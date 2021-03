Em bé má "bánh bao" check-in quanh Hội An “đốn tim” dân mạng

Mới đây, bộ ảnh em bé má phính có biệt danh Măng Tây check in khắp Hội An đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Măng Tây tên thật là Trần Ngọc Linh Đan, 5 tháng tuổi, hiện tại đang sống ở Đà Nẵng. Liên hệ với mẹ em bé, chị Võ Thị Như Quỳnh cho biết gia đình rất vui mừng khi bộ ảnh của con nhận được sự quan tâm lớn như vậy. Trước đây Măng Tây cũng từng "gây sốt" với bộ ảnh check in khắp Đà Nẵng nên bố mẹ tiếp tục ghi lại dấu ấn cho con tại Hội An qua bộ ảnh mới đây nhất. Nói về ý tưởng để chụp bộ ảnh check in Hội An này, chị Như Quỳnh cho biết : "Ban đầu mình chọn concept là chụp áo dài và nón, tuy nhiên do thời tiết nóng và chụp ảnh khá mệt nên mình đã thay bộ quần áo khác thoải mái hơn. Ba em bé làm nhiếp ảnh gia nên gia đình cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc lúc bé cho Măng Tây". Cũng theo chị Quỳnh, để thực hiện được bộ ảnh cho một em bé 5 tháng tuổi là khá vất vả, một phần vì đường xa, tuy nhiên do Măng Tây được bà mẹ trẻ 9x áp dụng phương pháp chăm con theo kiểu Nhật nên ba mẹ đã chủ động được thời gian. Mặc dù buồn ngủ và thấm mệt do nóng nhưng Măng Tây rất hợp tác để cho ra lò những shoot hình cực đáng yêu. Khoảnh khắc em bé má phính Măng Tây chu du khắp Hội An đã "đốn tim" cộng đồng mạng. Cư dân mạng ai cũng xuýt xoa trước gương mặt bụ bẫm, ánh mắt tròn xoe cùng những biểu cảm "cưng xỉu" của em bé 5 tháng tuổi này. Sau khi bộ ảnh của Măng Tây được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nhiều ông bố, bà mẹ trẻ khác đã tag nhau vào bài viết, lên ý tưởng để có thể chụp một bộ ảnh tương tự thật xinh cho con mình. Chị Quỳnh cho biết, sắp tới sẽ cố gắng cho Măng Tây thực hiện nhiều bộ ảnh check in tại nhiều địa điểm khác như Phú Quốc, Đà Lạt,... Cô bé 5 tháng check in các địa điểm tại phố cổ Hội An. Bé được mẹ đặt ngồi lên ghế, chỉ khoảnh khắc "sống ảo mệt xỉu" thôi cũng đủ khiến bao trái tim tan chảy vì quá đáng yêu.

