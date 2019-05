EVN sắp trình đề án thí điểm thị trường điện cạnh tranh

Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về việc Bộ Công Thương có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai phương án giá điện theo Nghị quyết của Chính phủ cũng như báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện từ ngày 20/3/2019; ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trả lời phỏng vấn về một số vấn đề liên quan đến thực hiện giá bán lẻ điện và thị trường điện.



Theo đó, ông Dương Quang Thành cho biết, EVN đã có văn bản gửi các tổng công ty Điện lực yêu cầu rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc tính hoá đơn, giải quyết kịp thời các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, tăng cường công tác dịch vụ khách hàng, cung cấp kịp thời thông tin một cách công khai, minh bạch cho các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan có liên quan.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN. Ảnh: EVN.

Tập đoàn cũng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về lượng điện năng tiêu thụ của các khách hàng hàng tháng cho Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đánh giá tác động gián tiếp về ảnh hưởng của việc tăng giá điện từ ngày 20/3/2019, trong đó bao gồm so sánh điện năng tiêu thụ từng tháng so với cùng kỳ năm trước, so với trước khi tăng giá điện và các thông tin liên quan khác theo yêu cầu.

Cùng với đó, Tập đoàn EVN sẽ tổng hợp số liệu về lượng điện năng tiêu thụ của các khách hàng theo các bậc thang, đánh giá tình hình tiêu thụ thực tế kết hợp nghiên cứu kinh nghiệm của các nước để báo cáo Bộ Công Thương phương án điều chỉnh bậc thang giá điện sinh hoạt và biểu giá điện, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Liên quan đến việc tái cơ cấu, Tập đoàn tiến hành cổ phần hoá 3 Tổng công ty Phát điện, chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia hạch toán độc lập trong Tập đoàn và cổ phần hoá khâu dịch vụ bán lẻ để thực hiện thị trường điện bán lẻ từ 2021.

Hiện nay, EVN đã hoàn thành việc thực hiện cổ phần hoá Tổng công ty Phát điện 3, đã duyệt kế hoạch cổ phần hoá Tổng công ty Phát điện 2 và đang trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch cổ phần hoá Tổng công ty Phát điện 1.

Dự kiến trong năm 2019-2020 sẽ hoàn thành thủ tục cổ phần hoá các tổng công ty Phát điện 1 và 2. Sau 2 năm hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Tập đoàn sẽ lập phương án thoái toàn bộ vốn tại các tổng công ty Phát điện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Tập đoàn cũng đã hoàn thành đề án chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thành công ty TNHH một thành viên và đã trình Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào cuối năm 2018. Hiện nay Uỷ ban đang xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi có quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn sẽ khẩn trương triển khai thực hiện.

Cũng theo ông Dương Quang Thành, Tập đoàn EVN sẽ hoàn thành Đề án tách bạch về tổ chức khâu phân phối và khâu bán lẻ điện trong năm 2019 và tất cả công tác tái cơ cấu trên đây đều hướng tới việc hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Về thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, Tập đoàn đang xây dựng đề án thí điểm và sẽ trình Bộ Công thương phê duyệt trong tháng 7/2019.