Đối thủ bỏ thầu, Cty An Lộc trúng gói vệ sinh gần 47 tỷ

Nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ làm sạch chất lượng cao cho Bệnh viện trong giai đoạn 2025-2027, góp phần vào việc duy trì môi trường y tế sạch sẽ, an toàn cho bệnh nhân, nhân viên y tế và người nhà. Ngày 20/11/2024, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã ký quyết định 3621/QĐ-BVĐHYD phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp dịch vụ làm sạch năm 2025-2027" trị giá lên tới 49,92 tỷ đồng.

Nguồn vốn cho dự án này được trích từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện. Kế hoạch gồm duy nhất 1 gói thầu “Cung cấp dịch vụ làm sạch năm 2025-2027” được tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Đến ngày 28/02/2025, tại Quyết định số KQ2400544968_2502280906, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Nguyễn Hoàng Bắc đã phê duyệt cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Lộc trúng thầu với giá 46,962 tỷ đồng. Gói thầu có thời gian thực hiện 25 tháng và thời gian thực hiện hợp đồng là 26 tháng, bắt đầu từ năm 2025.

Theo thông tin từ Báo cáo đánh giá E-HSDT, 3 nhà thầu đã tham gia cuộc đua giành gói thầu trên. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Nhà Đẹp Việt với mức giá dự thầu thấp nhất là 46,374 tỷ đồng và được xếp hạng nhất sau vòng mở thầu.

Tuy nhiên, kịch tính xảy ra khi Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM nhận được thông báo từ Công ty Nhà Đẹp Việt về việc rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu. Lý do cụ thể cho quyết định này không được tiết lộ, nhưng động thái bất ngờ này đã làm thay đổi cục diện cuộc đua.

Với việc nhà thầu số 1 rút lui, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Lộc, đơn vị xếp hạng thứ 2 với giá dự thầu 46,962 tỷ đồng được lựa chọn để đánh giá hồ sơ dự thầu. Kết quả cho thấy, công ty này đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật mà Bệnh viện đưa ra.

Trong khi đó, Công ty TNHH P. Dussmann Việt Nam có mức giá dự thầu 49,766 tỷ đồng và xếp hạng thứ 3, không được đánh giá tiếp sau khi nhà thầu xếp hạng thứ hai đạt yêu cầu.

Năng lực công ty An Lộc ra sao?

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Lộc (Gò Vấp, TP HCM) được thành lập vào tháng 2/2009 do ông Bùi Trần Huấn là người đại diện pháp luật. Công ty An Lộc được duyệt trên hệ thống đấu thầu từ tháng 6/2016, đến nay đã tham gia 444 gói thầu, trúng 184 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 976,577 tỷ đồng.

Công ty An Lộc thường tham gia và được phê duyệt trúng các gói thầu vệ sinh cho Bệnh viện, cơ sở y tế trên khắp cả nước, chủ yếu nhất ở TP HCM, Long An, Đồng Tháp, Đồng Nai. Mỗi năm, doanh nghiệp vệ sinh này đều đặn thực hiện trên 20 gói thầu lớn, nhỏ và được đánh giá là một nhà thầu có thành tích đáng nể. Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025, An Lộc đã có 7/17 gói thầu.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, Công ty An Lộc đã tham gia tổng cộng 6 gói thầu do Bệnh viện mời thầu. Trong đó, Công ty An Lộc trúng thầu 3 gói và trượt thầu 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 65,8 tỷ đồng.

Gần nhất, Công ty An Lộc được Bệnh viện Mắt phê duyệt thực hiện gói thầu “Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Mắt năm 2025-2027” với giá trúng thầu tiết kiệm gần 50% là 11,757 tỷ đồng. Trong gói thầu này, ngoài Công ty An Lộc có đến 3 nhà thầu vệ sinh “có tiếng” tham gia như Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp Bảo Quang; Công ty TNHH Dịch vụ Xuyên Thái Bình; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Ý Nhân.

Hiện Công ty An Lộc đang chờ kết quả của gói thầu Dịch vụ vệ sinh tại khuôn viên 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM giai đoạn 2025-2027 của Đại Học Y Dược TP HCM với giá trị gói thầu hơn 11,5 tỷ đồng.