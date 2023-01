Đà Nẵng - Hội An: Quất, bưởi đều đẹp, thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động

Làng quất Hội An (tỉnh Quảng Nam) – thủ phủ quất cảnh lớn nhất miền Trung đã bắt đầu nhộn nhịp từ đầu tháng Chạp. Những ngày này, quất đã được các nhà vườn mang ra phố. Hầu hết quất đã ngả sang màu vàng chín, quả to tròn, lá xanh, dáng chuẩn rất bắt mắt. Quất cảnh Hội An nổi tiếng khắp miền Trung nên từ tháng 10 thương lái ở các nơi đã đổ về hoặc liên hệ đặt cọc mua. Một chủ vườn tại đây cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, cây quất phát triển tốt, cho trái đều, lại được giá nên bà con nông dân rất phấn khởi. Còn tại Đà Nẵng, không khí Tết cũng đã xuất hiện trên các con phố. Bên cạnh quất, cúc, mai… những chậu bưởi trĩu quả cũng được nhiều người lựa chọn chơi Tết. Thời tiết năm nay thuận, bưởi đạt quả và xanh lá hơn, đa dạng mẫu mã, đa dạng giá cả là những yếu tố khiến thị trường năm nay sôi động hơn mọi năm. Những chậu bưởi cảnh đang được bày bán trên phố để phục vụ nhu cầu sắm Tết sớm của người dân. Bên cạnh đó là các chậu hoa, lọ hoa đủ kích cỡ, hình dáng, màu sắc ... Những vật dụng phục vụ nhu cầu trang trí nhà cửa dịp Tết đang là mặt hàng hút khách. Cúc mâm xôi đã vàng rực một góc phố. Xen lẫn màu đỏ của hoa trạng nguyên - loại hoa được cho là mang đến một năm mới may mắn, thành công, niềm hy vọng, lạc quan trong cuộc sống. Hoa dồng tiền có nhiều màu sắc rực rỡ như vàng, hồng, đỏ, cam,... làm nổi bật căn nhà trong những ngày đầu năm. Nhìn sắc đỏ tươi tắn, rực rỡ từ những chậu hoa nhỏ, có thể cảm nhận được không khí rộn ràng, vui tươi, đầy sức sống những ngày xuân sắp tới. Các nhà vườn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương chăm sóc, bảo đảm tiến độ, chất lượng hoa Tết, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Quý Mão 2023. >>> Mời độc giả xem thêm video Ngắm cây táo nghìn quả được người dân “săn lùng” về trưng Tết

