Đổ gục sau bão, dàn hoa giấy Hội An “hồi sinh” đẹp mê mẩn

Giàn hoa giấy ngay góc ngã tư Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Thái Học luôn là địa điểm hút khách nhất phố cổ Hội An. Ảnh: Facebook Trong năm 2020, trước sự càn quét của cơn bão số 9 mà Hội An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn. Một số điểm check-in yêu thích của giới trẻ ở phố cổ cũng bị tàn phá nặng nề. Một trong số đó có thể kể đến giàn hoa giấy Hội An. Ảnh: Zing Trước khung cảnh ấy, cư dân mạng đã bày tỏ nỗi xót xa và cảm thấy tiếc nuối về địa điểm check - in sống ảo nổi tiếng Hội An này. Ảnh: Facebook Sau nhiều tháng trời, những ai yêu mến phố cổ Hội An có lẽ sẽ vui hơn khi nghe tin giờ đây, những giàn hoa giấy đã "hồi sinh" rực rỡ sau cơn bão số 9. Ảnh: Facebook Góc hoa giấy to và đẹp nhất phố Hội đã bắt đầu đua nhau nở rộ, vươn mình mạnh mẽ chỉ sau khoảng 4 tháng gãy đổ. Ảnh: Bùi Huy Khang Trong những ngày nắng đẹp, dàn hoa giấy nở rộ đỏ rực cả góc phố đã thu hút nhiều du khách muốn ngắm cảnh bình yên nơi đây. Ảnh: Bùi Huy Khang Khung cảnh trông thật tình và lãng mạn vô cùng nhờ sắc đỏ của giàn hoa giấy. Ảnh: Bùi Huy Khang Nơi đây hút khách bởi vẻ rực rỡ, là phông nền sống ảo đẹp, lãng mạn. Ảnh: Rồm Rùng Rợn Nhờ nằm sâu trong phố cổ, buổi tối đường Nguyễn Thái Học thắp đèn lung linh, lãng mạn kèm tiếng nhạc hòa tấu phát ra từ loa làm bạn có cảm giác như được trở về ngày xưa. Ảnh: Bùi Huy Khang Dàn hoa giấy rợp bóng cây cũng là nơi mà du khách vẫn cảm thấy mát mẻ mỗi khi đi ngang qua đây vào trời hè nóng nực. Ảnh: Út Hà Mô tả videoMời độc giả xem video: Lớp học tiếng Nhật miễn phí tại phố cổ Hội An - Nguồn: VTV24

Giàn hoa giấy ngay góc ngã tư Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Thái Học luôn là địa điểm hút khách nhất phố cổ Hội An. Ảnh: Facebook Trong năm 2020, trước sự càn quét của cơn bão số 9 mà Hội An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn. Một số điểm check-in yêu thích của giới trẻ ở phố cổ cũng bị tàn phá nặng nề. Một trong số đó có thể kể đến giàn hoa giấy Hội An. Ảnh: Zing Trước khung cảnh ấy, cư dân mạng đã bày tỏ nỗi xót xa và cảm thấy tiếc nuối về địa điểm check - in sống ảo nổi tiếng Hội An này. Ảnh: Facebook Sau nhiều tháng trời, những ai yêu mến phố cổ Hội An có lẽ sẽ vui hơn khi nghe tin giờ đây, những giàn hoa giấy đã "hồi sinh" rực rỡ sau cơn bão số 9. Ảnh: Facebook Góc hoa giấy to và đẹp nhất phố Hội đã bắt đầu đua nhau nở rộ, vươn mình mạnh mẽ chỉ sau khoảng 4 tháng gãy đổ. Ảnh: Bùi Huy Khang Trong những ngày nắng đẹp, dàn hoa giấy nở rộ đỏ rực cả góc phố đã thu hút nhiều du khách muốn ngắm cảnh bình yên nơi đây. Ảnh: Bùi Huy Khang Khung cảnh trông thật tình và lãng mạn vô cùng nhờ sắc đỏ của giàn hoa giấy. Ảnh: Bùi Huy Khang Nơi đây hút khách bởi vẻ rực rỡ, là phông nền sống ảo đẹp, lãng mạn. Ảnh: Rồm Rùng Rợn Nhờ nằm sâu trong phố cổ, buổi tối đường Nguyễn Thái Học thắp đèn lung linh, lãng mạn kèm tiếng nhạc hòa tấu phát ra từ loa làm bạn có cảm giác như được trở về ngày xưa. Ảnh: Bùi Huy Khang Dàn hoa giấy rợp bóng cây cũng là nơi mà du khách vẫn cảm thấy mát mẻ mỗi khi đi ngang qua đây vào trời hè nóng nực. Ảnh: Út Hà Mô tả videoMời độc giả xem video: Lớp học tiếng Nhật miễn phí tại phố cổ Hội An - Nguồn: VTV24