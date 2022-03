Công ty Đại Nam làm ăn sao trước khi bà Phương Hằng bị bắt?

Ngày 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân theo điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh:Cổng thông tin Chính phủ. Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tiền thân là Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp Thanh Lễ.



Đại Nam được thành lập vào tháng 3/1996 do ông Huỳnh Uy Dũng (gọi là Dũng “lò vôi”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Doanh nghiệp này nổi tiếng khi sở hữu khu du lịch giải trí - tâm linh Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến rộng trên 450 ha và là chủ đầu tư các khu công nghiệp gồm Sóng Thần 1, 2 và 3 tại tỉnh Bình Dương.

Đến năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng "lò vôi" thay chồng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc điều hành. Bà Hằng cũng kiêm luôn vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam.

Một góc khu du lịch Đại Nam.

Về tình hình kinh doanh, theo Zing.vn, giai đoạn 2016-2018, nguồn thu của Công ty cổ phần Đại Nam tăng trưởng đều hàng năm. Năm 2016, doanh thu thuần của chủ sở hữu khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến ở mức 373 tỷ đồng, lãi gộp 320 tỷ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận gộp 86% (cao so với một số doanh nghiệp cùng ngành). Tuy nhiên,Công ty báo lỗ sau thuế 51 tỷ đồng. Các khoản phải chi của Đại Nam là quá lớn.

Sang năm 2017, nguồn thu của Công ty tăng 9%, lên mức 405 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tương ứng là 371 tỷ đồng. Dẫu vậy, doanh nghiệp vẫn không thoát khỏi cảnh thua lỗ khi lợi nhuận sau thuế âm tới 105 tỷ đồng.

Đến năm 2018, Đại Nam ghi nhận doanh thu thuần ở mức 454 tỷ đồng, tăng 49 tỷ đồng so với năm trước đó. Lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng được cải thiện, lần lượt đạt 438 tỷ đồng và âm 84 tỷ.

Năm 2019 chứng kiến sự lao dốc nghiêm trọng về kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Đại Nam. Trong khi nguồn thu giảm 10% về 409 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2017, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm đến 154 tỷ đồng. Tính trung bình, chủ khu du lịch lớn nhất Bình Dương mỗi ngày làm ăn thua lỗ 422 triệu đồng.

Lúc này, lỗ lũy kế của Công ty cổ phần Đại Nam đã lớn hơn vốn điều lệ 195 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2019, tổng cộng nguồn vốn Công ty của ông Dũng “lò vôi” đạt 4.475 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 755 tỷ đồng, nợ dài hạn 3.915 tỷ đồng. Sang năm 2020, doanh nghiệp này lỗ 148,5 tỷ đồng. Tới cuối năm này, vốn chủ sở hữu của Đại Nam đã âm gần 344 tỷ đồng.

Dù vậy, trong năm 2020, Đại Nam vẫn đóng hơn 1.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước. Con số này tương đương 15% tổng nguồn thu từ đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.