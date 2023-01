Độc đáo lễ hội đền Thần Tài tại khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài- Đà Nẵng

Lễ hội là không gian để du khách hòa mình vào thiên nhiên đất trời, chốn tâm linh, bỏ lại phía sau những vất vả, lo toan thường nhật và tái hiện lại những hoạt động của một cái Tết xưa – Đây sẽ là một lễ hội hứa hẹn sẽ mang đến một không gian vui xuân đầy nhộn nhịp.

Lễ hội Đền Thần Tài năm nay được diễn ra vào ngày 23, 24, 25 và 30/01/2023 (nhằm ngày Mùng 2, Mùng 3, Mùng 4 và Mùng 10 Âm lịch), từ 8h30’- 11h30’mỗi ngày. Được biết, lễ hội Đền Thần Tài cũng là một trong những hoạt động thường niên của khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lễ hội Đền Thần Tài năm nay gồm 2 phần chính: phần Lễ và phần Hội. Đối với phần Lễ, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động như Múa lân sư rồng, Lễ vía Thần Tài,...

Đền Thần Tài tại khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài sở hữu tượng Thần Tài cao 5,2m và 800 tượng Thần Tài nhỏ trong khuôn viên rộng 7ha - là một địa điểm tâm linh độc đáo thu hút rất đông du khách khi đến tham quan.

Đi lễ đầu năm mới là một hoạt động đã gắn bó với người Viêt Nam từ lâu đời. Người đi lễ với nhiều mục đích khác nhau, có người cầu tài, cầu lộc, cầu duyên; có người cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình...

Đến với Lễ hội Thần Tài, du khách có thể thoả sức bày tỏ ước nguyện, lạc vào chốn khung cảnh thần tiên của rừng núi nguyên sơ, cùng khung cảnh ấm áp ngày Tết, sắc màu rực rỡ của đèn, hoa cùng với không gian thanh tịnh của đền thờ linh thiêng… Đồng thời du khách còn có thể hoà mình vào các hoạt động và trò chơi dân gian của Tết xưa.

Khai bút đầu xuân cũng là một trong những phong tục truyền thống của người Việt. Bởi theo dân gian, việc xin chữ thầy đồ sẽ mang đến nhiều điều may mắn, hạnh phúc trong năm mới; đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng chữ nghĩa và đề cao sự học.

Hái lộc đầu năm là một nét đẹp truyền thống của dân tộc, một nghi thức đẹp của dân tộc ta, giúp con người tạo dựng niềm tin, nâng đỡ tâm hồn, sống có ích và sống đẹp hơn.

Không khí đầu xuân tại Lễ hội Đền Thần Tài sẽ đầy thú vị với trò chơi Đập niêu đất.

Bà Lê Thị Bích Hương – Giám đốc Truyền thông & Marketing khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài cho biết: “Với mong muốn tạo ra một không gian du xuân ấn tượng dành cho du khách dịp Tết 2023, khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài hi vọng rằng lễ hội Đền Thần Tài sẽ mang đến những trải nghiệm đầy thích thú cho du khách. Đặc biệt hơn, lễ hội sẽ mang đến những trải nghiệm đầy ý nghĩa dành cho du khách như hái lộc đầu năm, cầu tình duyên, cầu chúc bình an cho gia đình, cho những người thân yêu, cầu chúc cho một năm mới vạn sự như ý, phát tài phát lộc”.



Ngoài Lễ hội Thần Tài, du khách đến với CVSKN Núi Thần Tài trong dịp Tết Quý Mão còn có thể vui chơi, tham quan tại nhiều điểm khác nhau trong khu du lịch như: tắm suối khoáng nóng tại Huyệt Long Hồ, tắm bùn khoáng, trải nghiệm các trò chơi hấp dẫn cùng các đường trượt tại Công viên Nước, tham quan Công viên Khủng Long, … Cùng với đó thưởng thức ẩm thực đa dạng tại Nhà hàng Rồng Đỏ, hay sử dụng các combo Lẩu/ Nướng tại Nhà hàng Phượng Hoàng. Bên cạnh đó, du khách còn có thể nghỉ dưỡng tại khách sạn Ebisu Onsen Resort đẳng cấp 4 sao. Với sự đa dạng về hệ thống các dịch vụ, khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài tự tin sẽ là một địa điểm du lịch lý tưởng cho du khách dịp đầu xuân 2023 này.

