Vừa qua, thông tin Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam - chủ đầu tư dự án xây dựng khu chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm Dabaco tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông vừa bị UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 300 triệu đồng vì không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đầu tư xây dựng khu chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm Dabaco tại xã Tề Lễ khiến dư luận không khỏi xôn xao.



Ngay sau khi nắm được thông tin trên, dư luận đã đặt dấu hỏi: Dabaco vi phạm môi trường, bị phạt 300 triệu… còn “lùm xùm” gì?

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Cỏ cây xung quanh nhà máy Dabaco Bắc Ninh ngả vàng

Cũng liên quan đến vấn đề môi trường, tháng 8/2019, báo Đời sống và Pháp Luật từng phản ánh sự việc, môi trường xung quanh nhà máy chiết xuất dầu thực vật Dabaco tại huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) có nhiều dấu hiệu “lạ”. Theo đó, tìm hiểu trực tiếp bãi đất tại xã Tân Chi (huyện Tiên Du) nằm ngay sát cạnh nhà máy chế xuất dầu thực vật Dabaco thấy cỏ cây, bèo, ruộng rau… đều ngả màu vàng úa, nằm rạp trên đất.

Khi lại gần, mùi vị “gây gây” vô cùng khó chịu, càng sát lại càng nhận rõ sự khó thở, dễ khiến người đi qua rùng mình, nôn ọe bất cứ lúc nào.

Đáng chú ý là ở khu vực có một chiếc cống nước, xung quanh khu vực miệng cống thải ra thứ nước loang lổ từ đen ngòm, có váng dầu, mùi hôi thối kinh khủng. Càng tiến lại gần phía miệng cống thứ nước ấy có dấu hiệu vàng quánh lại, những váng dầu đặc sệt.

Vẫn theo tờ báo này, khu vực được phản ánh hoàn toàn không phải khu vực dân sinh, không có người dân sinh sống, duy nhất chỉ có nhà máy chiết xuất dầu thực vật Dabaco đang hoạt động cách đó khoảng trăm mét.

Miệng cống cách nhà máy dầu thực vật Dabaco không xa. (Ảnh: Báo Đời Sống và Pháp Luật).

Ngay sau đó, Công ty dầu thực vật Dabaco đã có văn bản số 18/2019/CV - DBC ngày 16/8/2019 phản hồi về vấn đề. Theo văn bản, Công ty dầu thực vật Dabaco khẳng định những thông tin trên là trung thực, khách quan, hoạt động tác nghiệp của PV và cơ quan báo chí là đúng quy định của pháp luật đã giúp doanh nghiệp kịp thời phát hiện một số bất cập phát sinh do tác động từ các yếu tố khách quan.

Theo giải thích của doanh nghiệp, lượng nước tù đọng bên ngoài nhà máy có mùi hôi một phần là do lượng mưa lớn trong tháng mưa ngâu nên nước thải ở các bãi rác dân sinh xung quanh đổ dồn về phía khu vực xử lý nước thải của nhà máy.

Bên cạnh đó, nhà máy đang trong quá trình vận hành thử máy nên công tác vệ sinh được ưu tiên thực hiện bên trong nhà máy trước, chưa kịp thời xử lý nước từ các khu vực khác dồn về phía bên ngoài nhà máy…

Liên danh Dabaco dính “lùm xùm” dự án BT

Theo thông tin trên báo Chất Lượng Việt Nam, trước đó, liên danh giữa Dabaco và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn dính vào vụ “lùm xùm” đổi đường lấy đất và bị lộ nhiều chi phí không chuẩn xác trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, TP Bắc Ninh.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc kiểm tra, làm rõ các nội dung trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, TP Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (hợp đồng BT).

Sau đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bộ KH&ĐT đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vào cuộc kiểm tra, rà soát tại dự án BT này.

Trong báo cáo kết quả kiểm tra, Bộ KH&ĐT cho biết, với việc tổng mức đầu tư lập lên tới hơn 663 tỷ đồng, trong quá trình kiểm tra công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện và chỉ ra việc tính toán một số chi phí còn chưa chuẩn xác. Một số hạng mục bị tính thừa là lãi vay, một số hạng mục trong chi phí xây lắp... Trong khi đó, một số số hạng mục khác lại tính thiếu như một số công việc trong chi phí tư vấn đầu tư xây dựng...

Theo tính toán lại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, chi phí xây lắp thừa 5 tỷ đồng, chi phí lãi vay thừa hơn 1,8 tỷ đồng, chi phí dự phòng thừa 741 triệu đồng… Việc tính lại tổng mức đầu tư sơ bộ giảm hơn 8,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận ròng giảm 91%

Trước đó, theo báo cáo tài chính quý II/2019 của Dabaco Việt Nam, ghi nhận doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2018. Giá vốn nhích nhẹ khiến biên lãi gộp co lại còn 3% so với mức 15,7% quý II năm ngoái. Lợi nhuận gộp giảm 18,4% xuống còn 209 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận ròng của Dabaco vỏn vẹn 7,5 tỷ đồng, sụt giảm gần 91% so với cùng kỳ 2018.

Như vậy, tính đến nửa năm 2019, Dabaco đạt doanh thu thuần hơn 3.291 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng chỉ đạt gần 28 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ.

Thời điểm hết ngày 30/6, tổng tài sản của Dabaco đã tăng 13% so với đầu năm lên hơn 9.467 tỷ đồng chủ yếu đến từ hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Số dư nợ vay tài chính cũng tăng mạnh gần 800 tỷ đồng so với đầu kỳ lên mức 4.770 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng tài sản của doanh nghiệp, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 68,5%.

Theo giải trình từ phía Công ty, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam bị ảnh hưởng dịch tả lợn Châu phi, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của lĩnh vực chăn nuôi lợn và sản xuất giống nói chung cũng như của Dabaco nói riêng gặp khó khăn, từ đó dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của hoạt động này lỗ.