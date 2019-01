Cẩn trọng khi giao dịch tiền USD mừng tuổi in hình con heo

Tờ tiền USD có in hình con heo đang được người dân tìm mua để phục vụ cho Tết Kỷ Hợi với mong muốn mang lại may mắn, tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo người dân hết sức cẩn trọng khi giao dịch loại ngoại tệ này.

Sốt tiền đô in hình lợn



Còn 3 tuần nữa là đến tết Nguyên đán 2019, nhiều trang bán hàng rầm rộ quảng cáo các đồng tiền đô có in hình con heo - linh vật của năm mới 2019.

Tờ tiền 2 USD in hình 8 con heo.

Theo người bán hàng, đồng 2 USD in hình con heo do Bộ Tài chính Mỹ phát hành nhằm mang đến món quà ý nghĩa cho người dân Châu Á trong dịp lễ Tết lớn của năm. Tờ tiền 2 USD in hình con heo là tiền thật được chế tác họa tiết hết sức đặc biệt với hình tượng chú lợn đầy màu sắc tươi mới, mang đến người nhận sự vui tươi trong ngày đầu năm.

“Tờ 2 USD này là hàng thật, để đảm bảo thì trên tờ tiền có kèm theo giấy chứng nhận do Bộ Tài chính Mỹ in ấn”, người bán khẳng định.

Cũng theo người bán hàng, tờ 2 USD in hình heo sẽ đem lại sự giàu có, may mắn và đại diện cho sự thịnh vượng, phát triển, cũng như thành công trong công việc.

Từ đó, giá của tờ tiền này cũng không hề rẻ. Một sản phẩm tiền 2 USD hình con heo 2019 gồm 1 tờ tiền 2 USD hình con lợn mạ vàng được đặt bên trong bao da xanh, đi kèm là giấy chứng nhận được in phản quang bảo an giúp khách hàng xác định được tính chính hãng của sản phẩm, tất cả trong một hồng bao đỏ sẽ có giá 350.000 đồng/bộ.

Một số cửa hàng còn “chiều khách” khi cho khách chọn seri mình mong muốn.

“Cửa hàng cung cấp những số seri đẹp theo yêu cầu của quý khách. Như tiền 2 USD in hình 8 con heo seri đuôi 68 , 86 , 39 , 79 hoặc các số seri như tam hoa 000, 111, 222 ,333 ,444 , 555.... 999, seri tứ quý 0000, 1111, 2222, ...9999 và seri sãnh tiến lên như 6789, 3456, 5678”, chủ cửa hàng cho biết.

Và đương nhiên giá của bộ tiền được chọn seri cũng phải đắt hơn bình thường. Một bộ sẽ giao động từ 400.000 đến 500.000 đồng.

Cẩn trọng khi giao dịch

Theo chuyên gia tài chính ngân hàng, TS. Nguyễn Trí Hiếu, hàng năm, cứ đến dịp năm mới, những thông tin liên quan đến việc các ngân hàng Mỹ phát hành một bộ tiền riêng cho các nước châu Á. Năm con lợn thì tiền in hình lợn, năm con mèo thì in hình con mèo…

Tuy nhiên ông Hiếu khẳng định: “Theo thông tin tôi biết, không có ngân hàng nào của Mỹ hay bộ Tài chính Mỹ lại đi in một đồng tiền riêng để phát hành cho các nước châu Á”.

Người dùng nên cẩn trọng khi quyết định giao dịch đồng tiền này, bởi lẽ, các giao dịch ngoại tệ tại các địa chỉ không được phép là vi phạm pháp luật.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, nếu người dân mua đồng tiền này với mục đích làm quà tặng, trang trí hoặc sưu tầm thì không có vấn đề gì nhưng nếu họ dùng tờ tiền này để giao dịch, mua bán thì là hành động phạm pháp.