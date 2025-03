Nghệ An: Cưỡng chế thuế Công ty May xuất nhập khẩu T68

Ngày 29/3, thông tin từ Chi cục Thuế khu vực X, đơn vị này vừa ban hành Quyết định số 287, 288, 289/QĐ-CCT, ngày 21/03/2025, về việc cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với Công ty CP May xuất nhập khẩu T68 do nợ thuế.

Được biết, Công ty CP May xuất nhập khẩu T68 bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ các tài khoản mở tại 3 ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Nghệ An và Ngân hàng Bản Việt – Chi nhánh Vinh – Nghệ An.

Ảnh minh họa.

Lý do bị cưỡng chế, Công ty CP May xuất nhập khẩu T68 nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; với số tiền bị cưỡng chế 568.074.320 đồng (hơn 568 triệu đồng).

Theo quyết định, các ngân hàng trên nơi Công ty CP May xuất nhập khẩu T68 mở tài khoản, có trách nhiệm trích số tiền trên để nộp vào tài khoản số 7111 – Tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước khu vực X mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An.

Trong trường hợp số dư tài khoản của doanh nghiệp không đủ, ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu và tiếp tục theo dõi, trích tiếp các khoản phát sinh trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Quyết định cưỡng chế có hiệu lực từ ngày 21/03/2025 đến ngày 21/04/2025. Công ty CP May xuất nhập khẩu T68 có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện các quyết định nêu trên.