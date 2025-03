BR-VT: Cận cảnh gói thầu kè dọc đường bê tông, kênh Bến Đình

Dự án Đầu tư xây dựng nạo vét kênh Bến Đình, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), có tổng mức đầu tư 1.489,093 tỷ đồng; được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 30/10/2019.

Dự án gồm các hạng mục: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông dọc kênh (3,1 km); xây dựng kè dọc kênh Bến Đình (2,58 km), kè dọc kênh đối lưu (2,92 km); nạo vét kênh chính (3,4 km) và kênh đối lưu (3,8 km)…

Dự án được đầu tư nhằm khơi thông luồng tàu và xây đường, kè dọc theo bờ kênh cho ghe tàu tránh mưa bão, lên xuống hàng hóa...

Nguồn vốn thực hiện dự án, được trích từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao làm chủ đầu tư và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Ngày 16/08/2024, Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 15A: Xây lắp phần kè dọc đường bê tông, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nạo vét kênh Bến Đình, TP Vũng Tàu tại Quyết định số 215/QĐ-DAGT và đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày. Gói thầu có giá dự toán 373,021 tỷ đồng.

Hoàn thành đóng mở thầu ngày 30/08/2024, với 4 liên danh và 1 nhà thầu độc lập tham dự:

Liên danh QĐV – MK (Công ty CP Xây dựng Quang Đại Việt - đại diện liên danh) dự thầu với giá 326,216 tỷ đồng;

Liên danh nhà thầu thi công gói thầu xây lắp phần kè dọc đường bê tông (Công ty CP Đầu tư xây dựng Thương mại Trường Thành - đại diện liên danh) dự thầu với giá 343,483 tỷ đồng;

Liên danh xây lắp kè dọc đường bê tông (Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương - đại diện liên danh) dự thầu với giá 350,373 tỷ đồng;

Liên danh thi công kè dọc đường bê tông (Công ty CP Xây lắp thủy sản II - đại diện liên danh) dự thầu với giá 358,432 tỷ đồng;

Công ty CP Xây lắp Thành An 96 dự thầu với giá 353,372 tỷ đồng.

Sau thời gian tổ chức xét thầu, ngày 08/11/2024, Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hoàng Trung Kiên đã ký Quyết định số 311/QĐ-DAGT, công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 15A: Xây lắp phần kè dọc đường bê tông, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nạo vét kênh Bến Đình, TP Vũng Tàu.

Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 15A: Xây lắp phần kè dọc đường bê tông, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nạo vét kênh Bến Đình, TP Vũng Tàu.

Theo đó, Liên danh nhà thầu thi công gói thầu xây lắp phần kè dọc đường bê tông (Công ty CP Đầu tư xây dựng Thương mại Trường Thành - đại diện liên danh) trúng thầu với giá 343,483 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 373,021 tỷ đồng); thời gian thực hiện gói thầu là 1.050 ngày.

Liên danh QĐV – MK bị loại, với lý do “E-HSDT không đáp ứng yêu cầu nhân sự chủ chốt”.

Liên danh xây lắp kè dọc đường bê tông bị loại, với lý do “Bằng tốt nghiệp đại học của ông Hồ Trọng Thi (Cán bộ phụ trách an toàn lao động, vệ sinh lao động) không phải do Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cấp”.

Liên danh thi công kè dọc đường bê tông bị loại, với lý do “E-HSDT được xếp hạng thứ 2”.

Công ty CP Xây lắp Thành An 96 bị loại, với lý do “E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự và nhân sự chủ chốt”.

Thực tế, Gói thầu số 15A: Xây lắp phần kè dọc đường bê tông, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nạo vét kênh Bến Đình, TP Vũng Tàu đã được Liên danh nhà thầu thi công gói thầu xây lắp phần kè dọc đường bê tông (Công ty CP Đầu tư xây dựng Thương mại Trường Thành - đại diện liên danh) triển khai thi công từ đầu tháng 12/2024 đến nay.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo tri thức và Cuộc sống từ ngày 26/02 – 28/02/2025: