối nghiệp. Thời điểm này, bố đang về quê, chỉ còn một mình anh ở lại trông coi vườn ong".

Kiếm cả trăm triệu từ những mùa hoa

Theo tính toán của anh Đăng Phong, cứ 15 ngày là có thể thu hoạch được một lần mật ong, với 350 tổ ong, cho sản lượng 1 tấn/tháng. Giá bán hiện nay khoảng 50.000đồng/lít tương đương 350.000đồng/kg mật ong, vườn ong của gia đình cho thu nhập gần 35 triệu đồng, trừ chi phí vẫn cho lãi 13-15 triệu đồng/tháng

Những người theo nghề nuôi ong "du mục", họ hiểu đây là nghề cho ong ăn theo từng mùa hoa. Bởi vâỵ, những mùa hoa nào cho mật thơm ngon, những mùa hoa nở, những vùng đất nào có thể đến.

Theo anh Đăng Phong, ở Hà Nam, nếu thời tiết thuận lợi cho sản lượng mật khá, giá bán ổn định. Ảnh: PV

Theo anh Phong, hết mùa mật keo ở Hà Tĩnh, sẽ đến mùa mật cao su, cà phê ở Tây Nguyên, mùa hoa nhãn, hoa vải lại quay ra miền Bắc. Thường các trại ong thường đóng gần nhau, hỗ trợ nhau quay mật sẽ tiết kiệm được chi phí, nếu các trại xa nhau, phải thuê nhiều lao động địa phương để kịp tiến độ.

Đến mùa hoa, những người nuôi ong "du mục" vượt hàng nghìn km để đến vùng đất mới chăn ong. Họ cần mẫn, lặng lẽ dâng cho đời hương thơm mật ngọt, thứ quà tặng tinh khiết nhất của tự nhiên. Năm nay, người nuôi ong "du mục" phấn khởi bởi thời tiết khá thuận lợi, mật ong được mùa, giá bán ổn định hơn so với các năm trước.

Theo người nuôi ong "du mục", công đoạn lấy mật cũng khá cầu kỳ, sau khi ong lấy mật và sáp phủ kín khoảng 2/3 khay, người nuôi phải dùng biện pháp xông khói để đuổi ong đi. Chu kỳ lấy mật phụ thuộc theo thời tiết, thường kéo dài 10 - 15 ngày/lần.

Thợ nuôi ong "du mục" tiến hành kiểm tra các thùng ong đã đủ mật chưa để tiến hành lấy. Ảnh: PV

Nghề nuôi ong "du mục", ngoài yếu tố thời tiết, khu rừng nhiều hoa, cây tự nhiên cho đàn ong lấy mật, việc chọn hướng đặt thùng gỗ tránh gió lùa, côn trùng gây hại rất quan trọng, giúp đàn ong sinh trưởng, phát triển tốt. Đặc biệt, khác với các loài hoa, cỏ cây thảo mộc, cây keo tiết mật từ lá non, rất thuận lợi cho ong lấy mật.

Mật ong nuôi dưới tán rừng cho năng suất, chất lượng cao cần khuyến khích phát triển. Thời điểm nuôi ong "du mục", thu hoạch mật ong, nhiệt độ ở tỉnh Hà Tĩnh phổ biến 38oC đến 39oC, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng. Bởi vậy, lực lượng kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh luôn đẩy mạnh tuyên truyền người nuôi ong "du mục" thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng, không mang lửa vào rừng để đảm bảo an toàn tài sản, nhất là ở những khu vực rừng trọng điểm, dễ cháy.

Lực lượng Kiểm lâm tiến hành kiếm tra, nhắc nhở các thợ nuôi nuôi ong "du mục", đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: PV

Dù vất vả nay đây mai đó, sống xa nhà nhưng nghề nuôi ong "du mục" đang là nghề mưu sinh chính của các hộ dân ở các tỉnh như Hà Nam, Thanh Hóa, Gia Lai… Cấp ủy chính quyền, ngành chức năng vừa tăng cường quản lý vừa tạo điều kiện để họ phát triển nghề một cách thuận lợi.