Dệt may Thành Công bị ấn định tiền thuế hơn 5,5 tỷ đồng

Ngày 06/12, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HoSE: TCM) nhận được quyết định của Cục kiểm tra sau thông quan - Tổng Cục Hải quan về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu căn cứ kết quả kiểm tra sau thông quan giai đoạn tháng 7/2019-6/2024.

Theo đó, tổng số tiền thuế ấn định gồm thuế nhập khẩu, thuế chống bán phá giá, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT còn phải nộp với TCM là hơn 5,5 tỷ đồng.

Công ty cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

Nguyên nhân do TCM khai báo sai đối tượng miễn thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp đối với hàng hóa nhập khẩu; quản lý chưa chặt chẽ, chính xác đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phát sinh chênh lệch đối với một số nguyên liệu, vật tư tại thời điểm cuối năm 2023 mà chưa giải trình được chính xác, cụ thể nguyên nhân chênh lệch…

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, trong tháng 10/2024, Dệt may Thành Công ghi nhận doanh thu đạt 13,63 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 994.783 USD, tăng 127% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu sản phẩm may chiếm 69% tổng doanh thu, doanh thu sản phẩm vải chiếm 19% tổng doanh thu; sản phẩm sợi đóng góp 10% tổng doanh thu; và còn lại 2% doanh thu từ hoạt động khác.

Về thị trường xuất khẩu, trong tháng 10/2024, Dệt may Thành Công cho biết thị trường xuất khẩu chủ yếu là châu Á chiếm 62,9% tổng lượng xuất khẩu; thị trường Hàn Quốc chiếm 33,73% tổng lượng xuất khẩu; thị trường Nhật Bản chiếm 10,72% tổng lượng xuất khẩu; thị trường Việt Nam chiếm 10,34% tổng lượng xuất khẩu; thị trường Trung Quốc chiếm 4,09% tổng lượng xuất khẩu; và còn lại các thị trường khác.

Lũy kế 10 tháng năm 2024, Dệt may Thành Công ghi nhận doanh thu đạt 134,29 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ, hoàn thành 85% so với kế hoạch năm; và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 10,31 triệu USD, tăng 44% so với 10 tháng năm 2023 và hoàn thành 150% so với kế hoạch năm 2024.

Về tình hình đơn hàng, Dệt may Thành Công cho biết tính tới thời điểm công bố kết quả kinh doanh nửa cuối tháng 11/2024, Công ty đã nhận khoảng trên 90% kế hoạch doanh thu đơn hàng năm 2024, Công ty đã và đang tiếp tục nhận đơn hàng cho quý 1/2025.