Du khách nước ngoài dọn rác sau bão Noru ở Hội An

Bão Noru đổ bộ trực tiếp vào TP Hội An khiến cây cối đổ ngã, nhiều nơi hoang tàn. Rác từ khắp nơi theo dòng nước lũ tràn vào trung tâm thành phố và mắc lại trên các thành cầu. Ảnh: Vietnamnet Trong lúc người dân Hội An vẫn đang khắc phục hậu quả sau bão, hàng trăm khách du lịch trong và ngoài nước đã hồ hởi trở lại tham quan, trải nghiệm cảnh nước lũ tràn về Hội An. Ảnh: PhunuVietNam Trong số đó hình ảnh một nhóm du khách nước ngoài hì hục dọn rác, khai thông dòng lũ đang chảy qua một cây cầu bắc ngang sông Hoài đã làm cư dân mạng ấm lòng. Ảnh: Afamily Trả lời phỏng vấn báo chí, anh Max Devlieger - một người trong nhóm du khách trên chia sẻ, nhóm của anh ghé thăm miền Trung và miền Nam thì gặp bão. "Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, người dân rất tốt bụng nên chúng tôi muốn góp một chút sức để giúp cho thành phố quay trở lại xinh đẹp như cũ", anh tâm sự. Ảnh: PhunuVietNam Ngoài ra các du khách nước ngoài còn được người dân địa phương cho du ngoạn phố cổ bằng thuyền vì mực nước sông sau mưa lớn kết hợp triều cường đã dâng sâu vào tận bên trong. Ảnh: Afamily Được biết, nhóm của anh Max Devlieger có hơn 5 thành viên đều đến từ Bỉ. Ảnh: PhunuVietNam Hoạt động dọn rác này không có kế hoạch trước mà xuất phát từ việc nhóm đang trong hành trình khám phá miền Trung nhưng lại bị mắc kẹt tại Hội An vì bão Noru. Ảnh: PhunuVietNam Nhóm khách ngoại quốc không ngại khó khăn, dọn sạch rác bị ngăn bên thành cầu bắc qua sông Hoài. Ảnh: PhunuVietNam Hình ảnh những du khách nước ngoài chung tay thu dọn rác sau bão ở Hội An đã nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại, mực nước lũ ở phố cổ Hội An vẫn đang tiếp tục dâng cao, dự kiến trong nhiều ngày tới, nơi này sẽ tiếp tục chìm trong ngập lụt. Ảnh: Chụp màn hình Nhiều khách du lịch cũng không ngại trải nghiệm cảm giác đi thuyền tham quan Hội An vào mùa lũ. Ảnh: Chụp màn hình

