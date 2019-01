Mẹ Việt ở New Zealand “mát tay” phủ xanh khu vườn 500m2

Yêu cây, yêu thiên nhiên nên chị Bùi Hoàng Yến hiện đang sinh sống tại New Zealand, dành rất nhiều tâm sức cho vườn rau tự trồng của mình. Khu vườn của gia đình chị rộng hơn 500m2. Để cải tạo đất trồng rau, chị Yến đã mất rất nhiều thời gian loại bỏ hết đất cũ và mua đất mới. Chị Yến vui vẻ nói:" Thích nhất đến lúc nấu ăn chỉ cần vài bước chân ra vườn là đã có rau tươi như ý, mà không phải đi chợ xa." Thời gian đầu mới bắt tay vào trồng, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên số lượng cây chị trồng bị chết khá nhiều. Sau đó chị lên mạng tìm hiểu để dần khắc phục về đất trồng, phân bón. Dù xa quê hương, nhưng chị vẫn cảm thấy được an ủi phần nào khi ngắm nhìn thành quả gieo trồng của mình mỗi ngày, vơi đi nỗi nhớ nhà. Mùa nào rau đấy, nhờ chăm sóc thường xuyên khu vườn của gia đình chị luôn xanh mướt, cho rau xanh, quả ngọt mỗi ngày. Rau thu hoạch từ vườn tự trồng nhỏ của nhà giúp bữa ăn gia đình chị Yến thêm phong phú. Với chị Bùi Hoàng Yến bây giờ, trồng rau không chỉ cung cấp thực phảm sạch mà còn là niềm vui, như cách tự xây cho bản thân một khung trời riêng, nơi đó như đứa con tinh thần để cân bằng cuộc sống, bỏ hết ưu tư, phiền muộn của cuộc sống, để tâm tồn được thảnh thơi, tự tại.

