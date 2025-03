Điện Nước An Giang: Gói thầu mua đồng hồ nước hơn 10 tỷ về tay ai?

Ngày 20/03/2025, Công ty CP Điện nước An Giang (tỉnh An Giang) có Quyết định số KQ2500019968_2503200846 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) qua mạng của Gói thầu số 03: Mua sắm hàng hóa (gói thầu số 3), thuộc dự toán mua sắm Đồng hồ điện từ công suất lớn, thiết bị ghi nhận và truyền dữ liệu (Datalogger), đồng hồ DN15mm thông minh, van điều áp thông minh.

Quyết định số KQ2500019968_2503200846 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) qua mạng của Gói thầu số 03: Mua sắm hàng hóa.

Theo quyết định nêu trên, Công ty TNHH Thương mại N.T.P (Công ty N.T.P) là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng gói thầu số 3 với giá 10,19 tỷ đồng (giá gói thầu 10,21 tỷ đồng, tiết kiệm 19,2 triệu đồng so với giá gói thầu, tỉ lệ tiết kiệm sau đấu thầu 0,18%) thuộc loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 150 ngày.

Trước đó, ngày 20/11/2024, Công ty CP Điện nước An Giang có Quyết định số 2363/QĐ.CTCPĐN.QLCLN phê duyệt KHLCNT của gói thầu số 3 có tên Đồng hồ điện từ công suất lớn, thiết bị ghi nhận và truyền dữ liệu (Datalogger), đồng hồ DN15mm thông minh, van điều áp thông minh với tổng dự toán mua sắm 10,27 tỷ đồng. Được biết, gói thầu số 3 là một trong ba gói thầu thuộc dự toán mua sắm Đồng hồ điện từ công suất lớn, thiết bị ghi nhận và truyền dữ liệu (Datalogger), đồng hồ DN15mm thông minh, van điều áp thông minh.

Ngày 18/02/2025, Công ty CP Điện nước An Giang đã phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số E2500019968_2502180932 cho gói thầu số 3, LCNT theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn từ vốn vay và vốn tự có của công ty.

Thời điểm hoàn thành mở thầu ngày 03/03/2025, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Thương mại N.T.P tham gia dự thầu gói thầu số 3.

Công ty CP Điện nước An Giang. (Ảnh: Internet)

Năng lực nhà thầu

Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại N.T.P được thành lập ngày 23/03/1999 có địa chỉ tại phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ ngày 01/09/2016 đến ngày 21/03/2025, công ty đã tham gia 125 gói thầu, trong đó trúng 115 gói, trượt 7 gói, 2 chưa có kết quả, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là 287,32 tỷ đồng với vai trò độc lập.

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 24/3/2025, công ty tham gia tổng cộng 5 gói thầu (trúng 3 gói, trượt 1 gói và 1 gói chưa có kết quả). Ngoài gói thầu nêu trên, công ty trúng thêm các gói:

Gói thầu Mua sắm vật tư vô nước mới 6 tháng đầu năm 2025 thuộc dự án Mua sắm vật tư cấp nước phục vụ công tác vô nước mới 6 tháng đầu năm 2025 do Công ty Cổ Phần Cấp thoát nước Long An (tỉnh Long An) làm chủ đầu tư với giá trúng thầu 5,14 tỷ đồng.

Mua đồng hồ đo nước DN15 (thông minh) thuộc dự toán Mua đồng hồ đo nước DN15 (thông minh) do Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 làm chủ đầu tư với giá trúng thầu 5,33 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Công ty đã tham gia 31 gói thầu (trúng 27 gói, trượt 3 gói và 1 gói hủy thầu). Trong đó, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 công ty trúng thầu 3 gói, gồm:

Gói thầu Mua sắm hàng hóa thuộc dự toán Mua đồng hồ đo nước DN15 Tavor có giá trúng thầu 5,33 tỷ đồng với hình thức LCNT là mua sắm trực tiếp.

Gói thầu Mua vật tư phục vụ cho công tác đổi đồng hồ, phòng chống thất thoát thất thu nước sạch thuộc dự toán Mua vật tư phục vụ cho công tác đổi đồng hồ, phòng chống thất thoát thất thu nước sạch với giá trúng thầu 11,92 tỷ đồng.

Gói thầu Mua đồng hồ đo nước DN15 Tavor thuộc dự toán Mua đồng hồ đo nước DN15 Tavor có giá trúng thầu 5,33 tỷ đồng với hình thức LCNT là mua sắm trực tiếp.

Ngoài ra, bên cạnh việc trúng thầu, công ty thường xuyên tham gia dự thầu tại các đơn vị mời thầu như Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang, Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2.