Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), để giảm tỷ lệ nắm giữ, ông Nguyễn Văn Nghĩa, thành viên HĐQT Công ty CP Lizen (tên cũ Công ty CP Licogi 16, mã: LCG) đã hoàn tất bán 5 triệu cổ phiếu LCG trong thời gian 8/6 – 16/6/2023, theo phương thức khớp lệnh trên sàn.



Sau giao dịch, lượng cổ phiếu LCG mà ông Nghĩa nắm giữ giảm từ 14,78 triệu đơn vị (tỷ lệ 7,71%) xuống còn 9,78 triệu đơn vị (tỷ lệ 5,1%). Tạm tính theo giá kết phiên ngày 16/6/2023 là 13.000 đồng/cp, ước tính ông Nghĩa thu về khoản tiền 65 tỷ đồng sau khi bán.

Ở diễn biến khác, mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định xử phạt Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam với số tiền 112,5 triệu đồng do đã có có hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng, không thực hiện chính xác lệnh giao dịch của khách hàng theo quy định.

Theo đó, thay vì đặt lệnh bán cổ phiếu LCG (Công ty CP Lizen) của ông Nguyễn Văn Nghĩa như đã nhận, phía Chứng khoán Mirae Asset lại mua 20.000 cổ phiếu LCG. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn bán vượt quá khối lượng đăng ký giao dịch của khách hàng (vượt 20.000 cổ phiếu LCG).

Cổ phiếu Lizen (LCG) “nhảy múa” sao trước khi Mirae Asset vi phạm đặt lệnh? (ảnh minh họa: Internet).

Trong một động thái tương tự, đầu tháng 6/2023, người nhà ông Dương Kim Ngọc, thành viên HĐQT Công ty CP Lizen đã bán ra toàn bộ cổ phiếu LCG trong khoảng thời gian từ 31/5 đến 5/6. Trong đó, bà Dương Phương Mai, con gái ông Dương Kim Ngọc bán ra 17.500 cổ phiếu và bà Quách Thị Mai Anh, vợ ông Dương Kim Ngọc bán 40.500 cổ phiếu LCG. Sau giao dịch, cả 2 cá nhân này không còn nắm giữ cổ phiếu nào.

Bối cảnh người thân và lãnh đạo Lizen bán ra khi cổ phiếu LCG vừa trải qua chuỗi hồi phục mạnh nhờ câu chuyện kỳ vọng hưởng lợi từ chính sách đẩy mạnh đầu tư công.

Trên thị trường, cổ phiếu LCG ghi nhận đà hồi phục hơn 200% từ mức đáy 4.030 đồng (phiên 16/11/2022). Kết phiên 22/5/2023, cổ phiếu LCG tăng trần lên mức 12.850 đồng với thanh khoản kỷ lục hơn 24 triệu đơn vị. Trong đó, thống kê từ ngày 15/11/2022 đến ngày 27/6/2023, cổ phiếu LCG bật tăng 2,27 lần từ 4.330 đồng lên 14.150 đồng/cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/7/2023, cổ phiếu LCG tăng 100 đồng lên 14.150 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên 14/9, thị giá LCG đạt 14.350 đồng /cp, tăng hơn 81% từ đầu năm. Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/9, cổ phiếu LCG của Công ty CP Lizen vừa giảm 0,35%, có thị giá là 14.300 đồng/cổ phiếu.

Theo tờ Người Quan sát, trước đó, sau 2 phiên chinh phục bất thành cao điểm 15.000 đồng các ngày 7 - 8/8/2023, cổ phiếu LCG đã giảm 15% về còn 12.550 đồng (kết phiên 28/8). Cổ phiếu LCG đã test xong vùng giá hỗ trợ đường MA200 (mức 12.400 đồng) sau 7 phiên đi ngang trước đó. Minh chứng là việc mã đóng cửa phiên 31/8 tăng gần 4% lên mức 13.200 đồng/cp. Phiên này, lực cầu tăng mạnh trở lại sau giai đoạn tiết cung (đạt 7,9 triệu đơn vị) song vẫn thấp hơn trung bình 20 phiên gần nhất.

Lizen - LCG có gì?

Tìm hiểu được biết, Công ty CP Lizen là một trong số doanh nghiệp nổi bật nhất nhóm đầu tư công bên cạnh Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG); Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (mã: PLC); Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã: HHV),...

Không nằm ngoài sóng đầu tư cao tốc Bắc - Nam, liên danh Lizen trúng 2 gói thầu XL02 dự án Vũng Áng – Bùng (quy mô 5.098 tỷ đồng) và gói thầu XL01 dự án Vân Phong - Nha Trang (quy mô 4.700 tỷ đồng).

Theo đánh giá của Chứng khoán Mirae Asset, 2 gói thầu này đảm bảo khối lượng công việc mảng xây lắp của Lizen từ nay đến cuối năm 2025 (thời điểm dự kiến hoàn thành dự án). Mặc dù vậy, ban lãnh đạo công ty nhận định biên lợi nhuận của 2 gói thầu này khá thấp.

Gần đây nhất, liên danh Lizen – Công ty CP Hải Đăng – Công ty CP Xây lắp 368 - Tổng công ty Xây dựng số 1 để thực hiện gói thầu số 21 Thi công xây dựng đoạn từ Km6+200 - Km16+000 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Tổng giá trị gói thầu là 1.411 tỷ đồng; dự kiến triển khai vào cuối tháng 9.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023, doanh thu thuần của Công ty CP Lizen ghi nhận đạt 418,3 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, chủ yếu từ các hợp đồng xây dựng. Trong kỳ, Lizen chỉ ghi nhận gần 3 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 98% so với cùng kỳ do quý II/2022 công ty đã nhận chuyển nhượng vốn góp tại công ty thành viên. Kết quả, Lizen báo lãi ròng đạt 20,1 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Công ty CP Lizen ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 719,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 30,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và giảm 77% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Lizen đạt hơn 5.279 tỷ đồng, tăng thêm hơn 230 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 2.613 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu của khách hàng, đã bao gồm trích lập dự phòng nợ khó đòi 121 tỷ đồng. Trong khi đó hàng tồn kho hơn 1.140 tỷ đồng, chủ yếu là các công trình xây dựng dở dang.

Bên kia bảng cân đối báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, tổng nợ phải trả của Lizen tăng hơn 340 tỷ đồng, lên hơn 2.807 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Sài Gòn là ngân hàng mà Lizen có dư nợ vay lớn nhất với hơn 268 tỷ đồng…