Làng rau Trà Quế - điểm đến thú vị “ấn tượng nhất Việt Nam“

Làng rau Trà Quế nằm ngay bên cạnh dòng sông Cổ Cò hiền hòa, thơ mộng. Chỉ cách trung tâm phố cổ tầm 3km, cách Đà Nẵng tầm 20km, làng rau Trà Quế là một trong những địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ khi về với Hội An. Năm 2015, khi giới thiệu về 10 điểm tham quan ấn tượng nhất tại Việt Nam, tờ báo Le Figaro của Pháp đã nhắc đến làng rau Trà Quế đầu tiên.

Đi bộ trên những con đường đất, hai bên là những luống rau xanh mướt, trải nghiệm cuộc sống ở Làng rau Trà Quế là lựa chọn không thể bỏ lỡ khi du lịch Hội An. Với tuổi đời đã hơn 300 năm, Làng rau Trà Quế Hội An nổi tiếng với rất nhiều loại rau, tính sơ qua cũng đã hơn 20 loại cả rau thơm và rau xanh vẫn xuất hiện trên mâm cơm thường ngày.

Đây là vựa rau lớn nhất cung cấp nguồn rau tươi ngon quanh năm cho người dân trong vùng và các khu vực lân cận trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng. Hầu hết các loại rau ở đây đều tươi tốt tự nhiên, một phần nhờ điều kiện tự nhiên và độ phù sa trong đất, một phần nhờ vào nguồn nước sạch được lấy từ lòng đất và lượng phân xanh được tận dụng từ rong vớt trực tiếp từ dưới sông lên. Đến với Làng rau Trà Quế, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến quy trình canh tác rau của những người nông dân, chứa chất trong đó là tình yêu đối với thiên nhiên cây cỏ của những con người hiền hòa. Có lẽ, Trà Quế là làng rau hiếm hoi còn duy trì phương pháp trồng rau hữu cơ cổ xưa, chủ yếu tưới nước sạch và bón phân xanh, phân hữu cơ được tận dụng từ rong vớt trực tiếp dưới sông lên. Cũng nhờ phương pháp thủ công này mà nghề trồng rau ở đây cho ra thành phẩm rau siêu sạch, nổi tiếng cả vùng. Và cả những loại hoa được nhiều người yêu thích như cúc, lay ơn... Đến với làng rau Trà Quế, du khách còn có thể tự tay chuẩn bị nguyên liệu, chế biến nên những món ăn đặc trưng của phố Hội tại khu nhà hàng kế bên. Một trong những địa điểm thu hút nhiều sự quan tâm của du khách khi đến với Làng rau nổi tiếng này là Giếng đá Trà Quế. Giếng đá Trà Quế được xây theo kiểu kết hợp trên vuông, dưới tròn. Tuy đã hết chức năng cung cấp nguồn nước ngọt nhưng giếng đá Trà Quế vẫn là một nét văn hóa độc đáo của vùng đất này. Không chỉ đơn thuần là nơi sản xuất rau sạch, Trà Quế còn là điểm đến lý tưởng cho các du khách yêu thích sự tươi mát và thanh bình của làng rau. Đây là địa điểm du lịch sinh thái lý tưởng cho những ai muốn rời xa phố thị, tìm về một miền quê thanh bình, yên ả để thư giãn, tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và rèn luyện thể chất, tăng cường sức khỏe. >>> Mời độc giả xem thêm video Nông dân Hội An thấp thỏm tìm đầu ra cho quất tết (Nguồn: VTV TSTC)

