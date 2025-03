Tây Ninh: Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu làm đường hơn 3,8 tỷ

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án Đường 15A1, 17A, 19, 21A đường Trịnh Phong Đáng có tổng mức đầu tư 4,845 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu và ngân sách thị xã chuẩn bị đầu tư, nhằm phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực tuyến đi qua, nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực.

Ngày 31/12/2024, UBND thị xã Hoà Thành ban hành Quyết định số 2671/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường 15A1, 17A, 19, 21A đường Trịnh Phong Đáng, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hòa Thành tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Ngày 04/02/2025, Gói thầu Thi công xây lắp Đường 15A1, 17A, 19, 21A đường Trịnh Phong Đáng hoàn thành mở thầu. Theo biên bản mở thầu, duy nhất Liên danh Vạn An Nguyễn - Văn Phạm Anh tham gia dự thầu.

Đến ngày 20/2/2025, ông Lâm Minh Bảo, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hòa Thành ban hành quyết định số KQ2500023483_2502201455, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Thi công xây lắp Đường 15A1, 17A, 19, 21A đường Trịnh Phong Đáng.

Theo quyết định phê duyệt, Liên danh Vạn An Nguyễn - Văn Phạm Anh là nhà thầu trúng thầu với giá 3,897 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 3,911 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách 13,691 triệu đồng, tương đương 0,35%); hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; loại hợp đồng: Trọn gói; thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày…

Một phần quyết định số KQ2500023483_2502201455 do ông Lâm Minh Bảo, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hòa Thành, ký phê duyệt. Nguồn MSC

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV xây dựng Vạn An Nguyễn (địa chỉ: Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) hoạt động ngày 11/1/2016; ông Nguyễn Quốc Thắng là người đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 05/03/2020, đến thời điểm hiện tại (ngày 5/3/2025), công ty tham gia khoảng 65 gói thầu, trúng 50 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 56 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 33 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 22 tỷ đồng.

Trong năm 2024, công ty trúng khoảng 28/38 gói thầu trong vai trò độc lập và liên danh, điển hình như:

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Láng nhựa đường Chốt Bàu Năng từ đường tuần tra Biên Giới đến kênh T3, do Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu làm chủ đầu tư; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dương Hoàng Nam mời thầu. Ở gói thầu này, Công ty TNHH MTV xây dựng Vạn An Nguyễn, là nhà thầu duy nhất dự và trúng thầu với giá 1,400 tỷ đồng; giá gói thầu 1,439 tỷ đồng (theo Quyết định số 135/QĐ-BQLDA ngày 07/06/2024).

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp cấp phối đá dăm đường TCNĐ đường tổ 2 - tổ 8 ấp Phước Bình B, xã Phước Thạnh, do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Gò Dầu làm chủ đầu tư; Công ty TNHH tư vấn và quản lý xây dựng Toàn Tâm mời thầu. Ở gói thầu này, Công ty TNHH MTV xây dựng Vạn An Nguyễn trúng thầu với giá 1,543 tỷ đồng; giá gói thầu 1,759 tỷ đồng (theo Quyết định số 240/QĐ-BQLDA ngày 15/04/2024)…

Đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH MTV xây dựng Vạn An Nguyễn tham gia và trúng 20/20 gói thầu trong vai trò độc lập do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Gò Dầu mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 12 tỷ đồng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Phạm Anh (địa chỉ: Ấp Hòa Hưng, xã An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) hoạt động ngày 3/1/2012; bà Ngô Thị Huỳnh Anh là người đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 09/05/2017, đến thời điểm hiện tại (ngày 6/3/2025), công ty tham gia khoảng 25 gói thầu, trúng 19 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 46 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 24 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 22 tỷ đồng.

Trong năm 2024, công ty trúng khoảng 3/4 gói thầu trong vai trò độc lập và liên danh, điển hình như:

Gói thầu Xây lắp (đã bao gồm chi phí đảm bảo giao thông) thuộc dự án Đường An Đước đi Bàu Tràm, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng Bàng làm chủ đầu tư (mời thầu). Ở gói thầu này, Liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Phạm Anh và Công ty TNHH Hoàng Anh My, là nhà thầu duy nhất dự và trúng thầu với giá 5,107 tỷ đồng; giá dự toán gói thầu 5,263 tỷ đồng (theo Quyết định số 734/QĐ-BQL ngày 05/12/2024).

Gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nhựa hóa tuyến đường ấp Lộc Khê, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng Bàng làm chủ đầu tư (mời thầu). Ở gói thầu này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Phạm Anh là nhà thầu duy nhất dự và trúng thầu với giá 3,241 tỷ đồng; giá gói thầu 3,467 tỷ đồng (theo Quyết định số 512/QĐ-BQL ngày 30/9/2024)…

Đến thời điểm hiện tại, Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Phạm Anh tham gia và trúng 13/18 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng Bàng mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 30,8 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh).