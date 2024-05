Cty Lê Văn Minh 1 tháng trúng 9 gói xây lắp tại Hóc Môn, TPHCM

Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Lê Văn Minh (địa chỉ tại ấp Mới 2, Tô Ký, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. HCM) thành lập năm 2009; lĩnh vực kinh doanh gồm hàng hóa, xây lắp.



Theo tìm hiểu của phóng viên, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 14/8/2014; đã tham gia 131 gói thầu, trong đó trúng 115 gói, trượt 5 gói, 7 gói chưa có kết quả, 4 gói đã bị hủy; tổng giá trị trúng thầu hơn 64,4 tỷ đồng (toàn bộ trúng độc lập, hơn 3,9 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Từ đầu năm đến 27/4/2024, đơn vị đã trúng 7 gói thầu, gồm thi công xây dựng, sửa chữa, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật...

Đơn vị chủ yếu trúng thầu tại UBND xã Bà Điểm, UBND thị trấn Hóc Môn, Huyện ủy Hóc Môn, UBND xã Trung Chánh; ngoài ra trúng tại các trường học trên địa bàn như Trường Mầm non Bé Ngoan 1, Trường THCS Nguyễn An Khương, Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng, Trường Mần non 19/8…; bên mời thầu, chủ yếu là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Kim Kha.

Trước đó, năm 2023, chỉ trong tháng 12, đơn vị đã trúng 9 gói thầu, trong đó 5 gói chỉ định thầu rút gọn, gồm thi công xây lắp, sửa chữa trường học… Cụ thể:

Ngày 23/12/2023, thi công sửa chữa Nhà truyền thống xã Bà Điểm; hạng mục “sửa chữa khuôn viên bên ngoài Nhà truyền thống và phục hồi sắp xếp ảnh lịch sử phòng trưng bày”, của UBND xã Bà Điểm, có giá 718.493.639 đồng, thực hiện trong 7 ngày;

Cũng trong ngày 23/12/2023, được Trường THCS Nguyễn An Khương phê duyệt trúng gói thầu thi công sửa chữa sân bóng chuyền, bóng rổ, theo tiêu chí “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” cho Trường THCS Nguyễn An Khương, có giá 169.926.858 đồng, thực hiện trong 5 ngày;

Ngày 18/12/2023, sửa chữa thiết bị điện, nước và cung cấp lắp dựng khung lưới bảo vệ, được Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng chỉ định thầu rút gọn trúng thầu với giá 23.166.000 đồng;

Ngày 15/12/2023, trúng gói thầu sửa chữa trụ sở làm việc - Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Hóc Môn, của Công an huyện Hóc Môn, có giá 439.194.078 đồng;

Ngày 13/12/2023, được Trường Mầm non Bé Ngoan 1 chỉ định thầu, gói thầu sản xuất lắp dựng sân khấu ngoài trời, có giá 25.142.400 đồng, thực hiện trong 2 ngày;

Cũng trong ngày 13/12/2023, được Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng chỉ định thầu rút gọn gói thầu sửa chữa nhà bếp và các phòng học phục vụ lớp học bán trú, có giá 46.602.000 đồng, thực hiện trong 3 ngày.

Ngày 7/12/2023, Huyện ủy Hóc Môn đã phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Lê Văn Minh trúng gói thầu sửa chữa hội trường Huyện ủy Hóc Môn với giá 62.012.520 đồng, thực hiện trong 7 ngày, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Ngày 5/12/2023, UBND xã Trung Chánh đã phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Lê Văn Minh trúng gói thầu sửa chữa trụ sở ban nhân dân ấp Vạn Hạnh, ấp Mỹ Hòa 1 và ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, có giá 824.842.639 đồng, thực hiện trong 20 ngày.

Ngày 2/12/2023, trúng gói thầu sửa chữa hàng rào phía sau cổng phụ, Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng, của Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, có giá 26.892.000 đồng, thực hiện trong 5 ngày.

Năm 2024, nhà thầu đã thi công:

Tu sửa trần nhà ăn, Trường THCS Nguyễn An Khương, của Trường THCS Nguyễn An Khương, có giá 40.030.200 đồng;

Sửa chữa trụ sở Công an xã Trung Chánh, của UBND xã Trung Chánh, có giá 215.886.527 đồng, thực hiện trong 20 ngày;

Cung cấp lắp đặt mái che lối đi nhà ăn học sinh - Trường Tiểu học Tây Bắc Lân, có giá 90.612.000 đồng, thực hiện trong 5 ngày;

Sửa chữa nhà ăn bán trú - Trường Tiểu học Mỹ Hòa, có giá 23.652.000 đồng, thực hiện trong 5 ngày;

Sửa chữa và thay thế thiết bị điểm chính và điểm phụ - Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng, của Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng, có giá 22.474.800 đồng, thực hiện trong 4 ngày…

Nhà thầu đang dự thầu tại 6 gói thầu, chủ yếu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn làm chủ đầu tư. Trong đó, có đến 5/6 gói thầu, duy nhất Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Lê Văn Minh dự thầu.

Tại Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Xuân Thới Đông 1B, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn, gói thầu thi công xây dựng, duy nhất Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Lê Văn Minh dự thầu với giá 2.380.240.769 đồng.

Gói thầu thi công, tại Dự án Phát triển mảng xanh trước kho tang vật đường Đặng Công Bỉnh, của UBND xã Tân Thới Nhì; duy nhất Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Lê Văn Minh dự thầu với giá 2.270.332.475 đồng;

Gói thầu thuộc KHLCNT báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa quỹ nhà tái định cư, phục vụ Dự án Xây dựng đường Vành đai Đầm Sen, Phường 3, Quận 11, do Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng mời thầu; duy nhất Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Lê Văn Minh dự thầu với giá 3.172.187.229 đồng;

Biên bản mở thầu công bố ngày 6/5.

Sửa chữa Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn; Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Lê Văn Minh dự thầu với giá 4.548.644.529 đồng (nhà thầu duy nhất tham gia).

Sửa chữa hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh, sơn lại toàn bộ trụ sở UBND xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Thới Sơn, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn; duy nhất Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Lê Văn Minh dự thầu với giá 3.343.964.113 đồng;

Tại Dự án Sửa chữa trụ sở UBND xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Thới Đông, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn; Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Lê Văn Minh dự thầu với giá 3.342.134.696 đồng…

Một chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu dự đoán, liên tiếp trúng thầu thi công xây lắp, sửa chữa trường học, trên địa bàn huyện Hóc Môn, Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Lê Văn Minh “sáng cửa” tại 6 gói thầu - do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn, UBND xã Tân Thới Nhì làm chủ đầu tư…

Song, vị chuyên gia cũng băn khoăn:

Các gói thầu tại Hóc Môn, trong đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn, UBND xã Tân Thới Nhì…, chỉ duy nhất 1 nhà thầu tham gia, liệu rằng, có đảm bảo tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế?