Diện đầm trễ vai đi Hội An, cô gái ngẩn ngơ vì "đụng hàng"

Mới đây, một nữ TikToker đã đăng tải đoạn clip cho thấy cô chọn một chiếc váy xanh trễ vai cho chuyến du lịch tại Hội An. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như cô không giật mình nhận ra rằng xung quanh mình có cả "binh đoàn" chị em diện thiết kế tương tự. Có lẽ vì quá ngán ngẩm nên cô gái chỉ biết thốt lên: "Không hề nổi bật ở Hội An". Qua những hình ảnh được ghi lại, có thể thấy dù cô đi đến bất cứ vị trí nào để check-in hay chỉ là thong dong dạo phố cũng bắt gặp chị em "cùng chung chí hướng" khi du lịch phố cổ Hội An. Đến nay, đoạn clip về màn đụng hàng liên tục khi diện đầm trễ vai du lịch Hội An của nữ TikToker trên đã thu về hơn 1,5 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận. Đa phần đều bật cười trước tình huống éo le của cô gái. Chỉ là đi dạo thôi mà cũng bắt gặp người đụng hàng, chỉ khác nhau về màu sắc. Chẳng biết nói gì, chỉ biết tạo dáng: "Tôi ổn". "Chiếc váy quốc dân đây rồi. Giờ đi đâu cũng thấy chị em diện áo kiểu này chứ đâu phải chỉ mỗi Hội An.", "Tưởng mặc váy hot trend cho nổi bật ai ngờ lại gặp hội chị em chung chí hướng.", "Chắc lần sau đi chơi diện cái đầm 8m, đính kim cương hột xoàn cho khác biệt quá. Chứ mua đồ bình dân thì đụng hàng là chuyện bình thường thôi à."... là những bình luận netizen để lại dưới clip của nữ TikToker trên. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là cô ấy có người đạp xe chở đi dạo phố, còn tôi thì không. Trước đó, một mẫu váy hồng nổi bật cũng đã khiến dân mạng không thốt nên lời khi liên tục xuất hiện trong clip của một cô gái. Đáng nói, địa điểm "đụng hàng" cũng là tại Hội An. Theo lời tâm sự của cô gái này, trước khi lên đường ghé thăm Đà Nẵng - Hội An cô đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng về mặt trang phục. Và chiếc váy hồng cánh sen siêu nổi bật được cô đặt niềm tin hoàn toàn là sẽ giúp bản thân có được bộ ảnh ưng ý. Thế nhưng "đời không như mơ", trước cảnh "một mét vuông mấy người đụng hàng" cô nàng ngao ngán đến mức chẳng buồn chụp hình đẹp, chỉ tạo dáng "say hi". Góc nào sống ảo cũng có người đụng hàng vì chiếc váy hồng.

