Ảnh tình tứ của ca sĩ Bích Tuyền và chồng tỷ phú

Ca sĩ Bích Tuyền và tỷ phú Gerard Richard Williams III quen biết nhau qua một web hẹn hò. Năm 2013, Bích Tuyền được vị tỷ phú cầu hôn. 1 năm sau đó, nữ ca sĩ tổ chức đám cưới. Bích Tuyền được chồng tỷ phú bồng bế trong đám cưới bên bờ biển. 10 năm kết hôn, vợ chồng Bích Tuyền có nhiều khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Nữ ca sĩ và chồng ngoại quốc hôn nhau say đắm trong một sự kiện năm 2014. Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tỷ phú Gerard cho biết, anh yêu Bích Tuyền ngay từ khoảnh khắc cả hai mới gặp nhau. Vị doanh nhân muốn dành cả phần đời còn lại để ở bên Bích Tuyền. "Em là lý do tại sao anh thức dậy vào mỗi buổi sáng. Em là lý do tại sao anh cố gắng tạo nên một ngôi nhà đẹp", chồng Bích Tuyền viết. Tỷ phú Gerard hứa luôn nắm tay Bích Tuyền. "Em là tình yêu của anh, cuộc sống của anh, khởi đầu và kết thúc của anh", chồng Bích Tuyết viết. Khi Bích Tuyền mang bầu con chung, tỷ phú Gerard dành lời ngọt ngào cho nửa kia: "Anh muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều. Anh rất mong chờ để được nhìn thấy con và ôm con. Anh yêu em". Bích Tuyền và chồng ngoại quốc đang sống trong căn biệt thự trị giá 1.600 tỷ ở Mỹ. Gần đây, vợ chồng Bích Tuyền gây chú ý khi vướng lùm xùm kiện tụng với Đàm Vĩnh Hưng. Xem video: "Đàm Vĩnh Hưng vừa thông báo nhập viện, dàn sao Việt đồng loạt hỏi thăm"

