Chân dung người vợ tỷ phú Jeff Bezos sắp ly hôn

Ngày 9/1, ông chủ Amazon Jeff Bezos và vợ là MacKenzie cùng thông báo trên Twitter rằng họ sẽ ly hôn sau hơn 20 năm chung sống. Ảnh: Heavy. MacKenzie (tên đầy đủ là MacKenzie S. T Ink) sinh năm 1970 tại San Francisco (California, Mỹ) trong gia đình có cha làm trong ngành tài chính. Ảnh: Woman. Khi còn nhỏ, MacKenzie Bezos là một đứa trẻ rụt rè và thích ở nhà viết lách. Lúc 6 tuổi, bà MacKenzie viết cuốn "tiểu thuyết" đầu tiên của đời mình Bookworm (mọt sách). Ảnh: Topnaija. Sau khi tốt nghiệp trung học, MacKenzie tham dự Hotchkiss, sau đó chuyển sang Princeton để nghiên cứu về tiểu thuyết với tác giả đoạt giải Pulitzer, Toni Morrison. Ảnh: Topnaija. Trong thời gian học đại học, MacKenzie từng làm nhiều công việc như rửa chén, phục vụ bàn, nhân viên bán hàng quần áo, nhân viên nhà hàng, giám sát thư viện, nhân viên nhập dữ liệu, gia sư và trợ lý nghiên cứu cho Toni Morrison. Ảnh: Zimbio. Toni Morrison nhận xét MacKenzie là một trong những sinh viên giỏi nhất trong lớp sáng tác. Sau khi tốt nghiệp năm 1992, MacKenzie chuyển đến New York. Ảnh: Marathi.TV. MacKenzie gặp tỷ phú Jeff Bezos lần đầu tại công ty quản lý đầu tư D.E. Shaw, nơi Jeff là phó chủ tịch. Jeff đã phỏng vấn MacKenzie cho vị trí nghiên cứu viên, theo Vouge. Ảnh: Time. MacKenzie đã chủ động mời Jeff ăn trưa sau khi được tuyển dụng. Hai người đính hôn sau ba tháng hẹn hò và kết hôn vào năm 1993. Ảnh: Time. MacKenzie và Jeff Bezos có ba con trai và một con gái nuôi người Trung Quốc. Ảnh: Time. Năm 1994, MacKenzie cùng chồng bỏ việc và chuyển đến Seattle để xây dựng "đế chế" Amazon. MacKenzie trở thành kế toán cho công ty mới của chồng mình và là một trong những nhân viên đầu tiên của Amazon. Ảnh: Time. Hỗ trợ chồng trong giai đoạn mới thành lập Amazon nhưng MacKenzie vẫn theo đuổi niềm đam mê viết lách. Ảnh: CBS News. Bà mất 10 năm để hoàn thiện cuốn sách đầu tiên "The Testing of Luther Albright" được xuất bản năm 2005. Sau này, cuốn sách đoạt giải American Book Award. Ảnh: Married Biography. Thời gian sau đó, vợ tỷ phú Jeff Bezos dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Bà thường dậy sớm trước khi các con thức giấc để sáng tác. Bà cũng viết trong thời gian các con học ở trường. Ảnh: Frostsnow. MacKenzie thường tự mình đưa 4 người con đến trường và có khi còn đưa Jeff đến nơi làm việc. Ảnh: Time. Năm 2013, MacKenzie Bezos mới xuất bản cuốn sách thứ hai có tên Traps. Cuốn sách viết về những cô gái đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống như làm mẹ ở tuổi vị thành niên hay bị người thân phản bội. Ảnh: Amazon. Năm 2014, MacKenzie thành lập tổ chức chống nạn bắt nạt Bystander Revolution. Trang web của tổ chức có sự tham gia của những người nổi tiếng, sinh viên, chuyên gia nói về trải nghiệm cá nhân của họ khi bị bắt nạt. Ảnh: Famous People. Năm 2017, tỷ phú Jeff Bezos và vợ ra mắt Quỹ Day One. Tuyên bố sau ly hôn vẫn là bạn bè của họ cho thấy hai người sẽ tiếp tục hợp tác với nhau trong nỗ lực từ thiện. Ảnh: TMZ. Video: Jeff Bezos vượt Bill Gate thành người giàu nhất thế giới. Nguồn: NguoivietTV.

