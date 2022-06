Check in Hội An không sợ “đụng hàng”, nhóm bạn lên đồ cực chất

Bộ ảnh check in Hội An mới đây của một nhóm bạn trẻ đã nhanh chóng nhận về sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong chuyến du lịch Hội An của mình, nhóm 6 cô gái này đã đầu tư áo váy kĩ càng để cho ra bộ ảnh có “1-0-2”. Bộ ảnh gây ấn tượng mạnh với những chiếc váy sặc sỡ màu sắc để khi đứng cạnh nhau thì không khác gì một dải cầu vồng. Bên cạnh trang phục sặc sỡ nhiều màu, các cô gái còn sử dụng khăn trùm đầu có màu sắc “chói lóa” không kém, kết hợp với những chiếc kính râm mắt mèo vô cùng “chất chơi”. Không chỉ có trang phục ấn tượng, cách tạo dáng có phần "bá đạo" của nhóm bạn này lại càng khiến bộ ảnh thêm phần thú vị và hài hước. Sau khi được tài khoản Facebook có tên N.P chia sẻ lên một hội nhóm du lịch, bộ ảnh độc đáo này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng khi thu về hàng nghìn lượt yêu thích cùng rất nhiều những bình luận khen ngợi. Bộ ảnh thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng vì sự lầy lội, khó đỡ của nhóm các chị em. Được biết, bộ ảnh này được đặt tên “Hướng dẫn mặc đồ để đi Hội An không bị lạc đàn, không sợ đụng hàng”. “Dresscode” du lịch Hội An của nhóm các chị em này chính là những chiếc khăn trùm đầu có màu sắc “chói lóa” không kém. Bộ ảnh gây ấn tượng mạnh với những chiếc váy sặc sỡ màu sắc. Cách tạo dáng hết sức “bá đạo” của các cô gái khiến nhiều người không khỏi bật cười. Ảnh: Nguyên Phan Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

