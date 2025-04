Nhà thầu nào cải tạo kho Long Bình của Cty Thuốc lá Sài Gòn?

Ngày 27/3/2025, Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên Thuốc lá Sài Gòn - Trần Duy Thái đã ký Quyết định số KQ2500020297_2503271359 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: “Thi công sửa chữa, cải tạo kho nguyên liệu số 11 và 12” thuộc dự án “Sửa chữa, cải tạo kho nguyên liệu số 11 và 12 tại Long Bình”.

Dự án “Sửa chữa, cải tạo kho nguyên liệu số 11 và 12 tại Long Bình” được Công ty Thuốc lá Sài Gòn phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-TLSG ngày 27/12/2024, tổng mức đầu tư hơn 12,55 tỷ đồng.

Theo Quyết định KQ2500020297_2503271359, liên danh Công ty Thành Phát và Công ty ACE ENG (Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản và Xây dựng Thành Phát, Công ty TNHH ACE ENG) là nhà thầu trúng thầu với mức giá 10,632 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu là 60 ngày. Công việc chính của gói thầu là Tháo dỡ máng xối, vách tôn, cửa cuốn, giá đỡ ống PCCC, nền vỉa hè, canopy và làm mới vách bằng tấm panel dày 10cm, máng xối, nền kho, vỉa hè, canopy, hệ thống cột đỡ ống PCCC, cửa cuốn.

Ảnh minh họa.

Tại thời điểm hoàn thành mở thầu, gói thầu số 01 có 4 nhà thầu tham dự. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, các nhà thầu bị loại vì những lý do cụ thể liên quan đến năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, không đáp ứng được các tiêu chí mà hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đã đặt ra. Cụ thể, Liên danh Công ty Nhà Xanh và Công ty Phú Thành đã bị loại do hồ sơ của Công ty Phú Thành cung cấp hợp đồng tương tự nhưng thiếu sót trong việc chứng minh hạng mục sửa chữa nền bê tông và không có bản vẽ hoàn công mặt bằng theo yêu cầu; Công ty Nhà Xanh từng bị Công ty Thuốc lá Sài Gòn xử phạt do chậm tiến độ một hợp đồng trước đó, cho thấy không đáp ứng yêu cầu về uy tín thực hiện hợp đồng.

Công ty TNHH Bình Tân cũng không đáp ứng được các yêu cầu của gói thầu vì không cung cấp được bản vẽ hoàn công mặt bằng để chứng minh diện tích của một hợp đồng đã kê khai, dù đã được bên mời thầu yêu cầu làm rõ. Về kỹ thuật: Công ty TNHH Bình Tân thiếu thuyết minh về biện pháp đảm bảo chất lượng vật liệu đầu vào, một yêu cầu quan trọng trong hồ sơ mời thầu.

Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Quốc Thịnh bị loại do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Cụ thể, công ty này không cung cấp được giấy chứng nhận kiểm định phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho tấm panel có chiều dài từ 7,5m trở lên theo đúng quy định của hồ sơ mời thầu.

Năng lực nhà thầu trúng?

Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản và Xây dựng Thành Phát (có địa chỉ tại Tân Phú, TP HCM) do ông Nguyễn Đắc Tuyên là người đại diện pháp luật. Công ty mới chỉ tham gia 11 gói thầu, trong đó trúng 8 gói, tổng giá trị trúng hơn 50,5 tỷ đồng. Đáng nói là nhà thầu này tham gia đến 9 gói tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn và trúng 7 gói, giá trị hơn 46 tỷ đồng.

Công ty TNHH ACE ENG (có địa chỉ tại Gò Vấp, TP HCM) do ông Phạm Thế Pháp là người đại diện pháp luật. Công ty này chỉ mới tham gia 3 gói thầu và trúng 2 gói, tất cả các gói thầu đều liên danh với Công ty Thành Phát, đồng thời do Công ty Thuốc lá Sài Gòn mời thầu.

Cơ duyên bắt đầu từ năm 2019, Công ty Thành Phát được Công ty Thuốc lá Sài Gòn phê duyệt thực hiện gói thầu “Cải tạo nền Kho thành phẩm cao 18m” với giá 926 triệu đồng tại quyết định 749/QĐ-TLSG ngày 25/11/2019, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Giai đoạn 2020-2023, các gói thầu mà Công ty Thành Phát tham gia tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn đều không có sự cạnh tranh và dễ dàng được phê duyệt trúng thầu. Đơn cử tại quyết định 282/QĐ-TLSG ngày 08/06/2020, Phó giám đốc Công ty TN Thuốc lá Sài Gòn phê duyệt cho Công ty Thành Phát trúng gói thầu Gói thầu số 1: “Thay thế hệ thống cấp nước sản xuất, sinh hoạt và chữa cháy vách tường” thuộc dự án “Đầu tư thay thế hệ thống cấp nước sản xuất, sinh hoạt và chữa cháy vách tường” với giá 4,354 tỷ.

Ngày 02/12/2020, Công ty Thành Phát được Công ty Thuốc lá Sài Gòn phê duyệt trúng gói thầu Thay tole mái cho 03 kho chứa nguyên liệu số 10,11,13 tại Long Bình với giá 4,43 tỷ đồng.

Ngày 28/12/2021, Công ty Thành Phát được Công ty Thuốc lá Sài Gòn phê duyệt trúng gói thầu Gia cố hệ thống khung kèo và thay mới mái tole cho 04 kho nguyên liệu tại Long Bình với giá 6,169 tỷ đồng.

Ngày 12/09/2023, Công ty Thành Phát được Công ty Thuốc lá Sài Gòn phê duyệt trúng Gói thầu số 1: "Thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước" với giá 4,914 tỷ đồng.

Bất ngờ, tại gói thầu Gói thầu số 1: "Thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ" với giá trị gói thầu hơn 12,8 tỷ đồng; 3 nhà thầu cạnh tranh gay gắt nên Công ty Thành Phát bị rớt thầu.

Sau đó, Công ty Thành Phát đã bắt tay liên danh cùng Công ty ACE ENG trong các năm sau đó, kết quả liên danh này trúng 2/3 gói thầu do Công ty Thuốc lá Sài Gòn mời thầu.